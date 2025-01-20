Что такое пентхаус
Собственная терраса и даже бассейн на последнем этаже высотного дома, панорамные окна, лучший вид на город, отдельный лифт и огромная площадь помещения, где найдётся место для собственной библиотеки, кинотеатра или фитнес-зала, — всё это про пентхаус. Такое жильё — это символ роскоши и статуса, особого стиля жизни, который предусматривает приватность и повышенный уровень комфорта.
В статье расскажем подробнее, что такое пентхаус, чем он отличается от обычной квартиры, какие особенности планировки, плюсы и минусы характерны для такого формата.
Какое жильё считается пентхаусом
Пентхаус — это квартира или жилое помещение, которое занимает весь или почти весь верхний этаж высотного дома, расположенного в престижном районе мегаполиса. Площадь такого жилья в 5–7 раз превышает площадь обычной квартиры и может достигать 600 квадратных метров. Как правило, в каждом пентхаусе предусмотрен выход на собственную террасу или прогулочную площадку.
Слово «пентхаус» происходит от английского «penthouse», что в переводе означает «крышная постройка». В начале XX века пентхаусы начали появляться в крупных городах, таких как Нью-Йорк, и быстро завоевали популярность среди состоятельных жителей. Первоначально они служили в качестве крытых террас или дополнительных помещений для обслуживания верхних этажей. Здесь располагались инженерные коммуникации, шахты лифта, подсобные помещения.
Со временем понятие эволюционировало, и пентхаусы стали представлять собой полноценные жилые пространства с высококачественной отделкой и современными удобствами.
В СССР подобная квартира впервые появилась в 1928 году, на крыше здания Народного комиссариата финансов в Москве.
Чем отличается пентхаус от квартиры
Помимо расположения на верхнем этаже и большой площади, отличительной чертой пентхауса является наличие особых привилегий для жильцов, которые обеспечивают уединённость и камерную атмосферу. Это может быть отдельный лифт, уникальная планировка, бассейн с зонами для отдыха, зимний сад, вертолётная площадка.
Отличия таунхауса от пентхауса
Несмотря на созвучность названий, эти типы недвижимости кардинально различаются.
Таунхаус или дом блокированной застройки близок к формату жизни за городом. Это малоэтажное жилое здание, разделённое на блоки с отдельными входами для жильцов. К такому блоку также обычно прилагается небольшой участок земли.
Таунхаусы строят как в пригороде (например, в виде коттеджных посёлков), так и в черте города. Пентхаусы, как мы уже выяснили, являются частью высотного многоквартирного дома или апарт-комплекса и обычно располагаются в центре или в престижном районе.
Площадь таунхауса может незначительно превышать площадь стандартной квартиры, но не более того, в том время как пентхаус по размерам сопоставим с полноценным роскошным особняком.
В любом случае, сравнение этих двух видов недвижимости не может быть корректным, так как они находятся в разных ценовых категориях и относятся к разным классам жилья.
Особенности планировки
В пентхаусе можно реализовать самые разные архитектурные решения. Такие квартиры обычно отличаются большими окнами, открывающими панорамные виды, высокими потолками и оригинальными планировками. Некоторые пентхаусы имеют несколько уровней, как правило, не более трёх.
В силу большой общей площади для пентхаусов характерны просторные комнаты, а также наличие таких нестандартных для квартиры помещений, как фитнес-зал или зона для йоги, кинотеатр, бильярдная, библиотека или даже сауна с джакузи. Обычно такие объекты сдаются со свободными планировками, что позволяет сделать пространство уникальным и воплотить практически любые дизайнерские решения.
Поэтому интерьер пентхауса всегда получается индивидуальным. Как правило, над проектом работают профессиональные дизайнеры, что позволяет создать функциональное, стильное и комфортное пространство. Популярные стили — лофт, минимализм, скандинавский стиль, неоклассика.
Часть площади пентхауса занимает благоустроенная терраса с зоной для отдыха, бассейном или садом.
Пентхаусы, как правило, занимают верхние этажи здания и имеют большую площадь, что позволяет создать просторную и комфортную обстановку. Кроме того, они обычно имеют отдельный вход и лифт, что обеспечивает приватность и уединение.
Ещё одна особенность — шикарные панорамные виды. Благодаря расположению на верхних этажах, с пентхауса открывается прекрасный вид на город или природу.
И третье: статусность и эксклюзивность. Пентхаусы считаются одним из самых престижных и дорогих видов жилья.
Смотреть пентхаусы в новостройках
Преимущества пентхаусов
Пожалуй, все отличительные особенности пентхаусов, кроме высокой цены, можно отнести к неоспоримым преимуществам этого вида жилья.
Резюмируем:
Большая площадь. Размеры пентхауса в несколько раз превышают площадь стандартной квартиры, а высокие потолки и свободная планировка позволяют создать уникальное пространство.
Минимум соседей. Если пентхаус занимает весь последний этаж дома, у жильцов такой квартиры будут только соседи снизу. Достаточно обеспечить хорошую звукоизоляцию пола, и никакие посторонние шумы будут не страшны. А за счёт расположения на верхнем этаже высотного здания вас также не побеспокоят звуки, доносящиеся с улицы.
Отдельный вход. Для жильцов классического пентхауса предусмотрен персональный лифт, чтобы обеспечить уединение и исключить случайные встречи с соседями. Но это условие соблюдается не всегда.
Удачное расположение. Жилые комплексы с пентхаусами обычно находятся в историческом или деловом центре города, либо в парковой зоне. Разумеется, к этому прилагается развитая инфраструктура, необходимая для комфортной жизни. А из панорамных окон или с террасы открываются захватывающие виды на город, природу или море.
Частная терраса или сад. Многие пентхаусы предусматривают выход на собственную прогулочную зону, что позволяет наслаждаться свежим воздухом и приватностью прямо на крыше здания. Также здесь может располагаться собственный бассейн или лаундж-зона.
Недостатки пентхаусов
Единственный минус — это дороговизна такого жилья. Ольга Котова отмечает, что цена пентхауса может быть в несколько раз выше, чем у обычных квартир в том же районе.
При этом повышенные траты касаются не только стоимости объекта, но и ремонта, обустройства и дальнейшего содержания (коммунальные платежи, имущественный налог, текущий ремонт, уход за террасой и садом/бассейном). За счёт внушительной площади обслуживание пентхауса обходится в разы дороже стандартной или даже большой квартиры.
Ещё один недостаток пентхаусов — ограниченность выбора. Пентхаусы представлены в основном в крупных городах и центральных районах. В малых и средних городах сложности выбора очевидны.
Также стоит понимать, что продажа такого жилья может стать непростой задачей. Пентхаус обычно продается по более высокой цене, поэтому для установления объективной рыночной стоимости может потребоваться проведение оценки недвижимости. А это — дополнительные временные и материальные затраты. Кроме того, из-за недостаточного количества аналогов при оценке стоимости объекта могут возникнуть затруднения.
Продажа пентхауса также может затрудниться, если здание имеет технические проблемы, например, неисправности в работе лифта.
Учитывая высокую стоимость, при продаже пентхауса могут возникнуть налоговые обязательства в части уплаты налога на доходы физических лиц в большом размере.
Кроме того, жильцы элитного жилья на последнем этаже могут столкнуться с неприятными последствиями непогоды. Например, сильный ветер, дождь или снег могут вызывать проблемы с крышей или террасой. Хотя пентхаусы обычно находятся выше уровня шума городских улиц, жильцов могут беспокоить звуки, исходящие от крыши во время сильного ветра или дождя.
В любом случае такие вопросы можно решить с помощью квалифицированного подрядчика, а все плюсы проживания в такой квартире с лихвой окупают возможные недостатки.
Пентхаус — это не только про дом и уют. Это символ статуса и особых привилегий, которые обеспечивают повышенный комфорт и уникальные возможности, позволяющие наслаждаться жизнью на высоте.
Да