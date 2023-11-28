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Ипотека
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115K

Ипотека выплачена, обременение снято. Что делать дальше?

Дата публикации: 28 нояб 2023
Ипотека выплачена, обременение снято. Что делать дальше?

Если вы полностью погасили задолженность по ипотеке, больше ничего делать не нужно — теперь вы абсолютно полноправный собственник. Пока обременение не было снято, недвижимость находилась в залоге у банка, с которым необходимо было согласовывать многие действия.

Отныне решения принимаете только вы — можно продать или подарить квартиру, сдать её в аренду или использовать в качестве залога по другим обязательствам. При этом некоторые перепланировки все равно придется согласовывать с БТИ и жилищной инспекцией.

Как проверить, что обременение снято

Есть несколько способов:

  • В личном кабинете Домклик. Здесь вы можете отслеживать статус снятия обременения, а также задавать вопросы специалисту — в чате или по телефону. 
  • На сайте Росреестра. На странице сервиса укажите кадастровый, условный номер или адрес. Если в разделе «Права и ограничения» будет пусто — обременение снято.
  • На сайте Госуслуг. В личном кабинете можно бесплатно заказать онлайн-выписку из ЕГРН. Если обременение снято, в графе «Сведения об ограничениях/ обременениях прав» будет стоять прочерк или отметка «не зарегистрировано».

Читайте также: Как получить выписку из ЕГРН об объекте недвижимости

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
Автор статьи
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