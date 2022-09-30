Как оформить доверенность на продажу квартиры
- Что такое доверенность на продажу квартиры
- Виды доверенностей
- На кого можно оформить доверенность
- Как проходит сделка по доверенности
- Что указывается в доверенности
- Стоимость доверенности
- Порядок оформления
- Какие документы нужны для оформления доверенности
- Сроки действия доверенности
- Образец доверенности на продажу
Если вы решили продать квартиру, лучше держать всё под строгим контролем. Но если следить за всем самостоятельно у вас не получится, вы можете поручить подготовку и проведение сделки человеку, которому доверяете.
Рассказываем, как всё оформить.
Что такое доверенность на продажу квартиры
Доверенность на продажу квартиры — это документ, дающий полномочия на совершение сделки третьему лицу. Тот, кто доверяет проведение сделки — доверитель. Тот, кому доверяют — доверенное лицо. Все положения о доверенности регламентируются главой 10 Гражданского кодекса РФ.
Доверенность понадобится, если вы являетесь владельцем недвижимости и по каким-либо причинам не можете присутствовать на сделке лично. Договор купли-продажи квартиры, заключенный по доверенности, имеет такую же юридическую силу, как и договор, заключенный собственником лично. Провести по доверенности можно как сделку с ипотекой, так и без. Если вы проводите сделку с ипотекой, решить любые вопросы вы сможете на Домклик.
«Паника и сумбурные решения в вопросах недвижимости недопустимы. Поэтому помните, что если по какой-либо причине вы решили продать квартиру по нотариальной доверенности, разумный дисконт — не более 10% от цены рынка».
Разместить объявление о продаже квартиры на Домклик
Виды доверенностей
✅ Разовая — на совершение определенного действия, полномочия заканчиваются после того, как действие совершено✅ Специальная — на совершение строго определенных действий, например, сбора документов для подготовки к сделке✅ Общая — на совершение различных действий, дает максимально широкие права
Для того, чтобы ваше доверенное лицо могло совершить сделку за вас, необходимо будет оформить доверенность на квартиру. И по закону доверенность на проведение сделок может быть оформлена только нотариусом и только на специальном бланке.
На кого можно оформить доверенность
Оформить доверенность можно на любое дееспособное лицо, которому вы доверяете. Это может быть ваш родственник, друг, знакомый, риелтор или юрист. Единственное исключение — доверенность на продажу нельзя оформить на покупателя.
Как проходит сделка по доверенности
- Вы оформляете доверенность
- Доверенное лицо в назначенный день и время приходит на сделку, от вашего лица подписывает документы и совершает другие необходимые действия
- После регистрации сделки — получает документы и деньги, если право пользования деньгами не определено иначе
Что указывается в доверенности
Если доверенность оформляется продавцом для совершения сделки, она обязательно должна содержать:
- Адрес недвижимости
- Описание недвижимости
- Полномочия на подписание договора-основания, например, договора купли-продажи
- Полномочия на представление интересов продавцов в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество
- Минимальную цену продажи недвижимости
Доверенность может содержать общие полномочия. Однако основное в такой доверенности — это полномочия на право совершения сделок купли-продажи недвижимости, находящейся в собственности продавца.
Стоимость доверенности
Стоимость доверенности складывается из двух частей: государственной пошлины на услугу и суммы за услуги правового и технического характера.
Стоимость доверенности на продажу квартиры зависит от типа доверенности. Например, разовая доверенность будет стоить от 600 рублей, специальная — от 1 500 рублей, а общая — от 2 000 рублей.
Порядок оформления
Для оформления доверенности вам необходимо будет обратиться в нотариальную контору. Оформить доверенность собственник недвижимости может самостоятельно, присутствие доверенного лица не требуется. Вот как это происходит.
- Нотариус проводит удостоверение личности и рассказывает о правовых последствиях оформления доверенности
- Составляет доверенность по определенному образцу с учетом особенностей вашей сделки и полномочий, которые вы хотите передать
- Вы и нотариус подписываете доверенность
- Нотариус заносит доверенность в реестр
Какие документы нужны для оформления доверенности
Для оформления доверенности понадобятся:
- Ваш паспорт
- Паспорт человека, которому будет выдана доверенность
- Документы на недвижимость: например, свидетельство о праве собственности
Сроки действия доверенности
Вы можете указать любой срок действия доверенности — по закону с 2013 года максимальный срок не ограничен.
Если вы не укажете срок действия в доверенности, она сохранит силу в течение года со дня ее выдачи согласно статье 186Гражданского кодекса РФ. Доверенность, в которой не указана дата ее выдачи, — ничтожна.
Образец доверенности на продажу
Каждая сделка индивидуальна, а доверенность на продажу квартиры — крайне важный документ, который должен быть составлен грамотным нотариусом с учетом особенностей именно вашей сделки. Вы можете посмотреть, как выглядит доверенность на продажу, которую можно использовать на сделке.