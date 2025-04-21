5 главных мифов при покупке квартиры за свои средства без ипотеки
Вокруг сделок с недвижимостью много вопросов и нюансов, страхов и предрассудков. Особенно, если жильё покупается на вторичном рынке и за наличные.
Разберём 5 главных мифов о сделках без ипотеки на вторичке.
Миф №1. В сделках без ипотеки на вторичке больше рисков
На самом деле
В сделке купли-продажи вторички и правда может быть больше рисков, потому что у такого жилья есть своя история.
Если вторичка покупается в ипотеку, то банк внимательно изучит документы, чтобы обезопасить себя от рисков. Стоит помнить, что без должной проверки юридической чистоты недвижимости всё равно остаётся вероятность, что в будущем сделку могут оспорить. В сделках за свои средства об этом нужно позаботиться отдельно.
Очень важно изучить историю недвижимости до заключения сделки: проверить переходы права собственности, наличие зарегистрированных жильцов, долги, возможное банкротство продавца или его участие в судебных делах.
Продавец должен быть открытым к вопросам покупателя и готовым показать нужные документы, ту же выписку из ЕГРН.
Договоренности сторон рекомендуется зафиксировать в предварительном договоре купли-продажи. Его тоже нужно составить грамотно и внимательно прочитать. Важно помнить, что без договора никакой предоплаты быть не может.
Миф №2. Продавцы завышают цены для покупателей, готовых купить квартиру за наличные
На самом деле
Это не так. На итоговую стоимость квартиры влияют срочность продажи и сговорчивость продавца. А также навыки торговаться у покупателя. Более того, часто продавец даже даёт скидку, если у покупателя уже есть вся сумма и ему не нужно ждать, пока банк одобрит кредит.
Миф №3. Деньги можно перевести онлайн, и это безопасно, потому что сохранятся реквизиты платежа
На самом деле
Да, покупатель может перевести деньги за недвижимость на карту или банковский счёт продавца при подписании договора купли-продажи. Реквизиты денежной операции действительно сохранятся в банке, и факт перевода доказать можно.
Однако: никто не мешает продавцу потратить деньги с продажи до регистрации перехода права собственности, которая необходима, чтобы покупатель стал собственником жилья. А Росреестр может регистрацию приостановить (например, если предоставлен не полный пакет документов) или отказать в ней (если обнаружит ограничение или запрет на регистрацию).
Тогда с реквизитами придётся идти в суд, нести издержки, и не факт, что по решению суда деньги получится быстро вернуть обратно. Если продавец докажет, что у него нет этой суммы в моменте, его обяжут платить частями, и всё растянется.
Чтобы избежать неприятностей, во-первых, важно проверить документы, а во-вторых, использовать надёжные способы расчёта, например, аккредитив и сервис безопасных расчётов Домклик. В таком случае покупатель внесёт деньги при подписании договора, а продавец получит их только после успешной регистрации права собственности в Росреестре.
Миф №4. Составление договора можно доверить риелтору
На самом деле
В целом да, но есть нюанс. Если, например, в сделке участвует только риелтор со стороны продавца и он получает от него комиссию, логично, что в первую очередь он будет защищать его интересы. Договор купли-продажи риелтор составит, но покупателю лично придётся следить за тем, чтобы документ соблюдал его интересы, и он случайно не согласился на невыгодные условия.
Чтобы Росреестр не приостановил регистрацию сделки, важно учесть все нюансы при составлении договора. И если у человека нет юридического образования или большого опыта в сделках, лучше обратиться к помощи специалистов, которые проверят надёжность сделки и помогут составить договор.
Миф №5. Все сделки за свои средства проводят в МФЦ
На самом деле
В МФЦ продавец и покупатель могут зарегистрировать сделку и получить зарегистрированный договор купли-продажи вместе с выпиской из ЕГРН, где будет указан новый владелец недвижимости. В МФЦ не проверяют недвижимость и не проводят расчёты.
Сделать всё в едином месте и оформить сделку под ключ можно на Домклик. В сервисе «Сделка за свои средства» всё зарегистрируют без визита в МФЦ. Зарегистрированные документы поступят в личный кабинет Домклик и на электронную почту продавца и покупателя. Это в разы быстрее по сравнению с обычным способом — процесс займёт 3–4 рабочих дня.
Проведение сделки за свои средства в Сбере — это уверенность, что недвижимость проверена, документы составлены грамотно, а расчёты с продавцом безопасны. Также Домклик выдаёт покупателю сертификат гарантии для дополнительной защиты права собственности, если жильё куплено на вторичке. По такому сертификату можно получить защиту в суде от юристов или вернуть стоимость жилья, если сделку оспорят.
- Миф №1. В сделках без ипотеки на вторичке больше рисков
- Миф №2. Продавцы завышают цены для покупателей, готовых купить квартиру за наличные
- Миф №3. Деньги можно перевести онлайн, и это безопасно, потому что сохранятся реквизиты платежа
- Миф №4. Составление договора можно доверить риелтору
- Миф №5. Все сделки за свои средства проводят в МФЦ
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