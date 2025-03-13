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Недвижимость
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Рейтинг строительных подрядчиков на Домклик: что это и для чего он нужен

Дата публикации: 13 мар 2025
Рейтинг строительных подрядчиков на Домклик: что это и для чего он нужен

Чтобы построить свой дом качественно и безопасно, важно заключить договор с проверенным и надёжным подрядчиком. С этой задачей поможет рейтинг Домклик.

Как формируется рейтинг подрядчиков

Рейтинг подрядчиков на Домклик формируется из компаний-партнёров в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Их можно посмотреть в каталоге.

На высокие позиции в рейтинге поднимаются подрядчики, которые:

  • аккредитованы Сбербанком;
  • подключили возможность безналичного расчёта через счёт эскроу;
  • стали участником программы субсидирования ставок;
  • получают положительные отзывы — с оценками от 4 — по сделкам через Сбер;
  • регулярно участвуют в сделках с ипотекой Сбера;
  • регулярно размещают и актуализируют свои проекты домов;
  • регулярно обновляют и публикуют фотографии построенных домов;
  • регулярно получают звонки от заинтересованных клиентов;
  • подключили чат для быстрого общения с покупателями.

За соблюдение каждого пункта подрядчики получают баллы. То есть: чем выше компания в рейтинге, тем больше пунктов выполнено, тем выше её надёжность и предсказуемость для покупателей.

Мы делаем удобно

В рейтинге автоматически отражаются только те строительные компании, которые работают в регионе или городе покупателя.

Чем рейтинг полезен для клиентов

Застройщиков в сегменте ИЖС много. А выбор подрядчика, как и процесс строительства дома, полон нюансов. Мы хотим, чтобы рынок становился прозрачнее для людей, и ситуаций, когда клиенты попадают в руки мошенников и просто недобросовестных компаний, становилось меньше.

Пользуясь рейтингом на Домклик, человек может выбрать не только проверенного и аккредитованного Сбером подрядчика, но и проанализировать его по конкретным параметрам.

Рейтинг учитывает максимально полную информацию о подрядчике: документы, проверку банком, его активное участие в сделках, результаты работ, актуальность проектов и фотографий построенных домов, реальные отзывы клиентов. В совокупности это поможет людям определиться с выбором и быть спокойнее за качество строительства своего дома.

Как подрядчикам попасть в рейтинг

Чтобы быть выше в рейтинге, партнёрам-подрядчикам нужно пройти по всем перечисленным критериям: получить аккредитацию в Сбере, подключить эскроу, стать участником программы субсидирования, ежемесячно обновлять страницы проектов, получать положительные отзывы клиентов, подключить чат для общения с потенциальными покупателями в личном кабинете Домклик PRO.

Курс недвижимости
Строительство
Дома
Карина Камалова
Карина КамаловаВсе авторы
Автор статьи
Рынок недвижимости и ипотеки
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