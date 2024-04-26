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Гид: как получить ипотеку на квартиру, дом, комнату или дачу

Статьи - Семейная ипотека

Как снизить ставку по действующей ипотеке Сбербанка для семей с детьми
26 апр 2024
1M
Семейная ипотека: как получить кредит с государственной поддержкой в 2024 году
18 сен 2024
493K
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
10 июл 2024
468K
Как построить дом по семейной ипотеке СберБанка под 6%
09 фев 2024
123K

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