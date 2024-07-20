Как восстановить потерянные документы на квартиру
К счастью, потеря документов на недвижимость не влечёт за собой утрату права собственности на жильё. Все данные о собственниках и характеристиках объекта хранятся в специальном государственном реестре, поэтому основные документы на квартиру можно восстановить без особого труда.
Рассказываем, как это сделать.
Какие документы на недвижимость должны быть у собственника
Все документы на недвижимое имущество, которые могут понадобиться собственнику, можно разделить на 3 группы:
- Правоустанавливающие. Это те документы, на основании которых у вас возникли права на жильё. Самый распространённый документ — договор купли-продажи. Также к этой группе относятся договор долевого участия, свидетельство о праве на наследство, договор дарения, решение суда, договор о приватизации и другие.
- Правоподтверждающие. Являются свидетельством того, что в данный момент право собственности на объект принадлежит вам. Сейчас эту функцию выполняет выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). До июля 2016 года таким документом было свидетельство о регистрации права собственности на объект.
- Технические. К этой группе документов относится техплан или техпаспорт квартиры, кадастровый паспорт.
Что нужно делать при утере документов
1. Запретите любые действия с недвижимостью
Это первое, что нужно сделать, как только вы обнаружили пропажу. Заявление о запрете на проведение любых операций с недвижимостью без вашего участия или участия вашего законного представителя направляется в Росреестр по месту нахождения объекта. Это можно сделать через МФЦ.
Если документы были украдены, также следует написать заявление в полицию.
2. Получите копию правоустанавливающего документа
Договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство и другие документы, на основании которых вы получили право собственности на квартиру, также можно восстановить через Росреестр.
Заявление на получение копии документа также подаётся в МФЦ. Это может сделать владелец недвижимости, его законный представитель или наследник (в случае смерти собственника).
Какие документы потребуются:
- копия паспорта заявителя
- копии потерянных документов (при наличии)
- квитанция об оплате госпошлины за услугу
Срок оказания услуги — не более 5 рабочих дней.
Если вы стали владельцем объекта до 31 января 1998 года, то правоустанавливающие документы можно восстановить только через районное БТИ или через нотариальную контору, которая их выдавала.
При проверке объектов недвижимости мы часто сталкиваемся с потерей документов. Для людей это обычно представляется трагедией, но по сути ничего страшного в этом нет — большинство документов можно восстановить, поскольку их электронные копии хранятся в Росреестре.
Также в Росреестре можно запросить расширенную выписку из ЕГРН о составе правоустанавливающих документов, где будет указано, на каком основании человек владеет объектом, когда он стал владельцем и на основании какого документа.
Если вы потеряли документы и собираетесь продавать квартиру, вам необходимо запросить документы заранее, поскольку без них банк не рассмотрит заявку, а покупатель не внесет аванс. Для того, чтобы восстановить документы, достаточно просто обратиться в МФЦ, заполнить заявление, получить копии и перейти к продаже квартиры.
3. Получите выписку из ЕГРН
Выписка об основных характеристиках и правах на объект понадобится тем, кто хочет подтвердить свои права на собственность.
Документ можно заказать несколькими способами: через центры госуслуг «Мои документы» или на портале «Госуслуги».
Если вы потеряли свидетельство о регистрации права собственности на объект (квартира была приобретена до июля 2016 года), восстанавливать его не нужно. Вместо этого документа можно заказать выписку из ЕГРН.
Как восстановить технический план квартиры
Технический план — это документ, в котором содержится описание основных характеристик объекта недвижимости. Также он включает в себя схему дома, квартиры, здания, помещения и заключение кадастрового инженера.
Дубликат техплана можно заказать в Росреестре. Обращения принимаются через МФЦ.
Кадастровый паспорт на квартиру восстанавливать не нужно, так как с 2017 года этот документ больше не выдаётся. Вся информация, которая в нем указывалась — площадь, этажность, кадастровый номер — теперь содержится в выписке из ЕГРН.
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