Что делать, если жильцы не платят за квартиру
Когда сдаешь квартиру в наем, наверняка не знаешь, что будет дальше. Квартиранты могут без проблем прожить десяток лет, сделать ремонт и даже стать друзьями семьи, а могут отказаться платить. Разбираемся, что делать в последнем случае.
Как заставить жильцов заплатить
Если жильцы не платят за аренду (наем) квартиры, их заставляют оплатить долг или съехать. Проблему решают, исходя из наличия или отсутствия договора — способы для этих случаев разные.
Если договор заключали
Если наймодатель и жилец заключили договор, проблему решают на его основании.
Для начала наймодатель перечитывает договор. Там должен быть указан срок, до которого жилец обязан внести плату за аренду квартиры. Если точной даты нет, считается, что квартиранты оплачивают месяц проживания до 10-го числа следующего месяца.
Затем владелец квартиры пересчитывает, сколько денег ему должен жилец. Наниматель обязан оплачивать аренду и ЖКУ, если другое не предусмотрено договором (ст. 678 ГК РФ). Наймодатель узнает, нет ли задолженности перед коммунальщиками. Если есть, и обязанность оплачивать их была на жильце, прибавляет ее к просроченным платежам за наем квартиры.
Владелец квартиры может предложить жильцу решить вопрос мирно. Предупредить, что он обратится в суд, если не получится договориться. Часто на этом этапе история заканчивается: жилец оплачивает долг и съезжает.
Если договориться с жильцом не получилось, владелец квартиры обращается в районный или мировой суд за судебным приказом. Уровень судебной инстанции определяется, исходя из суммы требований.
Суд обязывает нанимателя квартиры оплатить долг за аренду, ЖКУ и проценты за пользование деньгами за время просрочки. Проценты нельзя запросить какие угодно — их рассчитывают, исходя из ключевой ставки Банка России (ст. 395 ГК РФ).
Выселить жильца из квартиры без дополнительных разбирательств можно, только если закончился срок действия договора. Если договор еще действует, а наниматель не хочет съезжать добровольно, придется руководствоваться условиями договора, а при наличии нарушений со стороны нанимателя — разбираться в суде.
Если договор не заключали
В этом случае деньги вряд ли получится вернуть. А вот выселить жильца — вполне.
Владельцу квартиры в этой ситуации понадобится паспорт, свидетельство о праве собственности или выписка из ЕГРН. Документы доказывают, что он — собственник жилья.
Сначала хозяин квартиры просит жильцов съехать. Отказываются — пишет заявление в полицию. Участковый проверяет документы на квартиру. При нем и двух свидетелях наймодатель говорит жильцам, за что их выселяет. Когда квартиранты выселились, владелец обычно меняет замки.
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Как действовать нельзя
Бывает, что наймодатели сами нарушают закон. А именно:
Меняют замки
По договору наниматель имеет право жить в квартире. Пока срок договора не вышел, или нет решения суда, выселить его не получится. Если владелец квартиры в отсутствие жильца меняет замки, он нарушает договор и права арендатора.
Вскрывают двери без полицейских и свидетелей и выбрасывают вещи
Когда владелец в отсутствие жильцов вскрывает дверь и заходит в квартиру, его вполне могут обвинить в краже. Если квартирант подаст заявление в полицию, собственнику квартиры придется доказывать, что он ничего не взял.
Не получится обезопасить себя от обвинений, даже если выставить вещи за дверь. Поэтому замки вскрывают сотрудники МЧС в присутствии участкового и свидетелей.
Угрожают расправой и переходят к насилию
Угрозы жизни и побои — уголовные преступления. За них предусмотрена уголовная ответственность.
Как защитить себя, когда сдаешь квартиру в аренду
Заключайте договор
Следите, чтобы в нем были верно указаны паспортные данные, информация о квартире, сроки и условия найма. Заключаете договор на срок от года — регистрируйте обременение права собственности (ст. 674 ГК РФ).
Платите налоги с дохода от сдачи квартиры в аренду
Так выселение жильцов не ударит по вам: нет нарушений — нет штрафов.
Берите залог
Его возвращают, когда жильцы заплатили последние взносы за наем и ЖКУ. Если они испортят что-то в квартире, вы сможете вычесть стоимость ущерба из залога.
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