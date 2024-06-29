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Недвижимость
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Как молодому человеку или девушке снять квартиру и съехать от родителей

Дата публикации: 29 июн 2024
Как молодому человеку или девушке снять квартиру и съехать от родителей
Содержание

Молодежь часто мечтает о независимости и свободе, и одним из важных шагов на пути к этой цели является переезд от родителей и аренда собственной квартиры. Этот процесс может быть захватывающим и интересным, но требует хорошей подготовки и планирования.

В статье рассмотрим несколько ключевых шагов, которые помогут молодому человеку или девушке успешно переехать от родителей и снять жильё. Итак, что нужно сделать, чтобы успешно арендовать свою первую квартиру.

1. Определитесь с бюджетом на аренду жилья

Прежде чем начать искать квартиру, важно определить свой бюджет. Учтите все свои текущие расходы, включая аренду, коммунальные услуги, питание, транспорт и развлечения. Найдите баланс между желаемым комфортом и доступностью для вашего бюджета.

Эксперты рекомендуют тратить на аренду жилья не более половины от заработка. Почти идеальным вариантом будет, если расходы на квартиру не будут превышать 25%-30% от вашей ежемесячной зарплаты.

2. Изучите рынок аренды

Перед тем как снять квартиру, проведите исследование рынка недвижимости в выбранном районе. Определите среднюю стоимость аренды, доступность транспорта, близость к магазинам и другим необходимым удобствам. Это поможет вам выбрать наиболее подходящий район для жизни.

Выбирайте хороший район и понятную локацию. Если вы чувствуете потребность в регулярном общении с родителями или другими родственниками, поищите квартиры недалеко от их дома. Приятно зайти на чашку чая к любимой бабушке или заглянуть в гости к родителям, и заодно, например, забрать часть своих вещей или просто поесть маминых пирогов.

3. Найдите квартиру

Используйте различные ресурсы для поиска квартиры, но для начала спросите у друзей и знакомых — вдруг им нужен сосед. Также найти квартиру или комнату в аренду можно на сайте Домклик.

Обращайте внимание на цену, размеры квартиры, наличие необходимой мебели и бытовой техники. Также узнайте о правилах и требованиях арендодателя, чтобы избежать неприятных ситуаций в будущем.

Искать квартиру

4. Составьте и подпишите договора найма (аренды)

При снятии квартиры всегда заключайте письменный договор найма — в быту чаще говорят «договор аренды». Внимательно ознакомьтесь с условиями договора, особенно с пунктами, касающимися оплаты аренды, депозита и правил проживания.

Если у вас возникнут вопросы или сомнения, проконсультируйтесь с юристом или специалистом по недвижимости.

5. Организуйте переезд

Планируйте переезд заранее, чтобы избежать стресса и ненужных хлопот. Определите, какие вещи вам необходимо приобрести для новой квартиры и составьте список необходимых покупок. Также учтите расходы на услуги перевозки и упаковку.

6. Создайте комфортную обстановку

После переезда от родителей важно создать комфортную обстановку в своей новой квартире. Постепенно приобретайте необходимую мебель и предметы интерьера, чтобы сделать свое пространство уютным и функциональным.

Разработайте план по украшению и организации квартиры, чтобы она отражала вашу индивидуальность и стиль. Хозяева вашей квартиры против ремонта? Не беда, читайте нашу статью: Как сделать съемную квартиру уютной, если хозяева против ремонта.

Как переехать от родителей и снять квартиру: короткие итоги

Переезд от родителей и аренда своей первой квартиры — это важный этап в жизни каждого человека. Он требует хорошей подготовки, планирования и организации.

Кратко напомним самое важное при выборе квартиры в аренду:

  • Определитесь с бюджетом — скорее всего, надо будет заплатить залог и аренду за первый и последний месяц
  • Тщательно выбирайте жилье, не спешите — лучше хорошенько подготовиться, чем потом жалеть и искать новую квартиру
  • Обязательно заключайте с собственником квартиры договор найма жилого помещения — это ваша гарантия того, что вас не обманут — внимательно читайте договор перед тем, как подписать его

Следуя шагам выше, вы сможете успешно осуществить свою мечту о независимости и снять свою первую квартиру, создать свое собственное пространство, где вы будете чувствовать себя комфортно и свободно.

Выбрать и снять квартиру

Аренда недвижимости
Аренда недвижимости
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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