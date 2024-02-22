Что делать, если жильцы наносят ущерб квартире
Квартиросъемщики нередко нарушают правила аренды — неаккуратно относятся к имуществу и общедомовому пространству, портят ремонт и не поддерживают порядок, вносят изменения в интерьер без согласования, не сообщают о проблемах и поломках.
Разбираемся, как заранее подготовиться к такой ситуации и что делать, если ущерб недвижимости уже нанесен.
Подготовьтесь заранее
Сдавайте квартиру по договору. Не стоит относиться к составлению документов формально, подписывать шаблонный договор из интернета, пренебрегать заполнением акта приема-передачи квартиры — к нему можно приложить фотографии состояния жилья, интерьера, мебели и техники перед сдачей.
Пропишите все важные для вас условия сразу. Например, вы можете указать, что о форс-мажорных ситуациях — затоплении, выходе из строя сантехники и батарей — арендатели должны информировать незамедлительно, о поломках бытовой техники — в течение недели. Также в нем можно зафиксировать, что курить в квартире нельзя, а появление домашних животных — обговаривается.
Важно разобраться и прописать в договоре порядок оплаты ремонта. Понятно, что, разбив стеклянный стол, новый покупает тот, кто его разбил. Сложнее с сантехникой и её износом, неисправностями подвижных элементов мебели, поломками техники. Пропишите и обсудите эти моменты заранее.
В договоре также важно отразить размер залоговой суммы и порядок возмещения ущерба, компенсации, санкции, досрочное расторжение.
Если в квартире находятся ценные для вас вещи — старинный комод, уникальный ковер или фарфоровый сервиз, лучше вывезти их из квартиры до сдачи в аренду. Во-первых, жильцы вряд ли оценят наличие таких вещей. Во-вторых, если вещь вам дорога, вы будете уверены в их сохранности.
Старайтесь также обсуждать бытовые вопросы в переписке, а не по телефону. Письменные доказательства, документы и фотографии помогут, если придется обращаться в суд.
Ёмкий и полный проект договора, который будет учитывать все нюансы и защитит как собственника, так и арендатора, помогут составить профессиональные юристы Домклик Аренда. Также будет приложен чек-лист описи имущества.
Документы можно составить и подписать онлайн — никаких лишних поездок или траты времени на показе. Все правки собственник и арендатор смогут обсуждать в чате сервиса Домклик Аренда.
Арендатор нанес ущерб и готов к переговорам
Самая простая ситуация, если арендатор рассказал о проблеме и готов её решать. Здесь для вас важно объективно оценить финансовые затраты, согласовать их с квартиросъемщиком и привлечь специалистов для проведения ремонта.
Если вы заинтересованы в сохранении хороших отношений с арендатором, а ситуация не кажется критичной, постарайтесь быть дипломатичным, обойтись без негативных эмоций, получить возмещение ущерба и решить проблему.
О проблеме сообщают соседи
Будет здорово, если вы знакомы с соседями и обменялись телефонами. Так, когда вы сдадите квартиру, соседи смогут сообщить вам о внезапных проблемах, пожаловаться на шумное поведение или неаккуратное отношение к общедомовому пространству.
Первая ситуация — соседи жалуются вам на жильцов: шум, запахи или сигаретный дым, мусор в подъезде
Сохраняйте спокойствие. Да, это неприятная претензия, но разбираться с ней надо последовательно, выслушав обе стороны. Поговорите с соседями и обязательно извинитесь за причененные неудобства. Далее — спокойно обсудите ситуацию с арендатором.
Расскажите о претензии соседей, попросите не доставлять неудобства окружающим и вежливо сообщите, что будете вынуждены пересмотреть условия аренды или расторгнуть договор, если жалобы повторятся.
Вторая ситуация — соседям нанесли ущерб: затопили, сломали общую дверь, разбили или повредили что-то в подъезде
Порча соседского или общедомового имущества потребует возмещения ущерба. Если разбирательство дойдет до суда, чаще всего такие иски о взыскании убытков предъявляются к собственнику квартиры.
Чтобы не портить отношения с соседями, вы можете возместить им убытки в соответствии с подтверждающими документами или произвести ремонт. Далее — разбираться с арендатором.
Например, если затопление произошло по вине арендатора — он забыл закрыть кран или не сообщил вам о том, что стиральная машина течет, то вы вправе требовать с него возмещения ущерба, в том числе через суд.
Если же причина аварии в негодности трубы, внутренней неисправности сантехники и её естественном износе, то ответственность за случившееся несет собственник квартиры.
Экспертное заключение о причинах аварии дает аварийная служба, которая ликвидирует чрезвычайную ситуацию. Поэтому, если вы понимаете, что не успеваете приехать в квартиру в момент аварии, попросите арендатора и соседей на месте получить экспертное заключение.
Квартиросъемщик игнорирует условия договора
Самые частые случаи — арендатор заводит домашнее животное, не соблюдает порядок, курит в квартире. Также состав жильцов может не совпадать с указанным в договоре. Например, вы сдали квартиру одному человеку, а он разделил аренду, пересдав часть квартиры, или стал жить с друзьями.
Чтобы зафиксировать факты нарушения договора, вы можете сфотографировать и записать на видео нарушения, а также пригласить участкового.
Далее вы можете договориться с жильцами о расторжении договора, повышении арендной платы, выплате компенсации, либо обратиться в суд.
Если вы опасаетесь такой ситуации, то компенсации и санкции следует прописать в договоре. Расторгнуть договор вы сможете в судебном порядке, а вот для получения компенсации скорее всего потребуется указать её в договоре.
Арендатор сменил замки
Бывает, что квартиросъемщик не может оплатить аренду квартиры, не хочет впускать в нее собственника и меняет замки входной двери. Такое действие нарушает права собственника.
Чтобы решить эту проблему, потребуется паспорт и свидетельство о собственности. Далее — владельцу квартиры следует обратиться в МЧС, сотрудники которого помогут обеспечить доступ в помещение. Лучше, чтобы при вскрытии двери присутствовал участковый.
В квартире что-то отсутствует или поломано
Арендатор мог выкинуть мебель, сломать бытовую технику, повредить стены или пол и не сообщить об этом. Чтобы зафиксировать ущерб, нужно вернуться к акту приема-передачи квартиры, в котором описано, что и в каком состоянии должно находиться.
Чтобы сэкономить время и нервы, лучше попробовать договориться о возмещении ущерба — денежной компенсации. Если переговоры не увенчались успехом, собственник может обратиться в суд.
При обращении в суд будет хорошо, если у собственника есть фотографии интерьера, мебели, а также при поломках техники — заключения экспертов о причинах поломок. Обязательно иметь — договор и акт приема-передачи квартиры.
Жильцы провели ремонт или перепланировку
Из-за высокой стоимости работ это не самая распространенная история. Но важно помнить, что арендатор без письменного согласия собственника не может проводить капитальный ремонт или перепланировку.
Если такое все же произошло, за самовольную перепланировку жилого помещения предусмотрена административная ответственность. Арендатор обязан привести квартиру в исходное состояние.
Если же он откажется сделать это добровольно, собственник может обратиться в суд, чтобы потребовать расторжения договора и возмещения убытков. Как и в предыдущих случаях, здесь важно, чтобы исходное состояние квартиры было зафиксировано на фото и подтверждено актом приема-передачи квартиры.
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