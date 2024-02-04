С какими проблемами можно столкнуться, получая квартиру в наследство
Иногда вместе с квартирой у наследников появляются проблемы: долги, жильцы, другие претенденты на недвижимость. Разбираемся, какие риски предполагает наследование жилья и что с ними делать.
Долги наследодателя
Проблема
По наследству переходит не только имущество, но и долги. Если предыдущий владелец не оплачивал услуги ЖКХ или забывал вносить деньги за ипотеку, расплачиваться придется наследникам.
Наследники отвечают по долгам наследодателя только в рамках стоимости наследства (ст. 1175 ГК РФ). Получается, что если гражданину досталась квартира стоимостью 2 млн рублей, а усопший был должен банку 3 млн, он обязан выплатить только 2 млн. Если у него есть своя собственная квартира, дача или сбережения, их не смогут забрать в счёт долга.
По наследству не переходят долги, которые были связаны с личностью наследодателя: например, компенсации за нанесённый вред здоровью или обязанность выплачивать алименты.
Что делать
Наследникам придётся оплатить долги наследодателя в рамках стоимости завещанного имущества или отказаться от наследства.
Сумму задолженности можно уменьшить. Так, в некоторых случаях ипотеку покрывает страховка. А у долгов за ЖКХ есть срок давности — 3 года. Если покойный не платил дольше, наследники могут списать часть суммы через суд.
Узнать точную сумму долгов наследодателя до вступления в наследство вряд ли получится. Можно попробовать уточнить информацию через нотариуса: он сделает запрос в бюро кредитных историй. Также кредиторы подают претензии нотариусу, но они могут сделать это и после того, как наследники вступили во владение своими долями.
Стоит обратить внимание на возможность сэкономить на оплате госпошлины за совершение нотариальных действий. Так, для исчисления государственной пошлины за выдачу свидетельства о праве на наследство квартиры в расчет может быть взята не только рыночная или кадастровая, но также и инвентаризационная стоимость квартиры. Она, как правило, значительно ниже. На этом можно сэкономить, что в текущих условиях особенно актуально.
Жильцы в квартире
Проблема
Если в квартире покойного живут несовершеннолетние или люди, которых он полностью обеспечивал финансово, их будет сложно выселить. Иждивенцы могут обратиться в суд и потребовать, чтобы им предоставили право жить в квартире и дальше. А к борьбе за права несовершеннолетних детей подключаются органы опеки.
Проблемы возникнут, даже если жильцы не зарегистрированы и не приходятся родственниками наследодателю.
Что делать
Для начала стоит попробовать договориться: дать время на поиск нового жилья, компенсировать переезд. Не получилось — идти в суд и добиваться принудительного выселения.
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Другие наследники
Проблема
Из-за наследуемой квартиры между родственниками покойного могут разгореться споры.
Если наследодатель не оставил завещания, его имущество наследуется родственниками по закону. В первую очередь, на него имеют право родители, дети и супруг, во вторую — братья, сёстры, бабушки и дедушки, а в третью — дяди и тёти.
Наследники заявляют право на долю в течение полугода со дня смерти. Но даже если срок вышел, шанс получить долю остаётся: для этого претендент обращается в суд и доказывает, что он не подавал заявление в срок по уважительной причине. Получается, если у покойного были родные, о которых никто не знал, они могут претендовать на долю наследства через несколько месяцев после раздела.
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Даже если покойный оставил завещание, обязательную долю имущества получают его иждивенцы, нетрудоспособные супруги, родители и несовершеннолетние дети (ст. 1149 ГК РФ).
Иногда наследники спорят, кто останется жить в квартире. Если количество комнат равно количеству долей, ситуацию можно разрешить просто: каждому достаётся по комнате. В других случаях недвижимость могут признать неделимой, и тогда её отдадут тому, у кого по закону есть преимущество. Например, человеку, которому и так принадлежит часть этой квартиры (ст. 1168 ГК РФ).
Что делать
Закон не запрещает наследникам договориться мирно: определить, кому достанется квартира, назначить сумму компенсаций за доли, перераспределить другое имущество. Но бывает, что найти общий язык с родными не получается. В этом случае придётся отстаивать свои права в суде.
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Что делать, если от наследства больше проблем, чем преимуществ
Предположим, наследник знает: сумма долгов покойного была больше стоимости квартиры, на неё претендует ещё несколько человек или там кто-то живёт. Получается, выгоды от такого наследства никакой — одни проблемы.
Чтобы избежать бумажной волокиты и расходов, наследник отказывается от своей доли. Это можно сделать в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя, даже если право наследования уже оформили.
Альтернативный вариант — не вступать в наследство. Для этого достаточно не подавать заявление нотариусу. Кроме того, не стоит жить в квартире, оплачивать счета за коммунальные услуги или ремонтировать жильё — иначе произойдёт фактическое вступление в наследство.