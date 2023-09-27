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Гид: как получить ипотеку на квартиру, дом, комнату или дачу

Статьи - Ипотека для самозанятых

Как подтвердить свой доход и занятость при покупке квартиры в ипотеку Сбербанка
27 сен 2023
395K
Как стать самозанятым и взять ипотеку
25 июн 2022
193K

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