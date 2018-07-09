Как оформить ипотеку в другом городе
Виктор прописан в Воронеже, работает в Москве, а квартиру собирается купить в Санкт-Петербурге для дочки, которая учится там на третьем курсе института. Покупка планируется в ипотеку. Отпрашиваться с работы, чтобы ездить для оформления документов в другой город, проблематично.
Рассказываем, как оформить ипотеку в другом городе — без лишних поездок в банк и расходов на дорогу.
Необходимость оформить ипотеку в другом городе встречается часто, а причины на то могут быть разными:
Поиск жилья по месту работы. Чаще всего в крупных городах — в Москве или Санкт-Петербурге
Необходимость смены климата или семейные обстоятельства
Покупка квартиры для ребенка-студента
Инвестирование, сдача ипотечной квартиры в аренду. Например, в курортных городах
Что потребуется для оформления ипотеки
Чтобы подать заявку на ипотеку в Сбербанк, клиент должен соответствовать основным требованиям:
Гражданство РФ
Возраст заемщика — от 21 года (по отдельным программам — от 18 лет), а на момент окончания выплаты ему должно быть не больше 75 лет
Общий трудовой стаж за последние 5 лет должен составлять не менее 1 года, и не менее 6 месяцев на текущем месте работы
Подтверждение платежеспособности заемщика — справка 2-НДФЛ или по форме банка. Для зарплатных клиентов банка эти документы не требуются.
Что касается места проживания: основное требование банка к заемщику для оформления ипотеки — это наличие постоянной или временной регистрации в любом субъекте РФ.
Дальше есть три варианта развития событий
Ипотеку Сбербанка можно получить:
1. По месту постоянной регистрации (прописки)
2. По месту работы — при официальном трудоустройстве, для зарплатных клиентов Сбербанка или со справкой 2-НДФЛ
3. По месту нахождения или строительства объекта недвижимости, который планируете приобрести
Проще говоря, если вы официально работаете в Москве и получаете зарплату на карту Сбербанка, то и ипотеку можете оформить в любом центре ипотечного кредитования Москвы.
Если вы покупаете квартиру в Санкт-Петербурге, то можете выбрать любой ленинградский офис Сбербанка для проведения сделки. Совсем необязательно при этом возвращаться в свой родной город.
Можно ли удаленно оформить ипотеку Сбербанка?
В личном кабинете ДомКлик можно пройти практически все этапы ипотечной сделки онлайн:
Сделать предварительные расчеты на ипотечном калькуляторе
Получить консультацию ипотечных специалистов банка
Найти квартиру и прямо на сайте отправить её на одобрение в банк
Оформить услугу оценки жилья, застраховать недвижимость, жизнь и здоровье
Зарегистрировать права на жилье через электронную форму подачи документов (без поездок в МФЦ и Росреестр)
Воспользоваться сервисом безопасных расчетов — рассчитаться с продавцом удаленно, без посещения банка за максимально короткое время
Личный визит в банк потребуется только один раз — для подписания кредитных документов
Некоторые из перечисленных услуг платные, но эти издержки наверняка будут существенно меньше тех, которые потребуются при разъездах из одного города в другой.
Как оформить ипотеку в другом городе через ДомКлик
1. На сайте domclick.ru рассчитываете условия и подаете заявку на ипотеку
Находиться в этот момент можно где угодно — дома, на работе или в гостях у родственников в другом городе. Вам потребуется только выход в интернет. В личном кабинете нужно заполнить анкету, загрузить документы и выбрать город, в котором планируется сделка.
При необходимости можно изменить город получения ипотеки — попросите об этом менеджера, и он переведет вашу сделку в необходимый офис банка.
2. После одобрения ипотеки нужно найти подходящее жилье
Это то, что придется сделать самому или с помощью риелтора. Отвозить пакет документов на недвижимость в банк не нужно. Вы сможете прикрепить их в личном кабинете. Большую часть документов менеджер запросит напрямую у продавца. После одобрения недвижимости назначается дата сделки.
3. Подписание кредитного договора и других документов
Производится либо по месту приобретения недвижимости, либо по месту проживания, либо по месту работы.
4. Регистрация сделки в Росреестре
После подписания всех документов необходимо оформить право собственности на приобретенную недвижимость. Это можно сделать с помощью электронной регистрации сделки.
Заемщик может уехать домой, не дожидаясь окончания регистрации, но нужно подключить услугу безопасных расчетов. Тогда деньги автоматически поступят на счет продавца после подтверждения информации о регистрации сделки. А все уведомления будут приходить на электронную почту.