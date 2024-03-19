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Фейки в недвижимости. Как распознать обман?

Недвижимость
Дата публикации: 19 мар 2024
16K
Фейки в недвижимости. Как распознать обман?
Содержание

К сожалению, фейковые объявления о продаже или аренде жилья остаются одной из уловок, которую используют недобросовестные агенты по недвижимости по отношению к доверчивым клиентам.

Основная цель таких публикаций — ввести покупателя в заблуждение, привлечь его внимание красивой картинкой и приятной ценой.

Что же считается фейком и как распознать обман — разобраться в этой теме нам помогли коллеги из Гильдии риэлторов Сочи, так как именно для данного региона такая проблема особенно актуальна.

Что такое фейки в недвижимости

В общем понимании данное понятие обычно используется для обозначения фальшивой, поддельной или искаженной информации, материалов или данных.

Термин «фейк» часто применяется в контексте фейковых новостей, которые представляют собой ложную информацию, распространяемую с целью введения в заблуждение или манипулирования аудиторией.

Понятие «фейки» на рынке недвижимости появилось в период его становления, когда «маркетинговые войны» за внимание клиента нужно было выиграть любой ценой, а лицензирование риелторских услуг было отменено. 

В  риелторском жаргоне так называют рекламное объявление  о продаже/сдаче в аренду несуществующего объекта недвижимости с целью фокуса внимания потребителя, навязчивой продажи своих услуг или продвижения других объектов.

Фото эксперта
Евгений Проскурин
Президент Гильдии риэлторов Сочи

Определение данного понятия уже зафиксировано в специальном документе — «Хартии размещения объявлений профессиональных участников рынка недвижимости Сочи», которая была принята на Городском Собрании риэлторов ГРС и поддержана Национальным Советом Российской гильдии риэлторов.

В тексте Хартии указывается, что под фейковыми подразумеваются объекты недвижимости в объявлениях и базах данных, имеющие признаки недостоверных сведений (занижение цены, искажение данных, фото, параметров, адреса, условий сделки), а также неактуальные (проданы или сняты с реализации) или несуществующие объекты.

Как распознать фейковое объявление

Такие объявления, как правило, имеют признаки недостоверных сведений, а именно:

  • Явно низкая цена в сравнении с подобными объектами.
  • Нарочито привлекательные фотографии, достоверность которых вызывает сомнения.
  • Странное поведение агента/продавца. Не стремится организовать показ объекта, предлагает рассмотреть другие похожие варианты. Всё это говорит о том, что квартира, представленная в объявлении, либо не существует, либо выглядит совершенно иначе.

Фейк может быть опубликован на любом публичном ресурсе: на веб-сайте, в паблике или информационном канале в социальных сетях.

Другие виды фейков в недвижимости

Кроме фальшивых объявлений о продаже недвижимости, используются и другие маркетинговые схемы для привлечения внимания к своим услугам.

Одна из самых распространенных — это так называемые «лендинги»–ловушки для продажи новостроек.

Признаки фейковых веб-сайтов по продаже новостроек:

1. Ярко и заманчиво предлагают сверхскидки по объекту продажи известного ЖК или известного застройщика

2. Интригуют пользователя якобы эксклюзивными условиями от застройщика, всяческими «предпродажами», «последними квартирами» и фразами, типа «только у нас закрытые продажи» или «аукцион от 1 рубля»

3. Указывают, что являются «официальным отделом продаж», что не соответствует действительности, не имеют такого договора с застройщиком, которого рекламируют

4. Делают ссылку  с фразой «официальный сайт застройщика», при этом ссылка ведет на одну из очередных «фейковых» страниц этого го же или другого веб-сайта

Такого рода «лендинги» существуют благодаря тому, что доверчивые потребители обращаются на яркие заголовки и заявленную выгоду, а потом вынуждены отключать телефоны ил даже менять номера от агрессивной продажи, навязчивой рекламы. Современные технологии «захвата контакта» с сайта позволяют это делать мгновенно, а контактные данные продаются в виде «горячих» баз данных в интернете.

Фото эксперта
Евгений Проскурин
Президент Гильдии риэлторов Сочи

Как обезопасить себя

Пользуйтесь надёжными ресурсами

При поиске объекта в интернете важно внимательно относиться к выбору сервисов, где размещаются объявления. Не стоит кликать по малознакомым сайтам. Выбирайте известные площадки, которым доверяют миллионы людей.

Выбирайте проверенных специалистов

Если вы не хотите рисковать с выбором специалиста, то Домклик предлагает собственную базу проверенных риелторов, где можно изучить квалификацию каждого, а также узнать рейтинг, подробную информацию об опыте работы и размещённых объявлениях.

Читайте также: Как и где найти риелтора на Домклик: советы эксперта и отзывы клиентов

Проверяйте цену

Перед покупкой жилья на вторичном рынке важно еще до просмотра объекта убедиться в достоверности данных, представленных в объявлении о продаже.

К примеру, любой пользователь Домклик может сам проверить диапазон рыночной цены выбранного объекта в карточке объявления, чтобы удостовериться в адекватности представленной цены. А в карточке дома можно еще и проверить, проводились ли ипотечные сделки с квартирами в этом доме и по какой цене приобретались объекты.

Читайте также: Как бесплатно оценить и узнать рыночную стоимость квартиры: инструкция и советы

Курс недвижимости
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
Сталкивались с фейковыми объявлениями?
Поделитесь вашим мнением в комментариях
Комментарии2
О
Ольга Р.
4 дня назад

Сталкивались с фейковыми объявлениями?

Поделитесь вашим мнением в комментариях.

Да, на вашем сайте почти все объявления такие. Если фейковые объявления убрать - полтора объявления останется. Всё будет понятно. Агенты будут не нужны. Вот риэлторы и засоряют эфир.

Домклик
3 дня назад

Ольга Р.здравствуйте! Мы сожалеем, что вы столкнулись с таким объявлением. Вы можете сообщить нам о подозрительном объявлении через кнопку «Пожаловаться» в самом объявлении, чтобы мы дополнительно проверили его на актуальность и достоверность.

Если вы являетесь собственником и объявление размещено без вашего согласия, вы можете оформить обращение в службу поддержки, приложив подтверждающие документы.

Мы проверяем все обращения и жалобы. Объявления с выявленными нарушениями снимаются с публикации.

Ответственность за информацию, предоставленную в объявлениях несет продавец/представитель продавца, разместивший объявление. Приносим свои извинения за доставленные неудобства!

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