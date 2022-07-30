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Дом и уют
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11K

Как сделать съемную квартиру уютной, если хозяева против ремонта

Дата публикации: 30 июл 2022
Как сделать съемную квартиру уютной, если хозяева против ремонта
Содержание

Жизнь в съемной квартире по правилам хозяев — не повод отказывать себе в уютном жилье. Тем более, преобразить интерьер и добавить уюта в доме можно без ремонта и серьезных материальных затрат.

Прячем ненужные вещи

Не знаем, почему так выходит, но многие собственники считают делом чести оставить в квартире важные для них, но абсолютно ненужные арендаторам съемной квартиры вещи: посуду, одежду, элементы декора. Объявить бой таким вещам и отправить на свалку — не вариант. Зато их можно красиво замаскировать.

Для этого собираем все старые и ненужные вещи в декоративные коробки, ящики и плетеные корзины и ставим на видное или просто подходящее место. Или убираем под кровать. Или красиво расставляем в одном месте, кладем сверху столешницу и получаем стильный столик. Вариантов — масса.

Делаем перестановку

Если на вопрос ремонта хозяин квартиры наложил свое вето, предложите ему перестановку — в крайнем случае, с уговором, что при выезде все вернется на свои места.

Какие варианты есть в этом случае:

  • по-новому зонировать комнату при помощи мебели, например, отделить диваном пространство для отдыха от рабочей зоны, поставив его поперек помещения, или отодвинуть стол от стены, выделив столовую зону
  • добавить интерьеру освежающей асимметрии — поменять местами кресло и комод, развернуть диван на 90 градусов, переставить кровать к стене и прочее 
  • зеркально переставить парные предметы
  • или сделать перестановку шкафов, стенки и тумбочек — это изменит объем комнаты и ее восприятие

Декорируем стены

Помним, что переклейка обоев и перекрашивание стен — под запретом, поэтому вооружаемся интерьерными постерами, стильными картинами или любимыми фотографиями.

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Они не только помогут персонифицировать интерьер, но и при необходимости скроют минусы покрытия (например, облупившийся участок краски).

Запасаемся пленкой

Привет из 2000-х — самоклеящаяся пленка. Сегодня она в разы стильнее! Ее можно использовать для обновления своими руками гарнитура на кухне, фасадов шкафов, поверхности столов, наконец, для декора кухонного фартука. А перед выездом просто снять — следов не останется.

Обновляем текстиль

И еще один беспроигрышный способ обновления интерьера без ремонта — использование текстиля. Стильный чехол для дивана, новый балдахин для кровати, тканевый абажур, настенное панно в стиле пэчворк да и просто красивый плед с подушками могут преобразить пространство до неузнаваемости.

Выбрать и снять квартиру

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Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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