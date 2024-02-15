Что делать, если квартира долго не продается
Существует множество причин, по которым некоторые квартиры могут оставаться без покупателей на протяжении длительного времени. Нередко продавцы не видят изъянов в своей недвижимости и недоумевают, почему дело не доходит дальше просмотров.
В статье вместе с экспертами определили основные причины отсутствия спроса на такие квартиры.
Цена
Одна из наиболее распространенных причин заключается в завышенной цене. Если продавец неправильно оценил свою квартиру или желает получить за нее слишком много, это всегда отталкивает потенциальных покупателей. В конкурентной среде рынка недвижимости, адекватная цена является ключевым фактором для успешной продажи.
Расположение
Местоположение квартиры может сильно влиять на интерес покупателей. Если квартира находится в удаленном районе или имеет неудобную транспортную доступность, это может быть причиной ее долгого пребывания на рынке.
Покупатели обычно ищут квартиры в хорошо развитых районах с удобным доступом к общественному транспорту, магазинам и другим объектам инфраструктуры.
Состояние и внешний вид
Если квартира требует крупного ремонта, имеет видимые дефекты и в целом выглядит непривлекательно, это также может быть причиной отсутствия спроса. Многие предпочитают приобретать готовое жилье, чтобы сразу переехать без лишних затрат и неудобств.
Анастасия Голова, руководитель направления ремонтов и предпродажной подготовки федеральной компании «Этажи»:
«Часто продавцы при самостоятельной продаже пренебрегают элементарными правилами предпродажной подготовки, а наши исследования показывают, что правильная визуализация — это, как минимум, половина успеха, поскольку квартиры с некачественными фотографиями смотрят реже и ценовые ожидания от них значительно ниже.
Неправильная подготовка к реальному просмотру объекта тоже порой имеет решающее значение, так как в последнее время все больше покупателей делают выбор на основании эмоций. К примеру, если при просмотре квартира элементарно не была проветрена или, что еще хуже, в ней присутствует посторонний запах — это способно убить желание покупателей ее приобрести».
Неэффективная стратегия продажи
Некоторые продавцы могут не уделять достаточного внимания маркетинговой стратегии при продаже квартиры. Отсутствие хороших фотографий, непривлекательное описание или размещение объявления на непопулярных площадках может снизить число откликов, в результате чего поиск покупателя занимает больше времени.
Татьяна Авдеева, региональный директор по развитию сети и франшизы Монолит
«При таком активном рынке, как сегодня, квартиры не продаются только в случае неправильной подачи или при завышенной стоимости. И, конечно, на сегодняшний день важен маркетинг и продвижение объектов на рынке рекламы».
Несоответствие спросу
Иногда недвижимость, на которую долго не находится покупатель, просто не соответствует требованиям рынка. Например, квартира имеет слишком маленькую площадь или неудобную планировку.
Также это касается дорогостоящей недвижимости. Эксперты отмечают, что объекты, которые стоят дороже определенного уровня, обычно продаются не быстрее, чем за 6 месяцев.
Как быстрее найти покупателя
Снизить цену
Убедитесь, что сумма, которую вы хотите получить за квартиру, не завышена. Исследуйте рыночные цены на аналогичные квартиры в вашем районе и сравните их с запрошенной суммой. Если ваша цена выше средней, возможно, стоит ее пересмотреть и снизить или же включить в указанную стоимость дополнительные преимущества для покупателя (мебель, технику, машиноместо).
Объективно оценивайте квартиру и с точки зрения вышеуказанных факторов — расположение, состояние, соответствие требованиям рынка. Если объект проигрывает по данным параметрам, то в большинстве случаев выход один — нужно снижать цену.
Читайте также: Как бесплатно оценить и узнать рыночную стоимость квартиры: инструкция и советы
Улучшить внешний вид квартиры
Посмотрите на квартиру глазами потенциального покупателя и попробуйте придать помещению товарный вид. Это может включать в себя косметический ремонт, покраску стен, обновление мебели или декора и обязательно — уборку. Красивая упаковка поможет создать приятное впечатление у покупателей, что позволит увеличить шансы на быструю продажу объекта.
Поработать над объявлением
Перечитайте текст своего объявления о продаже. В описании квартиры сделайте акцент на преимуществах, укажите больше важных деталей и избегайте пустых слов вроде «прекрасный» или «великолепный». Добавьте в объявление красивые эстетичные фотографии каждой комнаты.
Читайте также: Как написать продающее объявление для недвижимости
Обратиться к профессионалам
Если все вышеперечисленное не помогает, обратитесь за помощью к профессиональному агенту по недвижимости. Он даст рекомендации по повышению привлекательности объекта, предложит стратегии для увеличения шансов на продажу и возьмет на себя заботы по проведению просмотров и общению с покупателями.
Что говорят эксперты
Кирилл Гнетов, исполнительный директор ГК Новосёл:
«Как ни парадоксально, но довольно часто ситуация с длительной продажей квартиры связана с мотивацией продавца. А если говорить точнее, то с ее отсутствием. Когда собственник действительно замотивирован быстрее продать квартиру, то он предпринимает все возможные усилия: тщательно оформляет и готовит ее к продаже (хоумстейджинг), подстраивается под покупателя в части организации просмотров, готов к обоснованному торгу и т.д.
Если же мотивации у продавца нет, то дело не ладится. Причиной такого поведения может быть отсутствие понимания о встречном объекте, в который он переедет, или вынужденная продажа квартиры, при этом изначально собственник этого не планировал и обустраивал ее исключительно под себя. В таком случае продавец, как правило, переоценивает рыночную стоимость объекта и очень ревностно относится к критике или замечаниям потенциальных покупателей относительно его обустройства и оформления, что в конечном итоге приводит к их отказу от сделки.
Есть еще одна категория продавцов — фантазеры. У них изначально нет никакой цели продать свой объект, но им интересно его попродавать и понять, сколько же в действительности он сейчас стоит».
Светлана Ганькова, руководитель департамента обучения АН Полезные люди, город Ижевск:
«Объекты, которые не продаются годами, можно разделить на несколько категорий:
1. Неликвидные — которые никому не нужны.
2. Объекты с завышенной ценой — обычно выставляют обыватели, не знакомые с законами рынка недвижимости.
3. Проблемные объекты с плохой юридической историей: неполный пакет документов без возможности восстановления, обременения в виде арестов, продажа долей в наследственном имуществе, когда собственники не могут договориться, долевая собственность, по которой невозможно получить отказы сособственников от преимущественного права покупки, детские доли, когда родители в разводе и одного из супругов невозможно найти или он препятствует продаже».
Читайте также: Аванс или задаток: как правильно оформить предоплату за квартиру