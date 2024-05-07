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Гид: как получить ипотеку на квартиру, дом, комнату или дачу

Статьи - Ипотека на новостройку

Господдержка: как получить ипотеку по льготной ставке в СберБанке
07 мая 2024
952K
Ипотека для IT: условия льготной программы в Сбере, инструкция и список компаний
01 окт 2024
716K
Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
07 авг 2024
497K
Новые условия программы «Семейная ипотека»: что изменилось
10 июл 2024
468K
Как купить квартиру в ипотеку по переуступке
19 мая 2021
160K
Ипотека от застройщика: плюсы и минусы
17 сен 2019
42K
Как застройщики субсидируют программы ипотеки
22 мар 2024
42K
Как купить квартиру в ипотеку по программе реновации
28 янв 2024
35K
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
05 июн 2024
22K
Где берут траншевую ипотеку Сбера: топ-ЖК этой осени
30 окт 2024
1K
Санкт-Петербург стал лидером по доле льготной ипотеки Сбера в России
30 июн 2023
1K

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