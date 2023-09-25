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Ипотека
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Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом

Дата публикации: 25 сен 2023
Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом
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Российские банки, в том числе Сбербанк, повысили минимальный размер первоначального взноса по льготным программам ипотеки с 15% до 20% согласно постановлениям Правительства России. Изменения коснулись таких программ, как «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека», Сельская ипотека (приём заявок сейчас не ведётся). По программе «Господдержка» первоначальный взнос повышен до 30%.

И всё же в Сбере достаточно программ, которые позволяют взять ипотеку с низким первоначальным взносом и даже без него. Рассказываем о них в этой статье.

Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом

В Сбербанке есть несколько программ ипотеки с суммой первоначального взноса от 10,1%. Это:

  • ипотека на вторичное жильё с первоначальным взносом от 10,1%. По программе можно купить квартиру, комнату, апартаменты, таунхаус, жилой дом или его часть.

Узнать подробнее, как купить квартиру в ипотеку на вторичном рынке

  • ипотека с материнским капиталом с первоначальным взносом от 10,1%. С помощью маткапитала можно приобрести квартиру на вторичном рынке или в новостройке, купить дом, таунхаус или комнату. Максимальная сумма материнского капитала, которую можно получить в России в 2023 году, — 775 628 рублей.

Узнать подробнее, как приобрести квартиру с использованием материнского капитала

Узнать подробнее, как купить квартиру в ипотеку в новостройке

  • Также недавно Сбер запустил льготную программу ипотеки для тех, кто хочет приобрести жильё на территории Республики Тыва по ставке от 1,7%. Первоначальный взнос по программе — от 15,1%.

Как взять ипотеку без первого взноса

Взять ипотеку без первого взноса тоже возможно. В Сбере есть программа ипотеки без первоначального взноса. В этом случае кредит можно оформить под залог имеющейся в собственности квартиры или апартаментов.

В ипотеку без первого взноса можно купить квартиру, апартаменты, таунхаус или жилой дом с землёй, а также выкупить комнату или долю — как на первичном, так и на вторичном рынках.

Узнать подробнее, как получить ипотеку без первого взноса

Рассчитать условия ипотеки, размер ежемесячного платежа и сумму, нужную для первого взноса, можно в любой момент онлайн на Домклик. Можно сразу отправить онлайн-заявку на ипотеку и получить решение за 5 минут без визитов в офис. Неважно, выбрали вы недвижимость или ещё в поисках жилья мечты: после получения одобрения от банка у вас есть 90 дней на поиск подходящей недвижимости, и всё это время условия по вашему кредиту не меняются.

Узнать, какие в России есть программы ипотеки и какая подходит именно вам — можно в этой статье.

Читайте также: Хочу взять ипотеку. Что нужно знать?

Инструкция
Без первоначального взноса
Карина Камалова
Карина Камалова
Автор статьи
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