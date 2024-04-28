Когда выгоднее покупать и продавать дачу или участок
Спрос рождает предложение, за ним — рост цен. В статье разберёмся, когда выгоднее покупать и продавать дачу.
Почему важно понимать, для чего нужна дача
Прежде, чем приступать к поискам, определитесь с целью покупки: летний отдых, круглогодичное проживание, кто будет жить. Идеальным вариантом будет подумать на три-пять лет вперёд.
На что обращать внимание разным категориям покупателей при выборе дачи
Цель влияет на поиски и критерии выбора. Разберём несколько категорий покупателей.
- Семья с детьми. Безопасность, хороший интернет для просмотра мультиков, детские площадки, соседи с детьми, реки и пруды.
- Постоянно проживающая пара на удалённой работе. Хорошие связь и интернет, минимум соседей на случай шумных вечеринок.
- Рыбаки, грибники. Дикая природа, леса с урожаем ягод и грибов, водоёмы с рыбой.
- Пара пенсионеров. Безопасность, огород, водоём и лес, детские площадки для внуков, хорошая связь и интернет для общения с родственниками.
Когда выгоднее покупать
Помните, что стоимость дачи зависит не только от местоположения, состояния дома и участка, но и от сезона покупки.
Зима
Зимой спрос на дачи уменьшается, отсюда — снижение цен и меньше предложений о продаже. Поэтому, решая приобрести дом в это время года, нужно быть готовым к маленькому выбору.Однозначно есть и преимущества покупки дачи зимой:
- Состояние дома. Можно оценить качество теплоизоляции и отопления, есть ли какие-то протечки или недочёты в конструкции.
- Дороги. Зимой вы наглядно поймёте, насколько хорошо чистят дороги в СНТ. Заодно проверите, сколько времени занимает дорога до ближайшего магазина или аптеки.
- Окружение. По чищенным подъездам к домам, свету в окнах и ухоженному зимой участку вы поймёте, кто из соседей проживает в СНТ и зимой. Если жильцов мало — стоит подумать о том, как хорошо охраняется посёлок.
Весна
Весной спрос резко повышается, ведь некоторые покупатели уже всерьёз настраиваются на то, чтобы провести грядущее лето на даче. Отсюда много предложений и высокие цены. Плюс выбора и покупки в весеннее время — это:
- шанс оценить отток воды с участка;
- проверить, как вы сможете добраться до своего дома на машине по весенним дорогам с грязью и слякотью.
Лето
Покупка дачи летом зависит от целей, для которых нужен дом. Например, если цель — круглогодичное проживание, то лето — не лучшее время для покупки. Из-за хорошей погоды вы не сможете оценить дом и дороги в плохих условиях.
Если же вашей целью является сад и огород, то лето — подходящее время года для покупки. Так вы сможете оценить урожайность и плодовитость растений на участке.
Осень
Осенняя покупка забрала себе по чуть-чуть преимуществ от предыдущих времён года. Например, осенью спрос на дачи начинает потихоньку снижаться, поэтому вниз ползут и цены (как и зимой).
От весны осеннее приобретение берёт себе возможность оценить качество постройки дома, качество работы водоотвода, состояние дорог в условиях дождей и грязи.
От лета же — урожайность, а также возможность оценить фронт работ на участке и подготовку почвы к следующему году.
Если строить самостоятельно
Раньше считалось, что зимой строиться не стоит, потому что из-за низких температур многие технологические процессы нарушаются. Но на самом деле сейчас технологии и стройматериалы уже другие, а в стройке зимой есть и свои плюсы по сравнению с теплым периодом. Например, материалы продаются по более низкой цене.
Также и строители делают скидки на свои услуги в период «простоя». Еще важный довод в пользу зимней стройки: летом часто дороги размывает от дождей, если поселок еще не обжит, если участок находится в месте, где еще нет качественных дорог, технике зачастую трудно добраться до объекта. Зимой такой проблемы нет. По этой же причине не страдает грунт на самом участке. Особенно хорошо зимой строить деревянные дома.
Конечно, минусы тоже есть: в первую очередь, на морозе физически тяжело работать (хотя и в жару удовольствие сомнительное). Нужно больше тратить средств на освещение стройплощадки. При выполнении мокрых процессов придется тратиться на противоморозные добавки или же ждать потепления, а ледяную землю трудно копать. Так что подходите к сезонности исходя из технологии, которую выбрали, от фундамента, конструктива стен, климатических особенностей.
Как провести первичный поиск дачи
Для начала обратите внимание на местность, в которой собираетесь приобрести домик и определитесь, подходит ли она вам. Вот несколько советов с чего начать:
- посмотрите расположение СНТ на карте: развита ли инфраструктура, качество дорог, есть ли поблизости больница;
- под видом покупателя попробуйте позвонить по паре-тройке объявлений и расспросить собственника о местоположении: как далеко от дома находится железнодорожная станция или автобусная остановка, какие есть магазины и аптеки по соседству;
- поищите сообщества СНТ в социальных сетях, посмотрите что пишут участники.
Когда вы выбрали дом — смело просите собственника о личной встрече и осмотре дачи. Приехав, обратите внимание на несколько пунктов.
- Безопасность. Спросите у продавца и соседей, происходят ли кражи. Если услышите, что воровство — частая история, то это повод попросить скидку у продавца и подумать в будущем над системой охраны дома.
- Магазины, аптеки и рынки. Расспросите о ценах, зайдите в магазин самостоятельно. Важно понимать, как далеко от вас будет находиться ближайший магазин или аптека.
- Медицинская помощь — важный критерий выбора. Выясните, как долго и из какого посёлка едет скорая помощь, в какую больницу везёт, спросите как там лечат и почитайте отзывы в интернете.
- Соседи. Чем меньше СНТ, тем меньше людей и наоборот. Спросите, кто живёт по сезонам, а кто — круглый год. Хорошо, когда есть те, кто живёт постоянно — при необходимости они смогут присмотреть за вашим домом.
- Водоснабжение. Если на участке нет воды, то оцените возможность бурения скважины или сможете ли выкопать колодец. Если вода есть — включите кран и проверьте напор, качество воды.
- Интернет и мобильная связь. Оцените возможность проведения интернета или качество соединения (при наличии). Например, позвоните кому-то по видеосвязи.
- Территория вокруг. Постарайтесь изучить план развития близлежащей к дому территории: есть ли свалки, планируется ли строительство заводов или жилых комплексов. Всю эту информацию можно найти в интернете.
Когда выгоднее продавать
Зима
Спрос зимой хоть и бывает, но значительно ниже, чем в другие времена года. Пока покупатели копят деньги, продавцам лучше отложить продажу на весну.
Весна
Золотая пора для продажи, ведь спрос увеличивается во много раз. Подготовьте свой дом и участок к продаже в марте-апреле, и хорошее предложение не заставит себя долго ждать.
Лето
Летом спрос на покупку чуть снижается, но есть выход — краткосрочная аренда на летние месяцы. К тому же, лето — возможность подготовиться к периоду осенних продаж: сделать ремонт в доме, проверить воду и свет. А при солнечных лучах и хорошем ракурсе получаются выигрышные снимки для объявлений.
Осень
Покупатели в это время года подходят к приобретению дома крайне тщательно. Осенью проще всего найти недостатки конструкции дома, а значит растёт шанс того, что покупатель настоит на скидке за слабые места.
Как определить, завышена ли стоимость для покупки или продажи
Покупателям и продавцам следует обращать внимание на объявления и цены по тем объектам недвижимости, которые наиболее похожи на то, что вы собираетесь купить или продать. Так у вас будет представление о текущей ситуации на рынке.
Для своего спокойствия вы можете доверить оценку профессиональному специалисту.
Продавцу необходимо изучать ценообразование на рынке, а также учитывать, что на сегодняшний день средний дисконт от желаемой цены сделки составляет около 10%.
Ещё не забывайте, что покупатели стремятся купить дачу в известном им направлении. Например, если когда-то они арендовали дачу или гостили в доме по Киевскому направлению, то велика вероятность, что в той же местности будут искать дом и участок для покупки. Отсюда второй совет — настраивайте рекламу на тот регион или направление, где будете продавать.
Выводы
Помните, что у каждого дома и участка есть свои минусы и плюсы: это нормально, недвижимостью пользовались живые люди. Поэтому в первую очередь постарайтесь точно определиться с целью покупки дачи, а от цели зависит время года для приобретения.
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