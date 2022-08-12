Поиск загородных домов и участков на Домклик стал ещё удобнее
Домклик улучшил возможности поиска загородной недвижимости — теперь пользователям доступны карточки коттеджных посёлков. Клиент увидит характеристики посёлка, фотографии, видео, объявления в посёлке, панорамы и генплан, отзывы жильцов.
Перейти в карточку посёлка можно из объявления загородной недвижимости или воспользоваться поиском — нужно просто выбрать «Коттеджный поселок» в списке недвижимости.
Более того, добавились новые фильтры в поиске: «Расположение санузла», а также новый блок фильтров «Благоустройство» — включает фильтры «Гараж», «Баня» и «Бассейн» — теперь в карточке объявления пользователю доступна информация о наличии на участке этих опций. Сама карточка объявления стала информативнее — помимо ключевых для загородной недвижимости параметров — газ, электричество, водоснабжение, также появилась информация об отоплении, канализации и благоустройстве.
Также стал доступен поиск по шоссе для Москвы и области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В фильтрах можно выбрать интересующее направление, а если пользователь ищет коттеджный посёлок в Московской области, то ещё и задать расстояние от МКАД. Сервис будет планомерно расширять список городов с функцией поиска загородных поселков по шоссе и удаленности от города.
«Новые функции помогут клиенту принять взвешенное решение и значительно облегчат поиск подходящего загородного жилья. Наши объявления находятся в более чем 3,7 тыс. поселках по всей России, в планах — кратно расширять эту базу на постоянной основе, предоставлять информацию не только о новых поселках от застройщиков, но и о СНТ. Клиентам часто приходится тратить время на поездки в различные поселки — мы хотим облегчить этот путь, поэтому будем активно работать над обогащением нашей базы объявлений в этом востребованном сегменте».
Напомним, что по данным аналитиков Домклик, объём предложения в сегменте загородной недвижимости на сервисе за первую неделю августа увеличился до 623 380 лотов — это на 50% больше, чем в августе прошлого года и является рекордным показателем. При этом по сравнению с июлем 2022 года, прирост количества объявлений составил более 4%. Аналитики отмечают характерный рост спроса на загородные дома. Так, за первое полугодие 2022 года, Сбер выдал 15,2 тыс ипотечных кредитов на загородные дома и участки на сумму 29,8 млрд рублей, что на 1 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.