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Недвижимость
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Аренда: как проверить квартиросъемщика

Дата публикации: 08 фев 2024
Аренда: как проверить квартиросъемщика
Содержание

Если вы сдаете квартиру на длительный срок, с большой вероятностью вы хотите быть уверены в своем квартиросъемщике. Первое впечатление можно составить во время личной встречи на осмотре квартиры. Насколько порядочный, добросовестный и ответственный человек ваш квартиросъемщик, будет понятно после пары месяцев знакомства: первых арендных платежей, бытовых вопросов, периодических встреч и телефонных разговоров.

Но кое-какую информацию о будущем арендаторе все же лучше узнать заранее, до сдачи жилья в аренду. Рассказываем, где и какие сведения можно получить.

Государственные сервисы

На официальных государственных сервисах можно проверить следующие сведения.

Действительность паспорта

Если вы определились с квартиросъемщиками, попросите их показать документы и запишите следующую информацию: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, сведения о регистрации. В этом нет ничего предосудительного — арендатор выбирает квартиру, а вы квартиранта.

Действительность паспорта можно проверить на специальном сервисе полиции (для открытия сайта требуются сертификаты Минцифры) или здесь. Если документ числится в числе потерянных или украденных, комментарии излишни.

Нахождение в розыске

Чтобы уберечь себя от лишних проблем, можно проверить открытую базу со сведениями о лицах, находящихся в розыске. 

Сведения о банкротстве

Также можно проверить квартиранта на банкротство. Информацию об этом можно найти в федеральном реестре сведений о банкротстве. Так вы можете дополнительно удостовериться в платежеспособности будущего арендатора.

Информация о наличии долгов

На сайте ФССП есть электронный банк данных по исполнительным производствам. Здесь можно найти сведения о том, есть ли у арендатора задолженности — используйте поиск по региону регистрации человека и по своему региону. В банк данных попадают не все долги, а только те, по которым возбуждены дела об исполнительном производстве (то есть дошедшие до суда). Но если ваш квартирант является злостным неплательщиком, информация найдется.

Участие в судебных разбирательствах

Проверить, не является ли ваш квартиросъемщик активным участником судебных разбирательств, можно через автоматизированную госсистему «Правосудие». Обратите внимание, что гражданские иски в большинстве своем подаются по месту регистрации ответчика, а уголовные дела рассматриваются по месту совершения преступления.

Быстро найти надёжного арендатора поможет сервис Домклик Аренда. Мы грамотно составим объявление, опираясь на ваши запросы, разместим его на сервисах по поиску жилья и начнём продвижение. Обработку входящих звонков, отбор жильцов и планирование просмотров тоже возьмем на себя. 

Кликабельное изображение

Черный список арендаторов

В каждом регионе есть свои порталы, группы в социальных сетях и другие площадки, где собраны сведения о недобросовестных арендаторах недвижимости. Не ленитесь потратить время и изучить их.

Социальные сети

Личная страница арендатора в соцсетях — клад с информацией о личности и увлечениях человека. Обратите внимание на то, какую информацию он размещает, и на общую тональность его коммуникаций.

Агрессора или вандала в большинстве случаев можно распознать сразу.

Личная беседа

Живой разговор — важнейшая часть знакомства с будущим квартирантом. Аренда квартиры — это волнительно и не только для тех, кто ищет жилье, но и для арендодателей. Ведь любое жилье — результат труда, материальных и моральных вложений. Спрашивайте о том, что для вас важно понимать, наблюдайте за реакцией арендатора: насколько он открыт и честен, не путается ли, не меняет ли кардинально свою позицию в ходе беседы.

Расспросите его о работе и увлечениях. Узнайте, где он жил раньше, почему переезжает и с кем планирует жить. 

Не бойтесь задавать вопросы — это нормально. И сами будьте готовы честно ответить на вопросы, заданные вам.

Аренда жилья — бизнес. Пусть это будет бизнес с человеческим лицом.

Читайте также: Чем рискует владелец квартиры, если оформит временную регистрацию своим жильцам

Аренда недвижимости
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Как сдать квартиру
Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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