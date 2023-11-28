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Ипотека
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Не могу платить по ипотеке. Что делать?

Дата публикации: 28 нояб 2023
Не могу платить по ипотеке. Что делать?
Содержание

Аня и Денис взяли однокомнатную квартиру в ипотеку 3 года назад. Ежемесячно они решили отдавать в счёт кредита половину семейного бюджета, чтобы побыстрее рассчитаться. Но три месяца назад компания, в которой работает Денис, потеряла ключевого заказчика, и сотрудникам не выплачивают премии. В итоге зарплата Дениса сократилась вполовину. Урезав затраты до минимума, Аня и Денис поняли, что ежемесячно платить прежнюю сумму они не смогут. 

Разберемся, как грамотно действовать в подобных ситуациях, чтобы избежать штрафов и сохранить залоговую недвижимость. А также как подстраховаться, если вы только собираетесь покупать квартиру в ипотеку.  

Шаг 1. Звоним в банк 

И рассказываем, что случилось и почему нет возможности заплатить.

Вот обстоятельства, которые банк обязательно посчитает уважительными

  • Сократили или уволили по состоянию здоровья. Предприятие закрылось. Уход по собственному желанию или увольнение за нарушения трудовой дисциплины уважительными причинами не считаются.
  • Сильно урезали зарплату, как в случае Дениса.
  • Серьезно заболели родные и нужно много денег на лечение.
  • Случилось ЧП с большим материальным ущербом: пожар, затопление, крупная кража, угон, авария и тому подобное. Если беда случилась с купленной в ипотеку недвижимостью — всё компенсирует обязательная страховка.
  • В семье родился ребенок. По такому радостному случаю банк может увеличить срок ипотеки, прибавив до 3 лет. Но только если кредит был получен по программе «Молодая семья». На увеличение срока также можно рассчитывать, если вы становитесь опекуном. 

Звонить надо сразу или хотя бы в первый месяц после дня просрочки: на втором месяце уже начисляют штрафы

Если нет возможности заплатить по другой причине, в любом случае нужно связаться с менеджером. Решение принимается индивидуально. Главное, предоставить письменные подтверждения случившегося и ваших затрат. 

Читайте также: Как исправить ошибки в кредитной истории

Шаг 2. Собираем документы 

Нужно уточнить у менеджера, какие документы предоставить для подтверждения обстоятельств, и принести их в банк как можно скорее. Если рассматривать ситуации выше, то это будут:  

  • Трудовая книжка с записью о причине увольнения. Справка из налоговой или от работодателя, которая покажет, что доходы упали (если трудности уже несколько месяцев).
  • Медицинская справка и карта, выписки от врачей с описанием необходимых дорогостоящих лекарств и процедур.
  • Чеки, если что-то уже оплачено.
  • Справки от полиции, спасателей или ЖЭКа, акты осмотра, заключения экспертов о размере ущерба.
  • Свидетельство о рождении или установлении опекунства. 

Шаг 3. Выбираем варианты решения

Когда банк проверит информацию, менеджер предложит несколько вариантов.  Самый частый — реструктуризация. Или, проще говоря, пересмотр условий кредитования.

Что может предложить банк

  • Уменьшить ежемесячный платёж за счет увеличения срока ипотеки. Банк может добавить до 10 лет. Общий срок при этом не должен превысить 35 лет.
  • Предоставить отсрочку до двух лет. В этот период можно будет не платить основной долг и частично проценты. Минимальный платёж — 1/10 от суммы процентов за месяц.
  • Кредитные каникулы — льготный период, в течение которого заемщик может уменьшить или приостановить выплаты ипотеки на срок до 6 месяцев. 

Когда дела наладятся, банк распределит остаток равными платежами на оставшийся срок кредита. Также можно одновременно увеличить срок кредита, чтобы ежемесячные платежи были меньше. 

Задача банка — не добавить человеку долгов, а помочь выполнить обязательства по договору 

Еще один вариант — рефинансирование. О том, как рефинансировать ипотеку, мы уже подробно писали. 

Если коротко, то можно взять новый кредит под более низкий процент и погасить им первую ипотеку. Это может быть выгодно, если ставка по рефинансированию меньше хотя бы на 1,5%, и платить осталось больше года. 

В Сбере рефинансировать можно только кредиты других банков. 

Как подстраховаться? 

Перед тем, как брать ипотеку:

1. Подготовьте подушку безопасности в 5–7 платежей. Столько месяцев в среднем занимает поиск работы.

2. Рассчитайте ежемесячный платёж так, чтобы он не превышал 30% семейного бюджета. При расчете бюджета не учитывайте премии. В любой момент работодатель может перестать их платить.

3. Поиграйте в «ипотеку» — откладывайте несколько месяцев «ежемесячный платёж». Так вы поймете, комфортно ли вам, хватает ли на жизнь при непредвиденных затратах. А заодно подкопите на первоначальный взнос.

4. Страхуйте жизнь и здоровье. В случае смерти или потери трудоспособности заемщика все финансовые обязательства по ипотеке переходят на его семью, и в критической жизненной ситуации родственники рискуют остаться без денег и крыши над головой. При наличии полиса страхования жизни и здоровья все заботы возьмёт на себя страховая компания.

Читайте также: Какие субсидии и льготы на покупку жилья можно получить от государства

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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