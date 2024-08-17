Как организовать переезд в другой город: полезные советы, рекомендации и лайфхаки
- Как решиться на переезд
- Плюсы и минусы смены места жительства
- Как подготовиться к переезду
- Какие вопросы нужно решить перед переездом
- Сколько нужно денег для переезда
- Как перевезти вещи в другой город
- Варианты транспортировки вещей
- Как упаковать вещи для переезда в другой город
- Что нужно сделать в первую очередь на новом месте
Переезд в другой город не только сопровождается радостью от смены обстановки, но и является хлопотным и стрессовым событием.
В статье расскажем об основных моментах, о которых важно помнить, если вы решились переезжать.
Как решиться на переезд
Совет №1. Постарайтесь отнестись к переезду как к проекту: по пунктам распишите цели переезда, а также свои задачи на пути к достижению цели.
Совет №2. Поделите переезд на шаги с прогнозируемым результатом. Например, сбор вещей, поиск и обустройство новой жилплощади, новая работа.
Совет №3. Меньше задавайте себе неконкретных и обтекаемых вопросов. Например, «зачем мне уезжать, что меня ждет?». Такие вопросы без чёткого ответа порождают сомнения и тревоги.
Плюсы и минусы смены места жительства
Из достоинств переезда можно выделить следующие.
- Развитие. Даже незначительные перемены благоприятно сказываются на росте личности. Переезд может в корне изменить отношение к жизни и мировоззрение.
- Возможности. При переезде из провинции в крупный город открываются новые перспективы. Например, другая работа с лучшими условиями труда.
- Знакомства. Новые друзья, интересные люди — это всегда увлекательно и любопытно.
Недостатки у переезда тоже есть.
- Завышенные ожидания. Для большинства людей переезд — шанс на новую жизнь с чистого листа. Отсюда вытекает возможная романтизация и вероятность несбывшихся надежд.
- Непринятие. Когда наши ожидания не оправдываются, мы разочаровываемся в своём решении.
- Разлука с близкими. Если вы переезжаете без семьи, то возможно будете чувствовать тоску по родным. Да, переезд учит самостоятельности и зрелости, но иногда моральная поддержка дорогих людей бывает крайне необходима.
Как подготовиться к переезду
В первую очередь стоит начать с выбора даты для переезда, а дальше — провести ревизию вещей. Рекомендуем выделить три категории:
- Вещи, которые точно переедут вместе с вами
- Вещи, которые можно продать или отдать на благотворительность
- Вещи, которые лучше выбросить
На втором месте — покупка упаковочных материалов, упаковка и маркировка вещей. Вам могут понадобиться скотч, коробки, пакеты, бумага или газеты, мусорные пакеты, фломастер или маркер.
Упаковав вещи, не поленитесь написать на скотче или коробке что в ней лежит. После маркировки, по приезде на новое место, будет легче разобрать вещи.
На последнем месте — заказ машины для перевоза вещей. Определяясь с выбором компании грузоперевозок, читайте отзывы и выбирайте тех, кто уже давно этим занимается.
Подробнее об упаковке и транспортировке вещей расскажем ниже.
Какие вопросы нужно решить перед переездом
Помимо сбора вещей, в переезде важны ещё некоторые организационные моменты.
Подготовьте и проверьте личные документы
Вот примерный список документов, который точно нужно забрать с собой:
- паспорт РФ;
- загранпаспорт (если срок действия истекает, то лучше обновить его до переезда на новое место);
- водительские права;
- полис ОМС;
- СНИЛС;
- ИНН;
- трудовая книжка;
- ваше свидетельство о рождении;
- свидетельство о браке/разводе/перемене имени;
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- дипломы и аттестаты;
- характеристики из школ для предоставления в учебное учреждение на новом месте;
- документы на недвижимость (если на старом месте остаётся что-то в вашей собственности).
Бюрократические вопросы
До переезда лучше разобраться в том, с какими организациями вас что-то связывает на старом месте. Возможно, вам стоит расторгнуть договор с интернет-провайдером, с мобильным оператором
Что делать, если я переезжаю, но у меня остаётся квартира
Пропустите этот пункт, если вы снимали жильё или переезжаете от родителей. Если нет — продолжайте читать.
В данном случае есть три варианта решения:
- Оставить квартиру. Тогда, если вы решите вернуться, вам точно будет куда возвращаться.
- Сдать квартиру. Этот вариант хорош тем, что будет обеспечивать вам дополнительный доход на новом месте.
- Продать квартиру. Радикальный вариант для настоящих смельчаков. Если вы из таких, то вырученные деньги вам могут пригодиться для покупки жилья на новом месте.
Сколько нужно денег для переезда
Ответ на этот вопрос у каждого будет свой, так как всё зависит от того, к какому образу жизни вы привыкли, что для вас важно. Но можно точно отметить, что нужно подготовить финансовую подушку на всякий случай. Иметь деньги на эти цели точно необходимо:
- аренда жилья (лучше собрать сумму на пару месяцев оплаты аренды);
- обустройство арендованного жилья;
- обязательные траты — продукты, бытовая химия, лекарства. Тут также, как и с арендой, лучше иметь лишний запас на несколько месяцев.
Как перевезти вещи в другой город
Транспортная компания «Деловые Линии»:
«При выборе перевозчика обязательно обращайте внимание на репутацию транспортной компании и географию предоставления ее услуг, особенно если вы переезжаете из/в отдаленного населенного пункта. Также узнайте, есть ли возможность страхования грузов и сроков доставки.
Большим плюсом будет наличие у логистического оператора своего собственного автопарка, так как это сократит риски, что машина не приедет вовремя. Помимо этого, стоит уточнить у перевозчика, оказывают ли они услуги погрузочно-разгрузочных работ, иначе перемещать груз вам придется самостоятельно или отдельно заказывать грузчиков».
Мы уже говорили о необходимости категоризировать вещи. Давайте подробнее разберём, о чём ещё нельзя забывать при сборах.
После того, как вы разобрались с тем, что берёте с собой, составьте подробный список этих вещей. Так вы точно поймёте что доехало, а что потерялось или забылось.
Если вы берёте с собой мебель и бытовую технику, стоит в первую очередь измерить её габариты. От этого зависит выбор транспорта для перевозки.
Варианты транспортировки вещей
Есть несколько вариантов перевозки вещей при переезде. Вам остаётся выбрать исходя из своих потребностей и их количества.
Легковой автомобиль или автомобиль с прицепом
Если вещей немного, или вы не берёте с собой мебель, то легковое авто — ваш вариант. Здесь и сэкономить можно — попробуйте найти попутчиков с помощью известных сервисов. Порой там указана марка машины, поэтому вы сможете заранее оценить её габариты.
Контейнерные перевозки
Этот вариант для тех, кто перевозит с собой что-то очень крупногабаритное, вплоть до автомобиля. Такой контейнер защищён — его закрывают, пломбируют и открывают при вас, поэтому за сохранность имущества можно не беспокоиться. Стоимость такой транспортировки фиксирована и не зависит от количества вещей.
Грузовой автомобиль
Если количества вещей недостаточно для контейнера, но много для легковушки, то вариант с грузовым авто для вас. Компания может предложить и страховку груза, и услуги грузчиков.
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Как упаковать вещи для переезда в другой город
Выше мы уже писали о том, что может понадобиться при упаковке вещей. Расскажем немного о логике сборов.
Если вы собираетесь перевозить большую часть в дорожных сумках или чемоданах, то советуем заранее проверить работу и надёжность замков. Дополнительно можно обмотать сумку скотчем.
Сборы рекомендуем начинать с массивных вещей, а также с тех, которые не являются первой необходимостью и могут подождать распаковку на новом месте.
Упакуйте отдельно и держите рядом вещи, которые точно понадобятся в первую очередь, когда въедете в новую квартиру.
Жидкости (например, бытовая химия) лучше упаковывать отдельно от электроники и книг. А текстиль можно вакуумировать для экономии места.
Если вы решили перевозить мебель в разобранном виде, то лучше собрать в отдельные пакетики шурупы, гайки и другие крепления. Не лишним будет подписать пакет или наклеить стикер с информацией о том, откуда эти крепления.
Что нужно сделать в первую очередь на новом месте
После переезда остаются организационные моменты, с которыми лучше разобраться сразу:
- оформите регистрацию по новому адресу жительства. Для этого необходимо обратиться в местный ФМС;
- прикрепитесь в поликлинике по полису ОМС;
- переоформите автомобиль в местном отделении ГИБДД;
- если вы получаете пенсию — перерегистрируйтесь в Пенсионном фонде;
- встаньте на учёт в военкомате.
Помните о том, что в переезде главное — меньше переживаний и больше прагматичного и рационального подхода. Удачи!
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