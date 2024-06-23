Как оформить прописку за городом
Зачастую дачные дома не являются юридически жилыми, поэтому прописку в них оформить не получится. Обычно подобным вопросом озадачиваются те, кто живёт на даче круглый год. Вместе с популярным порталом о загородной жизни FORUMHOUSE разберёмся, как и для чего стоит прописаться за городом.
Выгодно ли оформлять прописку за городом
По словам юристов, преимуществ немало. Решение принимают из-за пониженного тарифа на электричество, повышенной стоимости недвижимости при продаже, имущественного налогового вычета, возможности записать детей в определённые учреждения местности при переезде из мегаполиса.
Оформить прописку на даче стало возможным с января 2019 года, для этого постройка должна иметь статус жилого помещения (статья 23 Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Чем отличается садовый дом от жилого
С точки зрения закона есть три отличия:
- в садовом доме вы можете жить только во время садового сезона, а в жилом — круглый год;
- в жилом доме вы можете оформить прописку, а в садовом нет;
- в жилом доме дешевле электричество, так как есть возможность перейти на сельский тариф.
Как получить статус жилого помещения
Начинаем со сбора документов:
- заявление о признании садового дома жилым. Форма заявления свободная, но обязательно указать кадастровый номер дома и кадастровый номер участка, на котором он расположен, контактный номер телефона, ваш адрес (почтовый и электронный);
- инженерное заключение о том, что дом пригоден для круглогодичного проживания, исправно работают отопление, электричество, водоснабжение, канализация);
- выписка ЕГРН из Росреестра. В выписке обязательно должны быть отражены характеристики и ваше зарегистрированное право на недвижимость. Если садовый дом не оформлен в собственность, то правоустанавливающий документ или его копию, заверенную у нотариуса.
Если у дачи несколько владельцев, то дополнительно потребуются их согласия на переоформление, заверенные нотариусом.
Какую постройку можно перевести в статус жилого помещения
Жилой статус может получить постройка, соответствующая всем признакам капитального сооружения, а именно:
- фундамент;
- отсутствие возможности переместить постройку с места на место или разрушить её;
- постройка должна быть оснащена водопроводом, электричеством, вентиляцией, отоплением, канализацией и т.д);
- во всех комнатах и кухне есть окна;
- высота от пола до потолка в комнатах и на кухне — не менее 2,5 метра;
- высота от пола до потолка в коридоре и на мансарде — не менее 2,1 метра.
В тех районах, где проложены централизованные инженерные сети, вода, газ и канализация должны быть проведены от них.В местах, где централизованных инженерных сетей нет — водопровода и канализации может не быть, постройка всё равно будет считаться капитальной.
Если ваша постройка находится в не газифицированном районе, отопление должно быть обеспечено либо электричеством, либо твёрдым топливом: температура в жилых помещениях при этом должна начинаться от +18℃. Внимание также стоит уделить надёжности постройки, особенно её кровли и несущих стен.
У капитального строения должен быть техпаспорт БТИ и другие разрешительные документы в соответствии с градостроительными и строительными нормами. Вид разрешённого использования участка ни в коем случае не должен быть «ведение огородничества», только «ведение садоводства».
Ура, ваш дом подходит, и вы собрали документы, что дальше?
Документы необходимо отнести либо в местный орган самоуправления, либо в МФЦ. Решение принимается в течение 45 календарных дней. Последним этапом будет внесение изменений в Росреестр.
Почему могут отказать
Причин для отказа может быть несколько:
- пакет документов собран неверно либо чего–то не хватает;
- если вид разрешённого строительства участка не предусматривает размещения на нём жилого строения;
- заявитель не является собственником дома и участка.
Если в переводе откажут, собственнику сообщат об этом через 3 дня после принятия решения. После этого собственник может доукомплектовать документы (если причина в неполном пакете) или привести домв соответствие с требованиями, предъявляемыми к коммунальным объектам, или отправиться в суд.
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