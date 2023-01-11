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Новости
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ПФР и ФСС объединены в Социальный фонд России

Дата публикации: 11 янв 2023
ПФР и ФСС объединены в Социальный фонд России

С 1 января 2023 года Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) объединены в Единый государственный внебюджетный Социальный фонд России (СФР).

Решение объединить ведомства принято в связи с появлением единой цифровой платформы для администрирования выплат и единого тарифа страховых взносов (который будет перечисляться единым платежом). Кроме того, теперь для подачи заявок на получение мер поддержки действует единое окно — портал «Госуслуги», а для консультации — единый контакт-центр. 

Раньше возникало немало ситуаций, когда человеку для получения полного объема социальной поддержки нужно было обращаться и в Пенсионный фонд, и в Фонд социального страхования. Например, пособие по уходу за детьми до 1,5 лет работающие мамы получали в ФСС, а материнский капитал — в ПФР.

«Объединение услуг фондов — это возможность быстрее и удобнее обращаться сразу за несколькими мерами поддержки в единый офис клиентского обслуживания. Все необходимые меры поддержки теперь можно оформить в рамках «одного окна», что позволит существенно сэкономить время. То есть пенсионеры, семьи с детьми, инвалиды могут обращаться туда, куда удобно, будь то ближайшая клиентская служба Социального фонда России или МФЦ», — говорится на сайте фонда.

Права людей будут сохранены и гарантированы в полном объёме. Точки физического присутствия фондов в регионах остаются. Подробнее об изменениях — на сайте фонда.

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Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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