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Сбербанк и ГК Самолет сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам

Новости
04 окт 2024
10K
Сбербанк и ГК Самолет сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам

Сбербанк и ГК Самолет в рамках адаптации рынка в условиях окончания программы господдержки и изменений по «Cемейной ипотеке» и «IT-ипотеке», сохранили возможность покупки квартир в новостройках по сниженным ставкам.

Совместные продукты — со ставкой 8% на 3 года или 12,9% на весь срок — позволили покупателям ощутить меньшую турбулентность в период с июля по октябрь и снизить платежи по ипотеке.

 В условиях высоких ставок по ипотеке и исчерпанию лимитов по Семейной ипотеке, данное предложение позволяет приобрести квартиру с меньшей нагрузкой на семейный бюджет. Мы планируем и дальше использовать этот инструмент для поддержания спроса.

Фото эксперта
Дмитрий Богод
Директор по стратегическому развитию и маркетингу ГК Самолет

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Новости
Комментарии3
Д
Дмитрий К.
05 окт 2024

Да

Т
Татьяна К.
05 окт 2024

Что такое ГК Самолёт и как работают их сниженные ставки по ипотеке?

Домклик
08 окт 2024

Татьяна К.здравствуйте! ГК Самолет – это группа компаний Самолет. В группу Самолет входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. Финальные условия по сделке и готовность застройщика предоставить субсидию нужно уточнять непосредственно у партнера, поэтому рекомендуем обратиться к ним напрямую.

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