Что изменилось в сфере недвижимости и ипотеки в 2022 году
- Отцы получили право на материнский капитал
- Запустилась новая программа расселения из аварийного жилья
- Выросли цены за ЖКУ
- Изменился порядок выбора управляющей компании
- Заработал новый механизм расчета оплаты за общедомовые нужды
- Запретили дробить жилье на микродоли
- Суд получил право менять доли супругов при разделе имущества
- Стало возможным изъятие гаража, если он используется с нарушениями
- Упростилась регистрация новостроек
- Собственникам разрешили устанавливать хаммамы и солярии в квартирах
- Усилены требования к ипотеке с низким первоначальным взносом
- Продлены льготные программы ипотеки
В 2022 году в сфере недвижимости и ипотеки произошло много изменений. Рассказываем о самых важных.
Отцы получили право на материнский капитал
Право на получение материнского капитала в 2022 году получили папы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей с гражданством РФ, рожденных после 1 января 2007 года.
Аналогичную поддержку получили мужчины, воспитывающие первого ребенка, который родился после 1 января 2020 года, а также те, кто воспитывает детей, рожденных суррогатными матерями.
Средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий — в частности, на погашение ипотеки.
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Запустилась новая программа расселения из аварийного жилья
Новая программа расселения граждан из аварийного жилья в России распространяется на многоквартирные дома, признанные непригодными для проживания с 2017 до 2022 года.
На реализацию программы в 2022–2023 годы в регионы направлено 45 млрд рублей. По оценкам властей, 50 тысяч человек переедут в новое жилье.
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Выросли цены за ЖКУ
Тарифы на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение выросли в декабре 2022 года. Предельный уровень индексации тарифов по стране, по обещаниям правительства, не превысит 9% — средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек в месяц увеличился на 324 рубля. Окончательный уровень индексации в каждом регионе определяют местные власти.
Следующее повышение тарифов запланировано на 1 июля 2024 года: платёж вырастет на 248 рублей в месяц.
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Изменился порядок выбора управляющей компании
Согласно новому закону, чтобы выбрать управляющую компанию, за нее должно проголосовать большинство: 50% собственников + 1 голос. Раньше, чтобы сменить управляющую компанию, было достаточно 25% голосов собственников + 1 голос.
То есть жильцы больше не могут разбиваться на микрогруппы и принимать решения, которые противоречат друг другу.
Подробнее о новом порядке выбора управляющей компании
Заработал новый механизм расчета оплаты за общедомовые нужды
С 2022 года расчет платы за общедомовые нужды будет выполняться по показаниям общедомовых приборов учета.
Раньше собственники квартир могли выбирать, как платить за коммунальные расходы на содержание общего имущества, — по нормативу или по показаниям общедомового прибора учета. Теперь правила предоставления коммунальных услуг и содержания общего имущества приведены в соответствие с нормами Жилищного кодекса.
Новый механизм не предполагает оплаты долгов за соседей: собственник несет ответственность за потребленные коммунальные ресурсы и услуги. Если фактическое потребление окажется ниже норматива, переплата будет учтена при перерасчете.
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Запретили дробить жилье на микродоли
Теперь по закону запрещено дробить жилье так, чтобы на одного человека приходилось меньше 6 квадратных метров. Исключение составляют случаи, когда недвижимость делится при передаче по наследству, покупается с использованием маткапитала и приватизируется.
Ранее размер доли в квартире, которая может находиться в собственности, не определялся законом, поэтому можно было купить квадратный метр или даже его половину. Это создавало проблему «резиновых» квартир и давало подспорье для черных риелторов.
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Суд получил право менять доли супругов при разделе имущества
В 2022 году суд получил право менять соотношение долей супругов в общем имуществе, если один из них совершал с ним сделки по продаже на невыгодных условиях и без необходимого согласия другого.
Теперь признавать сделку недействительной в суде и собирать этому доказательства не придется. Достаточно подтвердить, что сделка совершена без согласия одного из супругов. Если оно требовалось по закону, то суд может уменьшить долю общего имущества недобросовестного продавца, а долю пострадавшего супруга — увеличить.
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Стало возможным изъятие гаража, если он используется с нарушениями
Такие поправки внесены в Гражданский кодекс РФ.
Фактически в отношении нежилых помещений теперь действуют те же правила, что и для жилых: то есть гараж могут изъять из-за разведения грязи, насекомых-вредителей и использования не по назначению. Например, если машино-место используется для хранения стройматериалов или ведения бизнеса.
Упростилась регистрация новостроек
Новый закон упростил процедуру регистрации прав на объекты капитального строительства для застройщиков.
Ранее девелоперы могли зарегистрировать права только после ввода объекта в эксплуатацию, выдавший это разрешение орган направлял уведомление о кадастровом учете в Росреестр. Однако точный срока для этого процесса не был прописан. Это приводило к тому, что дома «простаивали».
Теперь, после получения разрешения на ввод дома в эксплуатацию, застройщики смогут сразу и поставить его на кадастровый учет, и зарегистрировать его без подачи заявления в Росреестр. Исключение — многоэтажные дома, построенные по договорам долевого участия.
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Собственникам разрешили устанавливать хаммамы и солярии в квартирах
Жители многоквартирных домов могут устанавливать хаммамы и инфракрасные кабины (солярии) в квартирах. Такие изменения внесены в приказ МЧС России. Но запрет на оборудование в жилье бань и саун остается в силе.
Усилены требования к ипотеке с низким первоначальным взносом
С 1 декабря 2022 года Центробанк ввел надбавку 2,0 к коэффициенту риска по ипотечным кредитам с первоначальным взносом до 10% в рамках участия в долевом строительстве.
Как пояснили в ЦБ, заемщики, которые обращаются за кредитами на таких условиях, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска. Регулятор ожидает, что мера позволит ограничить практики предоставления кредитов без первоначального взноса и обеспечит рост ипотеки без накопления чрезмерных рисков в банковском секторе.
Сбербанк прекратит прием заявок на ипотеку с субсидированием от застройщика с итоговой ставкой менее 3% уже с 27 декабря 2022 года. Об этом сообщил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
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Продлены льготные программы ипотеки
В 2022 году в России продлили действие нескольких ипотечных программ с льготными ставками.
Так, Семейную ипотеку продлили до 1 июля 2024 года. С 2023 года ее распространят на семьи, имеющие двух и более детей, независимо от даты их рождения, но не достигших 18 лет. Ставка по Семейной ипотеке в Сбере — от 5,3%.
Также продлена Дальневосточная ипотека — до 2030 года. Программа позволяет купить жилье на Дальнем Востоке под 2% годовых на весь срок кредитования. Ставки на Дальневосточную ипотеку в Сбере начинаются от 1,5% годовых.
В 2022 году стала бессрочной Сельская ипотека — программа для приобретения и строительства жилья в сельской местности по ставке 3% годовых.
Помимо этого, президент страны Владимир Путин поручил продлить программу ипотеки «Господдержка» до 1 июля 2024 года с повышением ставки с 7 до 8%. Минфин России уже разработал и внес в правительство соответствующие проекты постановлений.