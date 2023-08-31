Сбер отменяет отчеты об оценке при покупке квартир в ипотеку на вторичном рынке в рамках пилотного проекта
В рамках продолжения пилотного проекта Сбербанк отменяет отчеты об оценке при покупке квартир в ипотеку на вторичном рынке.
Это позволит покупателям быстрее выходить на сделки, а также экономить от 5 до 12 тысяч рублей на подготовку отчета об оценке.
Напомним, ранее Сбербанк уже анонсировал возможность получить ипотечный кредит без отчета об оценке квартиры на вторичном рынке. Пилотный проект по отмене отчета об оценке в ипотечном процессе действовал в нескольких регионах РФ, а сейчас он работает на территории всей страны за исключением республик Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Карачаево-Черкессия.
Оформить ипотеку без отчета об оценке можно онлайн на Домклик, возможность распространяется на клиентов, которые в рамках сделки не заказывали отчет об оценке. В проекте также есть ограничения по объектам недвижимости, подробности можно уточнить в приложении Домклик или у менеджера банка.