Зачем нужна юридическая проверка недвижимости
- Какие самые распространенные риски при покупке недвижимости
- Зачем нужна дополнительная экспертиза, если объект проверяется банком
- Что получает клиент после выполнения юридической проверки недвижимости
- Как заказать юридическую проверку недвижимости
- Какие документы требуются от клиента для юридической проверки недвижимости
- Условия для проведения юридической проверки недвижимости
- Срок получения правового заключения
- Стоимость юридической проверки недвижимости
Любая недвижимость на вторичном рынке несет за собой историю, разобраться в которой порой очень и очень сложно. Но для того, чтобы в дальнейшем избежать рисков признания сделки недействительной, возможных финансовых потерь и долгих, изнурительных судебных разбирательств, покупатель еще до приобретения недвижимости должен быть уверен в ее юридической чистоте.
Рассказываем, как этого добиться.
Какие самые распространенные риски при покупке недвижимости
- Утрата права собственности
- Судебные разбирательства с третьими лицами, чьи права на недвижимость были нарушены
- Наличие лиц, имеющих пожизненное право на проживание в квартире
- Иные наследники, претендующие на недвижимость на законных основаниях
- Суды по финансовым обязательствам продавца и последующее банкротство с выставлением вашей недвижимости на торги
- Лица, не принимавшие участия в приватизации — например, приватизация могла пройти без участия детей
- Снос жилья или реконструкция — вас могут принудительно переселить, если дом подлежит сносу или признан аварийным
- Супружеские доли — например, супруг/супруга продавца заявляет о своих правах на объект, так как он был приобретен в период брака
Зачем нужна дополнительная экспертиза, если объект проверяется банком
Клиент уверен, что при ипотеке банк проверяет его объект, однако проверка банком проводится на предмет возможности регистрации перехода права и залога на объект недвижимости.
Помимо этого, нужен тщательный и глубокий анализ документов, истории переходов права и самих участников сделки.
Сервис «Юридическая проверка» помогает выявить неочевидные, но существенные риски для покупателя недвижимости и принять верное решение. Сделки с недвижимостью, прошедшей «Юридическую проверку» и рекомендованную к покупке специалистами Домклик, ни разу не были оспорены.
Специалисты тщательно оценивают риски для покупателя и дают рекомендации по их минимизации для максимально безопасной организации сделки.
Что получает клиент после выполнения юридической проверки недвижимости
Правовое заключение по приобретаемой недвижимости
После проведения детального анализа специалисты выносят экспертное мнение по объекту недвижимости. Их может быть два:
- Объект недвижимости рекомендован к приобретению при условии исполнения рекомендаций указанных в правовом заключении для минимизации рисков.
- Объект не рекомендован к приобретению — эксперты обнаружили серьезные риски, которые впоследствии могут привести к проблемам, вплоть до признания сделки недействительной и утрате права собственности на объект.
Также юристы объясняют клиенту все основания по принятому решению, предоставляют детальные рекомендации по снижению рисков и дополнения к договору купли-продажи.
После получения правового заключения клиент может задать специалисту любые возникшие вопросы в чате.
Посмотреть пример правового заключения
Сертификат на возмещение стоимости объекта недвижимости*
Домклик гарантирует возмещение кадастровой стоимости недвижимости при утрате покупателем права собственности на рекомендованный к покупке объект. Максимальная сумма выплаты — до 25 млн рублей.
* По ипотечным заявкам, которые были одобрены после 27.01.2021 года
Как заказать юридическую проверку недвижимости
- Клиент подает заявку на юридическую проверку
- Оплачивает услугу
- Домклик готовит юридическую проверку
- Клиент получает готовое правовое заключение в личном кабинете Домклик
Какие документы требуются от клиента для юридической проверки недвижимости
Клиенту для заявки на юридическую проверку недвижимости понадобятся только два документа
- Свидетельство о регистрации права и/или выписка из ЕГРН, удостоверяющая право — выдается в МФЦ при регистрации права/перехода права. Содержит данные о документе-основания возникновения права
- Документ-основание возникновения права собственности
Важно! Для приватизации и ренты необходимы дополнительные документы
Приватизация
- Заявление к договору передачи и/или архивная выписка из домовой книги или справка из жилищно-эксплуатационного органа, содержащая сведения об отсутствии/наличии зарегистрированных лиц на момент приватизации
Рента
- Свидетельство о смерти рентополучателя, в форме, установленной органами ЗАГСа
Условия для проведения юридической проверки недвижимости
- Кредитные продукты «Приобретение готового жилья» и «Загородная недвижимость»
- Ипотечные и неипотечные сделки
- Объекты: квартиры, комнаты/доли, земельные участки, дома с земельными участками, апартаменты
- Только для вторичной недвижимости
- Только по объектам на территории РФ (за исключением Республики Крым и города федерального значения Севастополь)
- Собственники — граждане РФ или иностранные граждане/лица без гражданства, имеющие вид на жительство в РФ и Российские юридические лица
Срок получения правового заключения
От 1 до 3 дней после оплаты услуги.
Стоимость юридической проверки недвижимости
Зависит от объекта недвижимости и региона его нахождения.