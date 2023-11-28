2 мин
115K
Ипотека выплачена, обременение снято. Что делать дальше?
Дата публикации: 28 нояб 2023
Если вы полностью погасили задолженность по ипотеке, больше ничего делать не нужно — теперь вы абсолютно полноправный собственник. Пока обременение не было снято, недвижимость находилась в залоге у банка, с которым необходимо было согласовывать многие действия.
Отныне решения принимаете только вы — можно продать или подарить квартиру, сдать её в аренду или использовать в качестве залога по другим обязательствам. При этом некоторые перепланировки все равно придется согласовывать с БТИ и жилищной инспекцией.
Как проверить, что обременение снято
Есть несколько способов:
- В личном кабинете Домклик. Здесь вы можете отслеживать статус снятия обременения, а также задавать вопросы специалисту — в чате или по телефону.
- На сайте Росреестра. На странице сервиса укажите кадастровый, условный номер или адрес. Если в разделе «Права и ограничения» будет пусто — обременение снято.
- На сайте Госуслуг. В личном кабинете можно бесплатно заказать онлайн-выписку из ЕГРН. Если обременение снято, в графе «Сведения об ограничениях/ обременениях прав» будет стоять прочерк или отметка «не зарегистрировано».
Читайте также: Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости
Ольга Маслевская
Автор статьи
Рекомендуем
Актуальное
Телеграм-канал Домклик
Будьте в курсе новостей недвижимости и ипотеки
Уникальный контент в канале
Короткие ответы на вопросы о недвижимости
Подборки по актуальным темам
Напоминания заплатить по счетчикам
Новости о недвижимости
Участие в опросах