Как определить качество строительства дома
Что значит «качественный» дом? Как покупатель еще на этапе выбора может определить, какими будут его жилой комплекс и квартира, и что делать в момент приемки жилья? Разбирались вместе с партнером ДомКлик — группой компаний «КВС». О нюансах качественного строительства рассказал Игорь Потомский, управляющий генподрядного направления в холдинге.
Партнерский материал
Что такое «качественный дом»
Определение «качественный» можно встретить, пожалуй, в описании любого жилого комплекса. Качество — понятие очень объемное. С точки зрения законодательства, дом, который соответствует всем строительным нормам и правилам, проектной документации можно считать качественным.
Для генерального подрядчика критерий качества включает сдачу строительных работ в срок и в таком виде, чтобы у владельца не было к ним претензий, то есть, чтобы квартиры передавались без замечаний, которые нужно устранять. ГК «КВС» более 90% квартир сдает с первым предъявлением. То есть 9 из 10 наших дольщиков подписывают акт приема-передачи после первого же осмотра квартиры. И для нас это тот уровень, без которого работу застройщика нельзя назвать качественной.
Игорь Потомский, управляющий генподрядного направления ГК «КВС»
К понятию «качественный дом» можно отнести и жилую среду. Это среда, объединяющая транспортную доступность, инженерную инфраструктуру, социальные, досуговые и торговые объекты в жилом квартале. Также к понятию «качественный» относятся продуманные планировки, отвечающие потребностям покупателя: уютные холлы, интересные дворы, наличие системы охраны.
Как оценить качество на этапе строительства
На стадии выбора дома оценка всегда будет субъективной, для объективной оценки необходимо заказать экспертизу. Застройщик может многое обещать в буклетах и на рендерах, в офисе продаж клиенту также могут презентовать красивый продукт, но по факту он может выглядеть совершенно иначе.
Есть объективные факторы, когда, к примеру, один материал отделки заменяется на другой аналогичного качества, поскольку поставки первого организовать на данный момент физически невозможно. Если это не нарушает технологию — вопросов не возникает.Есть другая сторона — когда выбирается материал с менее удачными качественными характеристиками, уменьшается количество зелени во дворе. Поэтому качество будущего дома покупатели зачастую оценивают по уже сданным объектам компании, смотрят, насколько девелопер выполняет свои обещания, насколько довольны жители.
Сейчас у нас очень широкое информационное поле, и все мы активно им пользуемся. «Послужной список» застройщика, уже построенные им объекты и отзывы дольщиков о них — все это доступно. Всю разрешительную документацию по проекту можно найти на сайте компании или в интернете. Покупателю нужно лишь время, чтобы изучить компанию и сделать выбор.
Как оценить качество квартиры при приемке квартиры
При приемке квартиры покупатель также больше смотрит на визуальное решение, и большинство недочетов, если они есть, визуально определить достаточно просто. В ГК «КВС» все квартиры сдаются с отделкой, каждый может самостоятельно оценить качество поклейки обоев, качество окон и откосов, напольное покрытие и так далее.
Если он сомневается в своих силах, он может пригласить специализированную организацию — рынок услуг в этой сфере очень широк. Представители такой компании помогут с приемкой, замерят, ровные ли стены, потолок, хорошо ли положена плитка и другие моменты.
При выявлении недочетов — составят дефектный акт, который может служить основанием для обращения к застройщику для устранения этих недочетов.
Главные ошибки при приёмке квартиры
Не проверить документы
Подписать акт приёма в сомнении
Не учитывать общедомовое имущество
Не поинтересоваться гарантиями
Ждать до последнего
Сделать всё самому или нанять неопытного специалиста
Закрывать глаза на недостатки
Но в целом и здесь многое зависит от добросовестности застройщика, ведь могут иметь место скрытые дефекты или нарушение технологии строительства. Визуально это увидеть невозможно. Для этого у застройщика должна быть выстроена четкая внутренняя система контроля качества. В ГК «КВС» контроль строительно-монтажных работ ведется на каждом этапе, технический и авторский надзор проверяют скрытые работы, проходят промежуточные приемки конструкций.
Если в ходе работ допущены недочеты, они будут обнаружены и исправлены своевременно. У нас есть своя испытательная лаборатория, где качество материалов проверяется на всех этапах строительно-монтажных работ. По завершении строительства у нас проходит многоступенчатая проверка: качество выполненных работ проверяет сначала отдел контроля качества генподрядной организации, после — служба заказчика, и только потом в доме начинается итоговая приемка Госстройнадзора.
Что можно проверить в процессе проживания
Какие-то вещи можно обнаружить и понять только в процессе эксплуатации. Именно поэтому мы закладываем достаточно большой гарантийный срок — 5 лет, в течение которого все обнаруженные недочеты, которые относятся к строительным работам, застройщик устраняет за свой счет.
В 2013 году мы создали собственную компанию по управлению многоквартирными домами, чтобы максимально сократить барьер между нами и нашими клиентами, чтобы обеспечить заявленный нами уровень качества не только в строительстве, но и в тот момент, когда люди уже заселились. Ведь то, как дом эксплуатируется, насколько быстро и эффективно УК реагирует на запросы жильцов — это также один из критериев качества.
Нам попросту невыгодно строить некачественные дома, ведь последующее их обслуживание также осуществляется нашими силами. Мы контролируем каждый этап строительства, и мы не боимся ответить за то, что мы построили.
Внимание, мнение автора может не совпадать с позицией редакции ДомКлик.