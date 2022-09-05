Кому доверить строительство своего дома: 5 советов от экспертов
Россияне все чаще задумываются о строительстве собственных частных домов. По данным федерального центра недвижимости, доля спроса на него в 2022 году выросла на 12,4% по сравнению с данными за 2021 год.
Вместе с тем увеличивается и количество строительных компаний. Как проанализировал Росстат, весной их стало на 5,9% больше по сравнению с аналогичным показателем в марте 2021 года. Впрочем, далеко не все компании добросовестно выполняют свою работу: реестры заблокированных застройщиков также пополняются.
Эксперты строительной компании «Дачный сезон» дали пять советов читателям Домклик, которые помогут избежать ошибок при выборе подрядчика и без рисков построить загородный дом мечты.
Совет №1. Детально изучите информацию о застройщике
Выбирая подрядчика, первым делом обратите внимание на тех, кто уже давно ведет свою деятельность и реализовал несколько успешных проектов. Изучите сайт строительной компании, проверьте активность в социальных сетях, актуальность формы обратной связи и контактных данных. Попробуйте обратиться к ним и проверить, как быстро компания отвечает на звонки и письма.
Далее проверьте наличие базовых документов, это:
- устав
- выписка из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц)
- свидетельство о постановке на налоговый учет
- свидетельство о регистрации компании
Если их можно найти в открытом доступе — это плюс в копилку компании, но если их нет, это не критично: вы можете проверить эти сведения самостоятельно, запросив выписку из ЕГРЮЛ и свидетельство о регистрации в сервисах налоговой.
Документы помогут убедиться в надежности застройщика, в частности, проверить достоверность сведений о руководителях, учредителях, адресах и состоянии компании. Стоит отметить, что юридические лица компании могут меняться, но её деятельность должна быть непрерывной и на законных основаниях.
Совет №2. Проверьте компанию на наличие судебных исков
Попробуйте поискать в интернете новости с участием этой компании, связанные с судебными разбирательствами. Информацию о возможных судах с участием застройщика также можно найти в картотеке на сайте арбитражного суда. Для этого достаточно ввести ИНН компании. Его можно легко найти в открытых источниках. Посмотрите, были ли в отношении компании заведены дела и на каких основаниях. Знания о подобных нюансах помогут избежать потенциальных мошенников и недобросовестных строителей.
Совет №3. Ищите только подлинные отзывы
Почитайте отзывы о работе компании в интернете. Звучит очевидно, но это важно. Постарайтесь найти реальные отзывы о деятельности застройщика. В этом помогут специализированные сайты с модерацией. А вот слепо доверять отзывам на открытых форумах, где написать может любой, в том числе и копирайтер по заказу компании — не стоит.
Часто раздел «Отзывы» можно найти на сайте самой компании. Но и здесь лучше опираться на те отзывы, где есть фото- и видео-доказательства не только конечного результата, но и промежуточных процессов стройки. В противном случае, правды тут не найти.
Совет №4. Проверьте наличие гарантии на построенные объекты
Еще одним важным пунктом является контроль строительного объекта на протяжении всего процесса. Это позволит предотвратить риски еще на начальном этапе. Качественно предоставляют услуги те строительные компании, которые дают долгосрочные гарантии на свои объекты и готовы в течение указанного срока возобновить работу, в случае, если были выявлены недостатки.
Ни одному застройщику не хочется возиться с судебными тяжбами и получать недовольные комментарии, а заказчику терять свой дом. Поэтому важно знать, на какую систему качества опирается компания и есть ли она вообще. Это необходимо для собственного понимания происходящего во время строительства с технической точки зрения. Такую информацию лучше запрашивать напрямую еще во время выбора застройщика.
«Мы придерживаемся внутренней системы контроля качества — это технические карты по монтажу конструкций, инспекция объектов собственной службой технического надзора, а также внутренние ТУ на стройматериалы. Что касается оценки, то лучший показатель — это отзыв самого заказчика. По окончании строительства мы анкетируем клиентов при подписании акта приемки работ: оценивается не только качество материалов, но и работа бригады, прораба, инженера технадзора, менеджера по сопровождению, снабжения, в общем — всей команды, которая трудилась на этом конкретном проекте. Этот разбор очень важен для оптимизации внутренних процессов, поэтому он не только обсуждается на планерках, но и влияет на рейтинги бригад»
Совет №5. Посетите офис компании
Вы собрали полную информацию о строительной компании, включая пакет документов. Проверили картотеку в арбитражном суде, тщательно изучили все отзывы. Теперь пора переходить к заключительному этапу. Позвоните застройщику и договоритесь о встрече в офисе. Там вы сможете ознакомиться с оригиналами этих документов. Будьте внимательны — найденная вами информация должна совпадать с тем, что вам покажет компания. Для себя вы всегда можете попросить копию оригиналов и проверить их без спешки дома.
Если информация где-то не совпадает, вам отказывают в выдаче документов, не аргументируя почему, увиливают от некоторых вопросов, — это тревожные звоночки. Но если общение идет открыто, вы получаете ответы на все свои вопросы, вас с радостью приглашают на встречу и уверенно показывают всю необходимую документацию, — коммуникацию можно продолжать.
Строительство дома — огромная работа, которая требует много времени и сил, но все окажется напрасно, если столкнуться с недобросовестным застройщиком. Умение находить необходимую информацию и применять ее — очень важный навык при выборе строительной компании. Не бойтесь задавать все волнующие вас вопросы, уточнять информацию и запрашивать дополнительные данные. Надежная и проверенная строительная компания не откажет вам ни на каком этапе. Ведь это важно не только для вас, но и для имиджа самого застройщика. Кроме того, это залог вашего спокойствия и уверенности в качестве будущего дома.