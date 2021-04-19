Зачем нужен риелтор
Вопрос о том, нужен ли риелтор для продажи или покупки жилья, часто вызывает дискуссии. Но мы считаем — нужен. Главное — вы должны чётко понимать, чего ждёте от работы с риелтором. Что можно риелтору доверить или поручить? Мы поможем разобраться.
Что вам предстоит сделать
Кажется, что провести сделку просто:
- Найти жильё или покупателя
- Составить договор купли-продажи
- Зарегистрировать сделку
- Провести расчёт
Вы можете справиться со всеми этими этапами самостоятельно — если у вас есть необходимые знания и большой опыт подобных сделок. Но чаще всего, сделка с недвижимостью — самая дорогая и редкая сделка в жизни человека, поэтому нужного опыта просто нет. И на каждом её этапе вас подстерегает множество рисков и сложностей. Вот тут на помощь и придёт риелтор.
📌 У сотрудничества с риелтором есть множество плюсов для покупателя и для продавца. Чтобы их получить, вам нужно составить договор с риелтором или агентством, в котором вы чётко пропишете все услуги, которые хотите получить, и зафиксируете размер комиссии.
Какую пользу вы получите от работы с риелтором
Если покупаете недвижимость
✅ Экономия времени
На поиск недвижимости, подготовку документов и оформление сделки может уйти до 3 месяцев. Готовы ли вы каждый день звонить по всем более-менее подходящим объявлениям, объезжать город в поисках жилья, стоять в очереди за документами и беспокоиться, что вас могут обмануть?
✅ Снижение стоимости
Риелтор действует в ваших интересах и наверняка поможет получить скидку от продавца квартиры. Зная рынок недвижимости и психологию продавца, риелтор может привести правильные аргументы для снижения стоимости. При удачном раскладе цену квартиры можно снизить на 100 тысяч рублей, а в крупных городах и намного больше.
✅ Подбор подходящего варианта
Риелтор не будет водить вас по многочисленным квартирам и сразу начнёт предлагать варианты, соответствующие вашим требованиям. Расположение, цена, планировка, экология, инфраструктура — опытный риелтор учтёт всё, что важно для вашей комфортной жизни.
✅ Беспристрастная оценка
Риелтор уже посмотрел сотни объектов недвижимости и не разделит ваш восторг от квартиры только потому, что в ней большая кухня. Специалист осмотрит квартиру профессиональным взглядом и озвучит все недостатки. Например, близость к промышленной зоне, неблагополучный район, угловое расположение и сырость квартиры, отсутствие парковки или детской площадки.
✅ Всё под контролем
Риелтор проследит за тем, чтобы недвижимость была передана в том виде, о котором вы договорились с продавцом. Проверка оплаты задолженностей по коммунальным платежам и электроэнергии, контроль за выпиской продавца и членов его семьи, подписание акта приёма-передачи имущества — это зона ответственности риелтора.
Если вы продаёте недвижимость
✅ Экономия времени
Риелтор точно знает, на каких площадках разместить объявление в зависимости от типа вашей недвижимости, срочности продажи. Знает, как и когда нужно подключать платное продвижение. Это поможет ускорить выход на сделку. Кроме того, риелтор может показывать вашу недвижимость потенциальным покупателям без вашего участия. Это очень удобно, если в продаваемой квартире вы не живёте.
✅ Выгодная цена продажи
Если вы — продавец, риелтор поможет определить адекватную рыночную цену вашей недвижимости. Вы сможете не прогадать со стоимостью и не затянуть продажу. Кроме того, риелтор может дать ценные советы о том, как стоимость повысить — например, может предложить и даже организовать небольшой косметический ремонт.
✅ Лучший покупатель
Опытный риелтор сразу поймёт, насколько покупатель готов к сделке, и не будет тратить ваше время попусту. Он предупредит, если сделка с конкретным покупателем может затянуться — например, если покупателю надо сначала самому продать квартиру. Кроме того, риелтор точно поможет в альтернативных или сложных сделках — например, с несовершеннолетними собственниками.
✅ Всё под контролем
Риелтор поможет подготовиться к сделке — собрать документы, составить договор купли-продажи, проконтролирует регистрацию и расчёт с покупателем.
Сколько стоят услуги риелтора
Стоимость услуг риелтора, в среднем, составляет 2-5% от цены квартиры. Она может зависеть от региона, типа недвижимости и услуг, которые входят в ваш договор. Подписывать договор с риелтором очень важно. В договоре необходимо заранее перечислить все услуги, которые хотите получить, и зафиксировать размер комиссии. Если риелтор берёт процент от стоимости, а не конкретную сумму, пропишите — какой процент и от какой именно стоимости (например, от цены продажи или от цены в договоре, если по каким-то причинам они могут отличаться).
Как выбрать риелтора
При выборе риелтора обратите внимание на репутацию и опыт агентства. Не стесняйтесь задавать вопросы. Интересуйтесь, какие гарантии вы получите. Помочь в выборе риелтора могут и профильные сайты. Например, выбрать специалиста для сопровождения сделки можно на ДомКлик. Вы можете увидеть оценку и отзывы клиентов. Оставить отзыв может только клиент, чьё участие в сделке подтверждено, поэтому отзывы — только реальные.
Коротко
Если у вас есть свободное время, вы можете заниматься покупкой квартиры или продажей самостоятельно.
За работу риелтора придётся заплатить. Но, если вы совершаете сделку впервые, у вас могут возникнуть трудности, разобраться с которыми поможет риелтор. Он может превратить важный и непростой процесс покупки или продажи жилья в предсказуемое и приятное событие.