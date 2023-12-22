Как создать новогоднее настроение: 10 шагов и промокод на подарки
Новогоднее настроение само себя не создаст! Пора взять все в свои руки и самостоятельно дать импульс празднику и дорогу новому, 2024 году. Тем более, что это совсем не сложно, и к тому же очень весело.
Вместе с нашими друзьями из СберМегаМаркета мы собрали несколько вдохновляющих идей, как подготовиться к празднику — с удовольствием и без суеты. И, конечно, подарки 🎊
Начните с уборки
Прежде чем начинать что-то новое, необходимо избавиться от старого. Не поленитесь, выделите один день и устройте генеральную уборку со всеми вытекающими: разбором ящиков, шкафов и книжных полок.
Не бойтесь избавляться от ненужного. При этом необязательно все выкидывать: лишние книги можно отдать в библиотеку, игрушки и одежду — в благотворительные организации. Главное, чтобы все это было нормального качества и могло служить для дальнейшего использования. Так вы поможете другим людям и символично попрощаетесь со старым.
Нарядите правильно елку
Нарядная елка, безусловно, главная составляющая новогоднего настроения. И формального подхода она не терпит.
Ярко и оригинально декорировать елку — целое искусство. Лучше всего каждый год покупать новый набор базовых игрушек, сочетающийся с основной концепцией праздничного оформления по цвету и стилю.
Не перегружайте елку всевозможными украшениями — она будет смотреться одним большим, искрящимся, пестрым конусом, а не главным символом Нового года.
Оригинальные елочные украшения можно найти в интернете или сделать самим — такая «работа» только будет в помощь созданию праздничной атмосферы.
Заранее купите подарки
Не откладывайте покупку подарков своим друзьям, близким и коллегам на последний момент, иначе этот процесс превратится не в удовольствие, а в нервотрепку.
Тщательно подумайте, что и кому вы хотите подарить, учтите вкусы и предпочтения. Дарить — это всегда радость, и нельзя подходить к этому формально.
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Не забывайте о магии музыки и кино
Не забывайте о том, что музыка действительно творит чудеса. Составьте плейлист рождественских и новогодних песен, и пусть он играет как можно чаще. Вы сами не заметите, как праздничное настроение придет в ваш дом и уже не сдаст свои позиции.
Еще один инструмент от мира искусства, способный создать атмосферу праздника — кино. После того, как проведена генеральная уборка, устройте себе вечер просмотра новогодних фильмов с горячим шоколадом и имбирными пряниками.
Позаботьтесь о праздничном освещении
Праздничная иллюминация — один из главных залогов каноничного новогоднего интерьера. В идеале освещение должно быть точечным. Основное правило: гирлянд много не бывает.
Пустите светящиеся ленты по поверхностям, обмотайте вертикально стоящие предметы, и ваш дом наполнится мягким, уютным сиянием и предвкушением праздника. К тому же, это отличное средство скрыть какие-либо недостатки в интерьере: мягкий, рассеянный свет справляется с этим как нельзя лучше.
Ну и, конечно, не забывайте о свечах — непременном атрибуте «зимней сказки».
Расставьте природные акценты
Еловые шишки, ветки, гроздья рябин — это станет отличным элементом декора. И главное, все в свободном доступе! Совместите приятное с полезным: в погожий зимний день устройте прогулку в ближайший парк или лес. Возьмите с собой термос с чаем, бутерброды, хорошую компанию и вперед!
Также не забывайте о таком важном чувстве, как обоняние. К классическим «новогодним ароматам» относятся запахи мандарина, кофе, корицы, ванили, хвои, свежей выпечки. Из этих нехитрых материалов можно смастерить красивейшие и ароматные «зимние натюрморты».
Сервируйте красивый стол
Находите радость в мелочах. Для того, чтобы порадовать себя вкусным ужином, не обязательно ждать полночного боя курантов.
Пусть повседневные завтраки, обеды и ужины превратятся в маленькую репетицию, а для этого необходимо позаботиться о визуальной составляющей. Нет, сложносочиненной программы из десяти перемен блюд не понадобится, просто достаньте красивую посуду, нарядный новогодний текстиль и, главное, никуда не торопитесь.
Это станет вашим небольшим, личным ритуалом по созданию новогоднего настроения.
Украсьте окна
Украшая квартиру к праздникам, многие незаслуженно забывают позаботиться об окнах и подоконниках. А зря.
Даже если они большую часть времени скрыты за шторами, оставить их без внимания — непростительное упущение. На подоконниках можно разложить елочные украшения, вазы с еловыми ветками, а если размеры подоконника позволяют, то его вообще можно превратить в полноценную и очень уютную зону отдыха.
Если пейзажи за окном не сильно походят на «зимнюю сказку», распылите на окна немного «жидкого снега». И не забудьте повесить на окна гирлянды — с улицы их будет прекрасно видно. Поделитесь своим настроением с окружающими, возможно, им это необходимо.
Оденьте квартиру в праздничный текстиль
Зима — сезон уютных текстур и время задействовать тактильность. Один вид пушистого пледа способен вызвать ощущение домашнего тепла и уюта. Также настала пора свитеров с оленями, шерстяных носочков и ковриков из овчины.
В общем, весь текстиль с новогодними и зимними принтами, цветами и фактурами будет сейчас особенно актуален.
Придерживайтесь общего стиля
Праздничный интерьер должен радовать, а не утомлять. Не стоит создавать хаос из нагромождения атрибутов новогоднего декора. Это, скорее, похоже на безумную гавайскую вечеринку, а не на любимый всеми с детства праздник.
Сначала выберите основной стиль. Если это «скандинавский рождественский дизайн», отдайте предпочтение натуральным материалам.
Выберите несколько базовых цветов, определитесь с основными акцентами и фактурами, соответствующими не только вашим вкусам, но и общему стилю интерьера.