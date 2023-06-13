Как избежать проблем при покупке квартиры на вторичном рынке
При покупке квартиры на вторичке часто есть риски. Главная сложность — проверка юридической чистоты сделки. Например, если у квартиры объявятся неожиданные наследники или банкротства предыдущих собственников, о которых вы можете и не знать, то сделку признают недействительной, а вы потеряете и квартиру, и деньги.
Как этого не допустить? Единственное разумное решение — тщательная проверка всех документов на квартиру профессиональными юристами. Поэтому мы в Домклик создали полезный сервис «Юридическая проверка недвижимости».
Что дает юридическая проверка недвижимости
При заказе юридической проверки от Домклик вы получите три главные вещи:
1. Правовое заключение от юристов
В заключение входят: данные из ЕГРН, чек-лист проверок по рискам для недвижимости, история перехода права собственности, рекомендации, как обезопасить сделку, дополнения к договору купли-продажи для защиты ваших прав. Домклик проверят недвижимость по множеству параметров: ограничения, обременения, аресты, запреты, сведения о банкротстве, судебные разбирательства, исполнительные производства — всего более 20 пунктов.
2. Сертификат до 25 млн рублей на возмещение стоимости
Сертификат — это ваша защита на тот случай, если по каким-то причинам продавец, его родственники или предыдущие владельцы жилья решат оспорить вашу сделку. Возмещение средств происходит по рыночной стоимости объекта недвижимости и составляет до 25 млн рублей.
3. Консультации юриста онлайн
В чате с юристом можно уточнить непонятные моменты в правовом заключении, обсудить договор купли-продажи, узнать о своих правах будущего собственника и получить другие советы при покупке квартиры на вторичном рынке.
Итак, при заказе юридической проверки от Домклик вы будете уверены, что на недвижимости нет обременений, узнаете, какие документы нужно запросить у продавца, а также получите рекомендации к тексту договора купли-продажи для защиты ваших прав и сможете получить консультацию юриста.
Узнать больше о юридической проверке недвижимости
Сколько стоит юридическая проверка квартиры
Юридическая проверка недвижимости — платная услуга, ее стоимость в разных регионах России отличается. Цена зависит от самой недвижимости и ее параметров.
Стоимость услуги можно узнать на специальной странице Домклик, для этого введите адрес и тип объекта и нажмите кнопку «Узнать цену».
И помните, что самое главное в сделках с недвижимостью — это безопасность.