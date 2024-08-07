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Гид: как получить ипотеку на квартиру, дом, комнату или дачу

Статьи - Ипотека на вторичное жилье

Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?
07 авг 2024
497K
Как купить квартиру на вторичном рынке в ипотеку
25 окт 2024
81K
Сделка купли-продажи ипотечной недвижимости — быстро и без сбора документов на Домклик
26 дек 2023
47K
Как купить квартиру на Домклик быстро и без документов
31 июл 2024
43K
Как купить квартиру в ипотеку по программе реновации
28 янв 2024
35K
Гид по сбору документов для одобрения вторичной недвижимости по ипотеке Сбера
18 сен 2023
33K
Какая ипотека лучше: популярные ипотечные программы, как получить скидку на ставку по ипотеке Сбера
05 июн 2024
22K
Когда ипотека дешевле аренды: как снизить ставку по ипотеке и выгодно купить квартиру
08 окт 2024
7K

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