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Недвижимость
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Как оформить прописку за городом

Дата публикации: 23 июн 2024
Как оформить прописку за городом
Содержание

Зачастую дачные дома не являются юридически жилыми, поэтому прописку в них оформить не получится. Обычно подобным вопросом озадачиваются те, кто живёт на даче круглый год. Вместе с популярным порталом о загородной жизни FORUMHOUSE разберёмся, как и для чего стоит прописаться за городом.

Выгодно ли оформлять прописку за городом

По словам юристов, преимуществ немало. Решение принимают из-за пониженного тарифа на электричество, повышенной стоимости недвижимости при продаже, имущественного налогового вычета, возможности записать детей в определённые учреждения местности при переезде из мегаполиса.

Оформить прописку на даче стало возможным с января 2019 года, для этого постройка должна иметь статус жилого помещения (статья 23 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Чем отличается садовый дом от жилого

С точки зрения закона есть три отличия:

  • в садовом доме вы можете жить только во время садового сезона, а в жилом — круглый год;
  • в жилом доме вы можете оформить прописку, а в садовом нет;
  • в жилом доме дешевле электричество, так как есть возможность перейти на сельский тариф.

Как оформить прописку за городом №1

Как получить статус жилого помещения

Начинаем со сбора документов:

  • заявление о признании садового дома жилым. Форма заявления свободная, но обязательно указать кадастровый номер дома и кадастровый номер участка, на котором он расположен, контактный номер телефона, ваш адрес (почтовый и электронный);
  • инженерное заключение о том, что дом пригоден для круглогодичного проживания, исправно работают отопление, электричество, водоснабжение, канализация);
  • выписка ЕГРН из Росреестра. В выписке обязательно должны быть отражены характеристики и ваше зарегистрированное право на недвижимость. Если садовый дом не оформлен в собственность, то правоустанавливающий документ или его копию, заверенную у нотариуса.

Если у дачи несколько владельцев, то дополнительно потребуются их согласия на переоформление, заверенные нотариусом.

Какую постройку можно перевести в статус жилого помещения

Жилой статус может получить постройка, соответствующая всем признакам капитального сооружения, а именно:

  • фундамент;
  • отсутствие возможности переместить постройку с места на место или разрушить её;
  • постройка должна быть оснащена водопроводом, электричеством, вентиляцией, отоплением, канализацией и т.д);
  • во всех комнатах и кухне есть окна;
  • высота от пола до потолка в комнатах и на кухне — не менее 2,5 метра;
  • высота от пола до потолка в коридоре и на мансарде — не менее 2,1 метра.

Как оформить прописку за городом №1

В тех районах, где проложены централизованные инженерные сети, вода, газ и канализация должны быть проведены от них.В местах, где централизованных инженерных сетей нет — водопровода и канализации может не быть, постройка всё равно будет считаться капитальной.

Если ваша постройка находится в не газифицированном районе, отопление должно быть обеспечено либо электричеством, либо твёрдым топливом: температура в жилых помещениях при этом должна начинаться от +18℃. Внимание также стоит уделить надёжности постройки, особенно её кровли и несущих стен.

У капитального строения должен быть техпаспорт БТИ и другие разрешительные документы в соответствии с градостроительными и строительными нормами. Вид разрешённого использования участка ни в коем случае не должен быть «ведение огородничества», только «ведение садоводства».

Фото эксперта
Портал о строительстве и загородной жизни FORUMHOUSE

Ура, ваш дом подходит, и вы собрали документы, что дальше?

Документы необходимо отнести либо в местный орган самоуправления, либо в МФЦ. Решение принимается в течение 45 календарных дней. Последним этапом будет внесение изменений в Росреестр.

Почему могут отказать

Причин для отказа может быть несколько:

  • пакет документов собран неверно либо чего–то не хватает;
  • если вид разрешённого строительства участка не предусматривает размещения на нём жилого строения;
  • заявитель не является собственником дома и участка.

Если в переводе откажут, собственнику сообщат об этом через 3 дня после принятия решения. После этого собственник может доукомплектовать документы (если причина в неполном пакете) или привести домв соответствие с требованиями, предъявляемыми к коммунальным объектам, или отправиться в суд.

Выбрать участок и дом

Загородная недвижимость: строительство и покупка
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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