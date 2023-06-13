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Как избежать проблем при покупке квартиры на вторичном рынке

Недвижимость
13 июн 2023
3K
Как избежать проблем при покупке квартиры на вторичном рынке
Содержание

При покупке квартиры на вторичке часто есть риски. Главная сложность — проверка юридической чистоты сделки. Например, если у квартиры объявятся неожиданные наследники или банкротства предыдущих собственников, о которых вы можете и не знать, то сделку признают недействительной, а вы потеряете и квартиру, и деньги.

Как этого не допустить? Единственное разумное решение — тщательная проверка всех документов на квартиру профессиональными юристами. Поэтому мы в Домклик создали полезный сервис «Юридическая проверка недвижимости».

Что дает юридическая проверка недвижимости

При заказе юридической проверки от Домклик вы получите три главные вещи:

1. Правовое заключение от юристов

В заключение входят: данные из ЕГРН, чек-лист проверок по рискам для недвижимости, история перехода права собственности, рекомендации, как обезопасить сделку, дополнения к договору купли-продажи для защиты ваших прав. Домклик проверят недвижимость по множеству параметров: ограничения, обременения, аресты, запреты, сведения о банкротстве, судебные разбирательства, исполнительные производства — всего более 20 пунктов.

2. Сертификат до 25 млн рублей на возмещение стоимости

Сертификат — это ваша защита на тот случай, если по каким-то причинам продавец, его родственники или предыдущие владельцы жилья решат оспорить вашу сделку. Возмещение средств происходит по рыночной стоимости объекта недвижимости и составляет до 25 млн рублей.

3. Консультации юриста онлайн

В чате с юристом можно уточнить непонятные моменты в правовом заключении, обсудить договор купли-продажи, узнать о своих правах будущего собственника и получить другие советы при покупке квартиры на вторичном рынке.

Итак, при заказе юридической проверки от Домклик вы будете уверены, что на недвижимости нет обременений, узнаете, какие документы нужно запросить у продавца, а также получите рекомендации к тексту договора купли-продажи для защиты ваших прав и сможете получить консультацию юриста.

Узнать больше о юридической проверке недвижимости

Сколько стоит юридическая проверка квартиры

Юридическая проверка недвижимости — платная услуга, ее стоимость в разных регионах России отличается. Цена зависит от самой недвижимости и ее параметров.

Стоимость услуги можно узнать на специальной странице Домклик, для этого введите адрес и тип объекта и нажмите кнопку «Узнать цену».

И помните, что самое главное в сделках с недвижимостью — это безопасность.

Заказать юридическую проверку квартиры

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