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Аналитики зафиксировали рекорд по выдачам льготной ипотеки в августе 2023

Дата публикации: 14 сен 2023
Аналитики зафиксировали рекорд по выдачам льготной ипотеки в августе 2023
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Эксперты Домклик проанализировали число ипотечных сделок Сбера в августе 2023 года и выяснили, какие программы льготной ипотеки пользовались наибольшей популярностью у россиян.

Число выданных кредитов по льготным программам в августе 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач показана зелёным, количество сделок и доля выдач по Семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по Сельской ипотеке — розовым. Сделки по Дальневосточной ипотеке в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.
Число выданных кредитов по льготным программам в августе 2023 года (топ-10 регионов по количеству выдач). Количество сделок по программе «Господдержка» и доля выдач показана зелёным, количество сделок и доля выдач по Семейной ипотеке — синим, по IT-ипотеке — фиолетовым, по Сельской ипотеке — розовым. Сделки по Дальневосточной ипотеке в данных регионах отсутствуют. Данные отсортированы по суммарному количеству сделок по всем льготным программам.

Выдачи льготной ипотеки бьют рекорды четвёртый месяц подряд: в августе 2023 года их число превысило 70 тыс. (+44,7% с июля). Доля льготной ипотеки в общем числе выдач достигла 48,2%, побив предыдущий рекорд апреля 2022 года (48%).

В августе этого года спрос на льготную ипотеку поддерживался в первую очередь выгодными ставками по программам ипотеки от застройщиков.

Так, с 4 августа Сбер снизил процентные ставки по трём ипотечным программам: по ″Господдержке″ — до 6%, по Семейной ипотеке — до 4% и IT-ипотеке — до 3%. Также сказался фактор увеличения Сбером максимальной суммы кредита по программам с господдержкой, что позволило клиентам брать льготную ипотеку для приобретения более просторного жилья.

Наконец, повышение ключевой ставки до 12% обеспечило перетекание спроса со вторичного рынка на первичный, где превалируют выдачи по льготным программам.

Фото эксперта
Алексей Лейпи
Директор дивизиона «Домклик» Сбербанка

В результате аналитики Домклик отмечают рост количества выдач по основным льготным программам, причём спрос побил исторические рекорды. По «Господдержке» показатель увеличился с июля на 42,2% (до 33,3 тыс.), по Семейной ипотеке — на 50% (до 30,1 тыс.), по IT-ипотеке — на 55,2% (до 2,5 тыс.).

«Господдержка»

По доле выдач «Господдержка» по-прежнему лидирует среди всех льготных программ (22,9%). Наибольшая доля сделок по данной программе отмечена в Республике Тыва (48,4%), Республике Хакасия (35,5%) и Санкт-Петербурге (32%). Москва заняла четвёртую строчку (31,7%).

Семейная ипотека

Согласно исследованию Домклик, ипотечная программа для семей с детьми сохранила за собой второе место по доле выданных кредитов (21,2%). Максимальные показатели продемонстрировали Республика Адыгея (33,7%), Республика Хакасия (31,2%) и Астраханская область (29,6%). При этом в Санкт-Петербурге доля Семейной ипотеки составила 23,6%, в Москве — 22%.

IT-ипотека

В августе 2023 года программа побила рекорд по доле спроса от общего числа выдач, достигнув 1,7% (предыдущий максимум зафиксирован в июне 2022 года — 1,5%). В лидерах по выдачам — Москва (6,5%) и Санкт-Петербург (3,7%). На третьем месте — Ярославская область (3,3%).

Сельская ипотека

По сравнению с июлем доля выдач по Сельской ипотеке также возросла — с 0,4% до 0,5%. Наибольшее значение параметра зафиксировано в Карачаево-Черкесской Республике (11,1%), Астраханской области (3,2%) и Чеченской Республике (2,7%).

Подробности — в новом ежемесячном отчёте, подготовленном экспертами аналитического центра Домклик.

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Аналитика Домклик
Елена Кирова
Елена Кирова
Автор статьи
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