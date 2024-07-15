Таунхаусы: плюсы и минусы, покупка в ипотеку
Таунхаус — относительно новый вид недвижимости для России. Это не частный дом, но и не квартира в привычном понимании.
Разбираем особенности этой недвижимости, а также вопросы с оформлением ипотеки на таунхаусы.
Что такое таунхаус
Таунхаус — это жилой дом на несколько квартир. Обычно в нем два–три этажа. Он поделен на блоки с отдельными входами. Один блок — одна квартира.
В России таунхаусы появились в 1980-х. Этот тип жилья пришел к нам из Европы — например, в Великобритании дома вплотную друг к другу строят уже несколько веков. Таунхаус — нечто среднее между частным коттеджем и многоквартирным домом. С коттеджами их роднит:
- Большая площадь квартир
- Малоэтажность
- Земельный участок, поделенный между квартирами
- Наличие отдельных входов у каждой из квартир
Однако таунхаусы все-таки не могут считаться обособленным жильем. Блоки в них похожи на квартиры в многоэтажках:
- Наличием соседей за стеной
- Общей крышей, стенами и коммуникациями с другими блоками
Плюсы и минусы таунхаусов следуют из их особенностей.
Преимущества таунхаусов
У таунхаусов есть ряд преимуществ относительно квартир в многоэтажках и частных коттеджей.
- Относительно невысокая стоимость. Купить блок в таунхаусе дешевле, чем частный дом в том же районе или квартиру такой же площади в городе.
- Комфортное расположение. Таунхаусы строят как в пригороде, так и в черте города. Можно подобрать вариант по потребностям и бюджету.
- Удобные планировки. Большая площадь и два-три этажа позволяют спланировать блок в таунхаусе так, чтобы было удобно каждому члену семьи. Обычно на первом этаже обустраивают общие помещения — кухню, гостиную, гостевой санузел, — а на втором и третьем размещают спальни, детские, кабинеты и хозяйские ванные комнаты.
- Земельный участок и отдельный вход. Обычно владельцам таунхауса положен небольшой участок земли. На нем можно обустроить зону отдыха, разбить клумбу или пару грядок.
- Парковочное место. На участке перед домом предусматривают парковочные места. В некоторых таунхаусах есть гаражи для каждой квартиры.
- Мало соседей. В таунхаусе соседи есть только с одной-двух сторон. Это позволяет надеяться на меньший уровень шума, хотя и не гарантирует его.
Недостатки таунхаусов
Таунхаусы вобрали в себя не только лучшие черты квартир и частных домов — у них есть и недостатки.
- Небольшая площадь земельного участка. Площадь земли, которой могут пользоваться владельцы квартиры в таунхаусе, гораздо меньше, чем участки у частных домов. На них не получится разбить полноценный огород или сад — разве что организовать небольшую зону отдыха.
- Наличие соседей. Соседей мало, но они все-таки есть. Если они любят играть на фортепиано или собирать у себя шумные компании, рассчитывать на тишину не придется. Кроме того, придется договариваться с ними по хозяйственным моментам: все-таки фасад, крыша и коммуникации общие.
- Слабо развитая инфраструктура. Таунхаусы чаще строят за городом. В поселках, особенно новых, бывает слабо развита инфраструктура: поблизости нет детского сада, поликлиники, школы или магазинов. А если владельцы квартир работают в городе, им приходится каждый день тратить много времени на дорогу.
- Дорогая коммуналка. Коммунальные платежи в таунхаусах обычно обходятся дороже, чем в квартирах — но дешевле, чем в частных домах. Однако можно и сэкономить — например, за счет индивидуального отопления.
Это наиболее часто встречающиеся недостатки. Однако каждый таунхаус нужно рассматривать индивидуально. У одного может не быть проблем с инфраструктурой, а у другого — невысокая плата за коммунальные платежи. При выборе жилья уточняйте все детали и отталкивайтесь от конкретной ситуации.
Виды таунхаусов
Таунхаусы делят на виды в зависимости от количества блоков и их расположения. Выделяют дуплексы, квадрохаусы и лайнхаусы.
Дуплекс, или твинхаус — это дом на две семьи. У соседей общая только одна стена. Этот вид таунхауса популярен в России: в селах часто можно увидеть подобные дома. Их преимущество — в отсутствии большого количества соседей.
Зачастую у таких домов бывает довольно большая прилегающая территория. Владельцы квартир делят ее пополам или используют участок вместе.
Квадрохаус — дом на четыре семьи. Блоки располагаются по углам здания. Обычно кладовые и другие хозяйственные помещения располагают ближе к центру, а жилые комнаты — к внешним стенам. Так получается лучше изолироваться от соседей. Но это не общее правило — бывают дома с другими подходами к планировке.
Лайнхаус — дом из нескольких блоков, расположенных в одну линию. Обычно в таком таунхаусе не больше 10 квартир. У каждой — по два выхода: на улицу и во внутренний дворик.
Общая черта всех видов таунхаусов — одинаковая или зеркальная планировка квартир. Но владельцы блоков могут ее менять, если потребуется. Для этого нужно согласовывать перепланировку.
При выборе квартиры в таунхаусе стоит обратить внимание на его тип — от этого зависит уровень комфорта. Лайнхаус больше других напоминает многоквартирный дом: здесь много соседей, а участки маленькие или вовсе отсутствуют. Наиболее удобный вариант — дуплексы. В них часто покупают квартиры родственники или друзья, чтобы жить рядом.
Ипотека на таунхаус: какие документы нужны
Понятия «таунхаус» в российском законодательстве нет. Обычно их отражают в документах как дома блокированной застройки, квартиры или части жилого дома. Недвижимость в таунхаусах покупают в ипотеку. Процедура та же, что с квартирами: нужно подать заявку в банк, подобрать жилье, получить одобрение и заключить сделку.
В Сбербанке купить в ипотеку таунхаус можно с помощью программ для готового жилья или программ для новостроек. Документы, которые нужны для сделки, зависят от каждого конкретного случая.
В большинстве случаев при покупке в ипотеку таунхауса по программам для готового жилья понадобятся:
- Выписка из ЕГРН — ее заказывает владелец недвижимости
- Документ от продавца, который подтверждает, что он — собственник недвижимости
- Паспорт продавца, заёмщика и созаёмщика
- Договор купли-продажи таунхауса — для одобрения недвижимости в банк нужно предоставить проект договора купли-продажи (не подписывается сторонами) или подписанный предварительный договор купли-продажи
- Нотариальное согласие супруги или супруга продавца на продажу — если недвижимость приобреталась в браке
- Отчет об оценке — можно заказать при оформлении ипотеки
В большинстве случаев при покупке таунхауса в ипотеку по программам для новостроек понадобятся:
- Договор долевого участия (ДДУ) — его предоставляет застройщик
- Если клиент покупает недвижимость по ДУПТ (договору уступки прав требования), понадобится первый ДДУ и текущий ДУПТ
- Согласие супруга или супруги на покупку, если недвижимость оформляется на одного из них
Если для покупки используют материнский капитал, понадобится сертификат на него, выписка из пенсионного фонда об остатке средств и свидетельства о рождении детей. Это относится к обеим программам: и для готового жилья, и для новостроек.
Неплохое удовольствие,но стены общие,даже как давно на Руси толстые,как в мультике,,Каникулы в Простоквашино,, бывает картиной прикрывают отверстия в стене.В нашем микрорайоне как-то заведено было в одном дворе как бы две отдельные хаты.Чтобы и дети и родители чувствовали себя независимо и хозяевами своей личной жизни в целом.В то же время отдельно и рядышком,не одевать красную шапочку и не идти к бабушке,и не встречаться с волком.
Полис страхования недвижимости на таунхаус оформляется как на дом или как на квартиру?
Екатерина С.здравствуйте! Страхование должно быть в соответствии с типом объекта, указанным в выписке из ЕГРН.
Домкликв моем случае в выписке ЕГРН в строке «Наименование» написано «Жилой автономный блок». Отсюда вопрос к какому типу жилья относится данный вид при оформлении полиса страхования недвижимости, как дом или как квартира?
Антон Л.здравствуйте! Увы, модератор комментариев не может оказать подобной консультации. Этот вопрос рекомендуем уточнить напрямую в Росреестре и в страховой компании, в которой будете оформлять полис.