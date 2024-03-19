Фейки в недвижимости. Как распознать обман?
К сожалению, фейковые объявления о продаже или аренде жилья остаются одной из уловок, которую используют недобросовестные агенты по недвижимости по отношению к доверчивым клиентам.
Основная цель таких публикаций — ввести покупателя в заблуждение, привлечь его внимание красивой картинкой и приятной ценой.
Что же считается фейком и как распознать обман — разобраться в этой теме нам помогли коллеги из Гильдии риэлторов Сочи, так как именно для данного региона такая проблема особенно актуальна.
Что такое фейки в недвижимости
В общем понимании данное понятие обычно используется для обозначения фальшивой, поддельной или искаженной информации, материалов или данных.
Термин «фейк» часто применяется в контексте фейковых новостей, которые представляют собой ложную информацию, распространяемую с целью введения в заблуждение или манипулирования аудиторией.
Понятие «фейки» на рынке недвижимости появилось в период его становления, когда «маркетинговые войны» за внимание клиента нужно было выиграть любой ценой, а лицензирование риелторских услуг было отменено.
В риелторском жаргоне так называют рекламное объявление о продаже/сдаче в аренду несуществующего объекта недвижимости с целью фокуса внимания потребителя, навязчивой продажи своих услуг или продвижения других объектов.
Определение данного понятия уже зафиксировано в специальном документе — «Хартии размещения объявлений профессиональных участников рынка недвижимости Сочи», которая была принята на Городском Собрании риэлторов ГРС и поддержана Национальным Советом Российской гильдии риэлторов.
В тексте Хартии указывается, что под фейковыми подразумеваются объекты недвижимости в объявлениях и базах данных, имеющие признаки недостоверных сведений (занижение цены, искажение данных, фото, параметров, адреса, условий сделки), а также неактуальные (проданы или сняты с реализации) или несуществующие объекты.
Как распознать фейковое объявление
Такие объявления, как правило, имеют признаки недостоверных сведений, а именно:
- Явно низкая цена в сравнении с подобными объектами.
- Нарочито привлекательные фотографии, достоверность которых вызывает сомнения.
- Странное поведение агента/продавца. Не стремится организовать показ объекта, предлагает рассмотреть другие похожие варианты. Всё это говорит о том, что квартира, представленная в объявлении, либо не существует, либо выглядит совершенно иначе.
Фейк может быть опубликован на любом публичном ресурсе: на веб-сайте, в паблике или информационном канале в социальных сетях.
Другие виды фейков в недвижимости
Кроме фальшивых объявлений о продаже недвижимости, используются и другие маркетинговые схемы для привлечения внимания к своим услугам.
Одна из самых распространенных — это так называемые «лендинги»–ловушки для продажи новостроек.
Признаки фейковых веб-сайтов по продаже новостроек:
1. Ярко и заманчиво предлагают сверхскидки по объекту продажи известного ЖК или известного застройщика
2. Интригуют пользователя якобы эксклюзивными условиями от застройщика, всяческими «предпродажами», «последними квартирами» и фразами, типа «только у нас закрытые продажи» или «аукцион от 1 рубля»
3. Указывают, что являются «официальным отделом продаж», что не соответствует действительности, не имеют такого договора с застройщиком, которого рекламируют
4. Делают ссылку с фразой «официальный сайт застройщика», при этом ссылка ведет на одну из очередных «фейковых» страниц этого го же или другого веб-сайта
Такого рода «лендинги» существуют благодаря тому, что доверчивые потребители обращаются на яркие заголовки и заявленную выгоду, а потом вынуждены отключать телефоны ил даже менять номера от агрессивной продажи, навязчивой рекламы. Современные технологии «захвата контакта» с сайта позволяют это делать мгновенно, а контактные данные продаются в виде «горячих» баз данных в интернете.
Как обезопасить себя
Пользуйтесь надёжными ресурсами
При поиске объекта в интернете важно внимательно относиться к выбору сервисов, где размещаются объявления. Не стоит кликать по малознакомым сайтам. Выбирайте известные площадки, которым доверяют миллионы людей.
Выбирайте проверенных специалистов
Если вы не хотите рисковать с выбором специалиста, то Домклик предлагает собственную базу проверенных риелторов, где можно изучить квалификацию каждого, а также узнать рейтинг, подробную информацию об опыте работы и размещённых объявлениях.
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Проверяйте цену
Перед покупкой жилья на вторичном рынке важно еще до просмотра объекта убедиться в достоверности данных, представленных в объявлении о продаже.
К примеру, любой пользователь Домклик может сам проверить диапазон рыночной цены выбранного объекта в карточке объявления, чтобы удостовериться в адекватности представленной цены. А в карточке дома можно еще и проверить, проводились ли ипотечные сделки с квартирами в этом доме и по какой цене приобретались объекты.
Сталкивались с фейковыми объявлениями?
Поделитесь вашим мнением в комментариях.
Да, на вашем сайте почти все объявления такие. Если фейковые объявления убрать - полтора объявления останется. Всё будет понятно. Агенты будут не нужны. Вот риэлторы и засоряют эфир.
Ольга Р.здравствуйте! Мы сожалеем, что вы столкнулись с таким объявлением. Вы можете сообщить нам о подозрительном объявлении через кнопку «Пожаловаться» в самом объявлении, чтобы мы дополнительно проверили его на актуальность и достоверность.
Если вы являетесь собственником и объявление размещено без вашего согласия, вы можете оформить обращение в службу поддержки, приложив подтверждающие документы.
Мы проверяем все обращения и жалобы. Объявления с выявленными нарушениями снимаются с публикации.
Ответственность за информацию, предоставленную в объявлениях несет продавец/представитель продавца, разместивший объявление. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!