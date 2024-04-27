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Недвижимость
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Акт приема-передачи квартиры при аренде

Дата публикации: 27 апр 2024
Акт приема-передачи квартиры при аренде
Содержание

Акт приема-передачи квартиры при аренде недвижимости не менее важный документ, чем договор аренды. И хотя закон не обязывает собственника и арендатора составлять его, наличие акта всегда служит дополнительной гарантией для обеих сторон.

Если вы подписываете договор аренды, то не стоит забывать и про передаточный акт. Рассказываем, зачем он нужен и как его грамотно составить.

Что такое акт приема-передачи при аренде

Это документ, который подтверждает исполнение сторон своих обязанностей друг перед другом. Иными словами, подписанный передаточный акт означает, что наймодатель передал жилое помещение, а наниматель принял его в надлежащем виде.

Зачем нужен акт приема-передачи

Передаточный акт фиксирует, что квартира и ее содержимое действительно перешли в пользование жильца. В нем прописывается, что арендатору были выданы ключи, а также то, в каком состоянии находится жилое помещение на момент подписания документа.

В суде отсутствие передаточного акта может свидетельствовать о том, что договор аренды заключен не был. Поэтому в случае споров между собственником и арендатором доказать что-либо без акта приема-передачи будет практически невозможно.

Содержание акта приема-передачи

В бумаге должны быть детально прописаны сведения об имуществе, которое передается во временное пользование жильцу. Именно акт приема-передачи подтверждает, что наймодатель исполнил пункт 1 статьи 676 ГК РФ, согласно которому он обязан передать нанимателю жилое помещение в пригодном для проживания состоянии.

Однако критерии пригодности помещения в законе не приводятся, поэтому в интересах будущего жильца внимательно осмотреть квартиру перед подписанием передаточного акта, чтобы зафиксировать любые недочеты, начиная с ободранного куска обоев за диваном и расшатанными ножками стула на кухне и заканчивая капающим смесителем и неприятным запахом в комнатах.

Если эти нюансы не будут отображены в акте, то, скорее всего, испорченные вещи арендатору придется чинить за свой счет. А если арендатор свалится со стула и не дай бог сломает себе что-то, то без передаточного акта с зафиксированным в нем дефектом, который наймодатель своевременно не исправил, пострадавший даже не сможет ничего доказать — сам виноват, сам не уследил, ведь стул ему передали в пользование в «идеальном состоянии».

Как составить акт приема-передачи

Строгой формы не существует. Однако с юридической точки зрения в документе должны быть указаны:

  • данные сторон — собственника и арендатора;
  • данные сдаваемой внаем квартиры — адрес, регистрационный номер, количество комнат, площадь, состояние и так далее;
  • данные заключенного договора аренды;
  • опись имущества (может входить в акт приема-передачи или быть приложением к договору аренды);
  • перечень дефектов (составляется при необходимости и выступает еще одним приложением к договору аренды);
  • показания счетчиков на момент заключения договора;
  • дата и место составления;
  • подписи сторон.

Образец акта можно посмотреть в интернете. Пустой шаблон бланка доступен для скачивания в открытом доступе. При необходимости составитель может дополнять и сокращать его по собственному усмотрению. Идеальных формулировок не существует — ни для договора аренды, ни для передаточного акта. Следует внимательно подходить к оформлению сделки и учитывать все нюансы при составлении документов.

Акт приема-передачи квартиры при аренде №1

Как и зачем составляется опись имущества

Составление описи является обязательной частью передаточного акта. Она нужна для того, чтобы собственник мог быть спокоен за сохранность своего имущества и чтобы после завершения аренды у сторон не осталось разногласий. Например, если арендатор повредит предмет из описи, то обязан будет возместить убытки. Либо, если арендатор покупал в квартиру мебель, а собственник по ошибке подумал, что она была тут при заселении, стороны могут обратиться к описи.

Список может быть настолько подробным, насколько того требуют обстоятельства и дотошность сторон. Например, в перечне можно указать не только данные о наличии того или иного предмета или количество предметов (стол, три стула), но и их состояние, даже особенности дизайна (тем более если речь идет о дорогой мебели или дорогой электронике).

Собственник имеет право установить запрет на пользование определенными объектами (техникой, электроникой и прочим). Например, запретить пользоваться дорогостоящей посудой или компьютером.

Что должно быть указано в описи

  • Мебель
  • Бытовые приборы
  • Электроника
  • Предметы интерьера и декора (шторы, ковры, картины)
  • Вид отделки
  • Сантехника
  • Посуда
  • Счетчики и приборы учета

Все указанные предметы арендатор должен тщательно проверить. Мебель хорошо осмотреть, посидеть на ней, двери и замки открыть и закрыть, бытовые приборы и электронику включить.

Если что-то плохо работает, это должно быть отражено в описи. Необходимо зафиксировать каждый предмет, его внешний вид, техническое, физическое состояние, пригодность. Стоимость указывать совсем не обязательно, но допустимо.

Если при осмотре квартиры были обнаружены дефекты в ремонте, проблемы с сантехникой или техническим состоянием помещения, можно сделать отдельный перечень дефектов.

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Порядок подписания передаточного акта

Подписи сторон ставятся только после того, как жилое помещение было полностью передано арендатору и у сторон не осталось претензий друг к другу по части сделки. Что это значит?

  • Арендатор получил полный доступ к квартире, а именно — ему были выданы все ключи (не только от входной двери, но и от внутренних дверей, а также от подъезда, предбанника, запасного хода и шлагбаума).
  • Стороны подписали договор аренды и взяли друг перед другом обязательства, которые начинают выполняться с момента передачи квартиры внаем.
  • Наниматель осмотрел квартиру и убедился, что в описи приведены все находящиеся в квартире предметы быта и мебель, а само помещение находится в пригодном для жизни состоянии.
Акт приема-передачи квартиры при аренде №2

Подписывая передаточный акт, арендатор подтверждает, что с момента подписания несет полную материальную ответственность за сдаваемое жилье и находящееся в нем имущество. Если при осмотре в квартире были обнаружены дефекты, будущие жильцы вправе требовать, чтобы о них упомянули в акте. Даже если речь идет всего лишь о мигающей лампочке. С одной стороны, это кажется мелочью, но в действительности такие мелочи могут говорить о перепадах напряжения в электросети, что, в свою очередь, может привести к аварийной ситуации.

Многие риелторы составляют акт заранее вместе с собственником, однако это не значит, что в него нельзя внести изменения. При отказе дополнить передаточный акт арендатор может отказаться от его подписания.

Подписывать передаточный акт следует в сдаваемой квартире непосредственно в момент передачи, после чего договор аренды вступает в силу и собственник удаляется, оставляя жилое помещение новым жильцам.

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Аренда недвижимости
Как сдать квартиру
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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