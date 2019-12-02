Почему в доме неуютно, и что с этим делать
Наверняка с вами такое случалось: оказываешься в квартире с дорогим ремонтом, и все вроде бы в соответствии с последними трендами, но жить в такой квартире не хотелось бы — «неодомашненная» и слишком стерильная. А бывает наоборот: скромная однушка, но невероятно душевная и теплая. В чем здесь загвоздка? В слове «уют», которого во втором случае с избытком, а в первом явно не довесили. И у такой «уютной недостачи» бывает несколько причин.
1. Ощущение пустоты
Парадоксально, но факт: самая распространенная причина неуюта — ощущение пустоты, которое может возникнуть как в просторных апартаментах, так и в тесной однокомнатной квартире. Из-за чего оно появляется?
Из-за неправильно расставленной мебели
Кажется, это уже в нашей крови: расставить мебель вдоль стен и оставить середину свободной. Но зачем? Танцами дома редко кто сейчас занимается, на велосипеде как-то тоже не принято кататься. В общем, действуем по инерции и лишаем пространство домашнего тепла.
А как добавить уюта? Отодвиньте диван и кресла от стен и сгруппируйте вокруг журнального столика или просто поставьте напротив друг друга. Еще вариант, с угловым диваном: вытащите его из угла и используйте как перегородку, которая разделит помещение на две зоны (идеальный выход для длинной комнаты). Аналогичное можно проделать и с открытым стеллажом.
Из-за недостатка мест для отдыха
Присесть, а лучше прилечь — естественное желание человека дома. Вот почему квартира, в которой не хватает таких комфортных зон отдыха, кажется неуютной. И если в комнате уже есть диван и пара кресел, а место еще осталось, добавьте маленький пуф или аккуратный шезлонг. И жить станет уютнее.
Из-за обнаженных углов и стен
До них вечно не доходят руки, и голые стены так и остаются зиять неуютной пустотой на долгие годы. Как это исправить, не прилагая глобальных усилий? Вариантов — масса. Пустоту углов гармонично заполняют столики с вазами, крупные растения в кашпо, красивые стулья. Скучные и одинокие стены можно оформить при помощи полок, зеркал, чего-нибудь необычного (как вам вариант с мексиканским сомбреро?). Универсальный и беспроигрышный вариант для стен — подобранные под обстановку панно, гравюры, полотна (при условии, что это будет сделано внимательно и с душой).
2. Отсутствие настроения
Однообразие, отсутствие характера, скучная цветовая палитра — опасные симптомы многих современных интерьеров. Такие и сами не изобилуют хорошим настроением, и своим владельцам не дают положительных эмоций.
Как быть? Совершить хулиганскую выходку! Даже самый типовой интерьер превратится в уютный и теплый, если вы добавите туда чего-то неожиданного: повесьте на стену раритетные коньки для фигурного катания, положите на диван подушки с пандами, постелите на стол скатерть с ананасами... В общем, не будьте слишком серьезны, и ваш интерьер ответит тем же, а еще наполнится желаемым уютом.
3. Недостаток или избыток света
Часто за видимой неуютностью квартиры скрывается банальный недостаток света. Как действовать в этом случае? Добавить к основному освещению (как правило, это люстра) дополнительное: бра, настольные лампы, торшеры. Главное — не только разместить их в правильных местах, но и регулярно использовать.
Бывает и наоборот — яркий свет в комнате буквально режет глаза. В этой ситуации решением станут диммеры (поворотные выключатели), которые позволят регулировать освещение в зависимости от ситуации. Мягкий, приглушенный свет сделает квартиру более уютной.
4. Неправильная атмосфера
И здесь сложнее всего понять, что именно не так. Чтобы облегчить себе задачу, начните с очевидных вещей: чистоты и порядка в квартире и температуры воздуха в ней. Потому что неопрятное и холодное помещение априори не может быть уютным. Обнаружили промахи по этим пунктам? Затевайте генеральную уборку (можно даже пригласить на помощь специалистов по клинингу) и решайте вопрос с комфортным микроклиматом в помещении.
А еще добавить правильной атмосферы помогут пять интегрированных в интерьер элементов:
вода (аквариум, картина с изображением воды, ваза с живыми цветами)
земля (цветы в кашпо или горшках, декоративные камни)
огонь (свечи, фальш-камин)
металл (светильники, статуэтки, ножки мебели)
дерево (стол из натуральной древесины, паркет, аксессуары).