Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом
Российские банки, в том числе Сбербанк, повысили минимальный размер первоначального взноса по льготным программам ипотеки с 15% до 20% согласно постановлениям Правительства России. Изменения коснулись таких программ, как «Семейная ипотека», «IT-ипотека», «Дальневосточная ипотека», Сельская ипотека (приём заявок сейчас не ведётся). По программе «Господдержка» первоначальный взнос повышен до 30%.
И всё же в Сбере достаточно программ, которые позволяют взять ипотеку с низким первоначальным взносом и даже без него. Рассказываем о них в этой статье.
Как взять ипотеку с низким первоначальным взносом
В Сбербанке есть несколько программ ипотеки с суммой первоначального взноса от 10,1%. Это:
- ипотека на вторичное жильё с первоначальным взносом от 10,1%. По программе можно купить квартиру, комнату, апартаменты, таунхаус, жилой дом или его часть.
Узнать подробнее, как купить квартиру в ипотеку на вторичном рынке
- ипотека с материнским капиталом с первоначальным взносом от 10,1%. С помощью маткапитала можно приобрести квартиру на вторичном рынке или в новостройке, купить дом, таунхаус или комнату. Максимальная сумма материнского капитала, которую можно получить в России в 2023 году, — 775 628 рублей.
Узнать подробнее, как приобрести квартиру с использованием материнского капитала
- ипотека на новостройку с первоначальным взносом от 15,1%. По этой программе можно приобрести квартиру, апартаменты или таунхаус от застройщика, а также купить квартиру, которая находится в залоге у банка: тот случай, когда продавец перепродаёт квартиру, которая уже в ипотеке в Сбере или в другом банке.
Узнать подробнее, как купить квартиру в ипотеку в новостройке
- Также недавно Сбер запустил льготную программу ипотеки для тех, кто хочет приобрести жильё на территории Республики Тыва по ставке от 1,7%. Первоначальный взнос по программе — от 15,1%.
Как взять ипотеку без первого взноса
Взять ипотеку без первого взноса тоже возможно. В Сбере есть программа ипотеки без первоначального взноса. В этом случае кредит можно оформить под залог имеющейся в собственности квартиры или апартаментов.
В ипотеку без первого взноса можно купить квартиру, апартаменты, таунхаус или жилой дом с землёй, а также выкупить комнату или долю — как на первичном, так и на вторичном рынках.
Узнать подробнее, как получить ипотеку без первого взноса
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Узнать, какие в России есть программы ипотеки и какая подходит именно вам — можно в этой статье.