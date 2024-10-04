Сбербанк и ГК Самолет сохранили возможность покупки квартир по сниженным ставкам
04 окт 2024
10K
Сбербанк и ГК Самолет в рамках адаптации рынка в условиях окончания программы господдержки и изменений по «Cемейной ипотеке» и «IT-ипотеке», сохранили возможность покупки квартир в новостройках по сниженным ставкам.
Совместные продукты — со ставкой 8% на 3 года или 12,9% на весь срок — позволили покупателям ощутить меньшую турбулентность в период с июля по октябрь и снизить платежи по ипотеке.
В условиях высоких ставок по ипотеке и исчерпанию лимитов по Семейной ипотеке, данное предложение позволяет приобрести квартиру с меньшей нагрузкой на семейный бюджет. Мы планируем и дальше использовать этот инструмент для поддержания спроса.
Дмитрий Богод
Директор по стратегическому развитию и маркетингу ГК Самолет
Выбрать квартиру от ГК Самолет
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Да
Что такое ГК Самолёт и как работают их сниженные ставки по ипотеке?
Татьяна К.здравствуйте! ГК Самолет – это группа компаний Самолет. В группу Самолет входит ряд ведущих российских девелоперских компаний полного цикла, реализующих масштабные объекты недвижимости. Финальные условия по сделке и готовность застройщика предоставить субсидию нужно уточнять непосредственно у партнера, поэтому рекомендуем обратиться к ним напрямую.