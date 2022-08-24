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Недвижимость
2 мин
15K

Как быстрее продать недвижимость на Домклик с помощью чата с покупателем

Дата публикации: 24 авг 2022
Как быстрее продать недвижимость на Домклик с помощью чата с покупателем
Содержание

На Домклик появилась возможность подключения чатов к своим объявлениям о продаже недвижимости. Это новый канал связи, с помощью которого можно оперативно отвечать на вопросы потенциальных покупателей и быстрее выйти на сделку.

Зачем нужны чаты

Для потенциального покупателя, который просматривает объявления о продаже жилья, важно получить быстрый и конкретный ответ на свой вопрос. При этом не все из них готовы сразу взять телефон и позвонить продавцу.

Использование чатов для коммуникации с покупателями позволит увеличить продажи за счёт клиентов, которые предпочитают сообщения звонкам: вы сможете отвечать на их вопросы без промедлений.

Что чаще всего спрашивают в чатах:

  • Вопросы по объекту (расположение, наличие перепланировок, что входит в указанную цену)
  • Вопросы о собственнике (сколько владельцев, какие документы есть в наличии, использовался ли маткапитал)
  • Возможность торга и способы оплаты
  • Запись на просмотр
Пример объявления с подключённым чатом
Пример объявления с подключённым чатом

Как общаться с клиентами в чате

Чтобы общение с потенциальными покупателями было продуктивным, рекомендуем придерживаться простых правил:

  • Не торопитесь запрашивать у собеседника контакты, чтобы перезвонить. Если бы он хотел позвонить, то сделал бы это сам.
  • Сначала ответьте на все вопросы, которые интересуют клиента, и только потом предложите продложить общение в удобном для него формате.
  • Реагируйте на сообщения быстро. Вопрос в чате актуален в среднем в течение 2 часов. Если ответить позже, то клиент с вероятностью в 80% проигнорирует вас либо скажет, что сообщение неактуально.
  • Общайтесь с потенциальным покупателем на его языке. Важно, чтобы собеседник понимал, что на его сообщения отвечает живой человек, а не робот.

Подключить чаты с покупателями

Инструкция
Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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