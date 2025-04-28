Бронирование квартиры в новостройке: что нужно знать
Если в данный момент вы не готовы провести сделку, застройщик может предложить забронировать квартиру в новостройке. Такая необходимость возникает, если покупателю требуется дополнительное время на сбор документов, оформление ипотеки и в целом на принятие решения о покупке.
В статье вместе с экспертами компании Энергострой разберёмся, что значит «квартира в новостройке забронирована», как оформить такую бронь, зачем это нужно и можно ли от нее отказаться.
Что такое бронирование квартиры
Бронирование предполагает предварительное закрепление выбранной квартиры в новостройке за покупателем перед заключением основного договора. Данная услуга позволяет зафиксировать цену на понравившуюся квартиру, не подписывая сразу договор долевого участия (ДДУ) с застройщиком, пока вы окончательно не определитесь с покупкой.
На время действия брони объект снимается с продажи, а его цена остаётся неизменной.
Обращаем внимание, что бронирование — это необязательная процедура, купить квартиру в новостройке можно и без предварительной брони.
Зачем бронировать квартиру
Рассмотрим основные причины для бронирования квартиры в новостройке.
Возможность «закрепить» за собой понравившуюся квартиру. Особенно это касается самых востребованных лотов — например, небольших по площади или видовых квартир. Такие объекты раскупают быстрее всего, поэтому с помощью бронирования вы можете избежать риска продажи выбранной квартиры другим покупателям, если пока нет возможности оформить сделку.
Фиксация цены. Часто условия бронирования включают фиксацию стоимости на период резервации, даже если цены растут. Также это актуально, если в настоящий момент застройщик предлагает скидки, и акция скоро заканчивается.
Требуется время на оформление документов. Самый распространённый случай — получение ипотеки. Покупатель может забронировать квартиру на срок, который требуется для оформления ипотечного кредита (рассмотрение заявки, подготовка и подписание документов). Также дополнительное время может понадобиться тем покупателям, которые хотят воспользоваться мерами господдержки — материнский капитал, жилищный сертификат.
Получение скидки за предбронь. Некоторые девелоперы до официального старта продаж квартир в строящемся доме заключают с потенциальными покупателями договор предварительного бронирования. Застройщики могут предлагать скидки или более выгодные условия для тех, кто бронирует жильё на этом этапе, чтобы стимулировать интерес и привлечь первых покупателей.
Чаще всего покупатели прибегают к услуге бронирования, ожидая завершения сделок по продаже собственной недвижимости или при подготовке к оформлению ипотеки.
Основной мотивацией становится желание зафиксировать привлекательные варианты и удержать текущую стоимость квартиры. Чаще всего бронируют наиболее ликвидные квартиры. Например, в «ЖК на площади Труда» самыми востребованными объектами бронирования являются одно- и двухкомнатные квартиры площадью до 45 и 60 квадратных метров соответственно.
Как забронировать квартиру в новостройке
Процесс бронирования включает следующие этапы:
- Выбор жилья. Вы выбираете интересующий вас объект среди предложенных застройщиком квартир, исходя из ваших предпочтений относительно района, площади, этажности и цены.
- Фиксация выбора. После определения подходящей квартиры заключается предварительный договор бронирования, в котором указывается выбранная квартира, её характеристики, стоимость и срок резервирования.
- Оплата брони. На этом этапе покупатель вносит обеспечительный платёж в качестве гарантии своих намерений.
Договоры бронирования, в отличие от договоров долевого участия или купли-продажи, не подлежат обязательной государственной регистрации в Росреестре. Поэтому важно, чтобы в соглашении были прописаны условия по возврату денег.
Что должно быть указано в договоре бронирования
В договоре бронирования фиксируются намерения сторон заключить сделку в будущем на определённых условиях. Это необязательный документ, поэтому строгого единого образца у него нет.
Однако покупателю стоит внимательно ознакомиться с пунктами соглашения, особенно в части условий внесения оплаты, расторжения договора и возврата средств.
Что обязательно должно быть прописано в договоре бронирования:
- Описание предмета договора, а именно — адрес объекта недвижимости, номер секции или корпуса, этажа, проектный номер квартиры, площадь помещения, количество комнат.
- Информация о сторонах договора. Полные реквизиты покупателя и застройщика (ФИО, паспортные данные физлица, полное наименование юридического лица, ИНН, ОГРН, адрес регистрации и контактные данные).
- Фиксированная цена квартиры — стоимость квадратного метра или помещения целиком. Важно отметить наличие обязанности сохранения указанной цены вплоть до подписания основного договора.
- Порядок внесения денежных средств. Информация о размере обеспечительного платежа, способах оплаты, сроках перечисления денежных средств и основаниях для удержания суммы в пользу застройщика или для возврата денег покупателю.
- Срок действия договора. Чёткое обозначение периода, на протяжении которого действует бронь. По истечении указанного срока квартира вновь выставляется на продажу, если покупатель не подписал основной договор.
- Условия и порядок расторжения договора — какие обстоятельства приводят к расторжению договора (например, отказ покупателя от дальнейшего сотрудничества), последствия нарушения сроков, ответственность сторон за неисполнение условий соглашения.
- Права и обязанности сторон. Обозначаются конкретные права и обязанности каждой стороны — обязательство застройщика зарезервировать указанную квартиру и обязанность покупателя своевременно подписать основной договор.
Договор составляется в простой письменной форме в двух экземплярах — по одному для каждой из сторон. Образец договора бронирования обычно можно запросить в офисе продаж застройщика, чтобы заранее ознакомиться с пунктами соглашения.
Срок действия бронирования
Договор бронирования квартиры в новостройке обычно заключается на срок не более 1 месяца.
Если речь идёт о нескольких днях, то соглашение в письменном виде не оформляется — как правило, стороны договариваются в устной форме.
Бывают случаи оформления брони на срок больше одного месяца, например, если покупатель ждёт продажи своей квартиры.
Сколько стоит бронирование квартиры в новостройке
Цена отличается в зависимости от особенностей сделки, уровня готовности объекта, срока бронирования и условий застройщика. Это может быть фиксированный платёж или процент от стоимости квартиры. Как правило, уплаченная сумма входит в стоимость сделки.
Некоторые девелоперы предлагают бесплатную бронь на несколько дней или на срок, пока покупатель оформляет ипотеку.
В нашей компании стоимость брони в сданном доме составляет 22 тыс. рублей — эта сумма входит в цену квартиры. В строящемся доме забронировать квартиру можно бесплатно.
Договор бронирования заключается на 1 месяц с возможностью продления. Если покупатель хочет продлить срок действия бронирования квартиры в сданном доме, оплачивается ещё 22 тыс. рублей (эта сумма также включается в стоимость квартиры).
Под оформление ипотеки можно бесплатно забронировать квартиру на срок 1–2 недели как в сданном, так и в строящемся доме.
Как расторгнуть договор бронирования
Условия отказа от сделки должны быть прописаны в договоре бронирования. Уплаченный обеспечительный платёж либо возвращается частично или полностью, либо не подлежит возврату согласно условиям конкретного застройщика.
Например, при бронировании квартиры в «ЖК на площади Труда» действует такой порядок:
- если квартира забронирована в сданном доме, аванс не возвращается;
- если объект в строящемся доме, договор расторгается без штрафных санкций, и деньги возвращаются покупателю.
Чтобы расторгнуть договор, покупателю необходимо уведомить об этом другую сторону — направить соответствующее извещение в письменном виде. После этого застройщик вновь выставит забронированную квартиру на продажу и вернёт ранее оплаченную сумму, если это предусмотрено условиями договора.
Таким образом, бронирование — это удобный инструмент для покупателей, который позволяет уверенно подойти к выбору жилья и минимизировать риск потерять желаемую квартиру.
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