Как быстрее продать недвижимость на Домклик с помощью чата с покупателем
На Домклик появилась возможность подключения чатов к своим объявлениям о продаже недвижимости. Это новый канал связи, с помощью которого можно оперативно отвечать на вопросы потенциальных покупателей и быстрее выйти на сделку.
Зачем нужны чаты
Для потенциального покупателя, который просматривает объявления о продаже жилья, важно получить быстрый и конкретный ответ на свой вопрос. При этом не все из них готовы сразу взять телефон и позвонить продавцу.
Использование чатов для коммуникации с покупателями позволит увеличить продажи за счёт клиентов, которые предпочитают сообщения звонкам: вы сможете отвечать на их вопросы без промедлений.
Читайте также: Как подключить чаты: инструкция
Что чаще всего спрашивают в чатах:
- Вопросы по объекту (расположение, наличие перепланировок, что входит в указанную цену)
- Вопросы о собственнике (сколько владельцев, какие документы есть в наличии, использовался ли маткапитал)
- Возможность торга и способы оплаты
- Запись на просмотр
Как общаться с клиентами в чате
Чтобы общение с потенциальными покупателями было продуктивным, рекомендуем придерживаться простых правил:
- Не торопитесь запрашивать у собеседника контакты, чтобы перезвонить. Если бы он хотел позвонить, то сделал бы это сам.
- Сначала ответьте на все вопросы, которые интересуют клиента, и только потом предложите продложить общение в удобном для него формате.
- Реагируйте на сообщения быстро. Вопрос в чате актуален в среднем в течение 2 часов. Если ответить позже, то клиент с вероятностью в 80% проигнорирует вас либо скажет, что сообщение неактуально.
- Общайтесь с потенциальным покупателем на его языке. Важно, чтобы собеседник понимал, что на его сообщения отвечает живой человек, а не робот.