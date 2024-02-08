Аренда: как проверить квартиросъемщика
Если вы сдаете квартиру на длительный срок, с большой вероятностью вы хотите быть уверены в своем квартиросъемщике. Первое впечатление можно составить во время личной встречи на осмотре квартиры. Насколько порядочный, добросовестный и ответственный человек ваш квартиросъемщик, будет понятно после пары месяцев знакомства: первых арендных платежей, бытовых вопросов, периодических встреч и телефонных разговоров.
Но кое-какую информацию о будущем арендаторе все же лучше узнать заранее, до сдачи жилья в аренду. Рассказываем, где и какие сведения можно получить.
Государственные сервисы
На официальных государственных сервисах можно проверить следующие сведения.
Действительность паспорта
Если вы определились с квартиросъемщиками, попросите их показать документы и запишите следующую информацию: ФИО, дату рождения, серию и номер паспорта, сведения о регистрации. В этом нет ничего предосудительного — арендатор выбирает квартиру, а вы квартиранта.
Действительность паспорта можно проверить на специальном сервисе полиции (для открытия сайта требуются сертификаты Минцифры) или здесь. Если документ числится в числе потерянных или украденных, комментарии излишни.
Нахождение в розыске
Чтобы уберечь себя от лишних проблем, можно проверить открытую базу со сведениями о лицах, находящихся в розыске.
Сведения о банкротстве
Также можно проверить квартиранта на банкротство. Информацию об этом можно найти в федеральном реестре сведений о банкротстве. Так вы можете дополнительно удостовериться в платежеспособности будущего арендатора.
Информация о наличии долгов
На сайте ФССП есть электронный банк данных по исполнительным производствам. Здесь можно найти сведения о том, есть ли у арендатора задолженности — используйте поиск по региону регистрации человека и по своему региону. В банк данных попадают не все долги, а только те, по которым возбуждены дела об исполнительном производстве (то есть дошедшие до суда). Но если ваш квартирант является злостным неплательщиком, информация найдется.
Участие в судебных разбирательствах
Проверить, не является ли ваш квартиросъемщик активным участником судебных разбирательств, можно через автоматизированную госсистему «Правосудие». Обратите внимание, что гражданские иски в большинстве своем подаются по месту регистрации ответчика, а уголовные дела рассматриваются по месту совершения преступления.
Быстро найти надёжного арендатора поможет сервис Домклик Аренда. Мы грамотно составим объявление, опираясь на ваши запросы, разместим его на сервисах по поиску жилья и начнём продвижение. Обработку входящих звонков, отбор жильцов и планирование просмотров тоже возьмем на себя.
Черный список арендаторов
В каждом регионе есть свои порталы, группы в социальных сетях и другие площадки, где собраны сведения о недобросовестных арендаторах недвижимости. Не ленитесь потратить время и изучить их.
Социальные сети
Личная страница арендатора в соцсетях — клад с информацией о личности и увлечениях человека. Обратите внимание на то, какую информацию он размещает, и на общую тональность его коммуникаций.
Агрессора или вандала в большинстве случаев можно распознать сразу.
Личная беседа
Живой разговор — важнейшая часть знакомства с будущим квартирантом. Аренда квартиры — это волнительно и не только для тех, кто ищет жилье, но и для арендодателей. Ведь любое жилье — результат труда, материальных и моральных вложений. Спрашивайте о том, что для вас важно понимать, наблюдайте за реакцией арендатора: насколько он открыт и честен, не путается ли, не меняет ли кардинально свою позицию в ходе беседы.
Расспросите его о работе и увлечениях. Узнайте, где он жил раньше, почему переезжает и с кем планирует жить.
Не бойтесь задавать вопросы — это нормально. И сами будьте готовы честно ответить на вопросы, заданные вам.
Аренда жилья — бизнес. Пусть это будет бизнес с человеческим лицом.