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В России планируют запустить новую социальную ипотеку вместо льготной

Дата публикации: 20 сен 2023
В России планируют запустить новую социальную ипотеку вместо льготной

Правительство России планирует запустить единую «социально ориентированную программу» кредитования вместо льготной ипотеки, которая завершается в 2024 году. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на подготовленную аппаратом вице-премьера Марата Хуснуллина стратегию развития инфраструктуры.

Отмечается, что инициатива связана с риском сокращения до 2028 года ввода нового жилья в общей сумме на 30 млн кв. м. Как указано в документе, ипотека с господдержкой, в свою очередь, позволила повысить объемы строительства с 82,2 млн кв. м в 2020 году до 102,8 млн кв. м в 2023-м.

Также против отмены льготных программ выступают застройщики, которые будут вынуждены свернуть запуск новых проектов ввиду завершения программы льготной ипотеки 1 июля 2024 года. По словам управляющего партнера Prime Life Development Дениса Коноваленко, на долю таких кредитов на сегодняшний день приходится более 80% всех сделок на рынке новостроек.

«Застройщики и банки оказались в ловушке льготных программ, откуда можно выйти только с большими потерями», — пояснил управляющй директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Одномоментная отмена льготных программ, подчеркнул он, приведет к очень резкому торможению рынка недвижимости. Взамен эксперт предлагает приближать льготные ставки к рыночным и снижать их после смягчения денежно-кредитной политики ЦБ.

Ранее Домклик писал, что Сбер запускает льготную ипотеку со ставкой от 1,7% в Республике Тыва.

Читайте также: Какие бывают ипотечные программы в России

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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