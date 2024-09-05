Как продлить пакет услуг «Домклик Плюс» и сохранить сниженную ставку
Благодаря пакету услуг «Домклик Плюс» можно снизить ставку по ипотеке на 1%. Рассказываем, как его продлить и сохранить пониженную ставку по кредиту.
В дату списания оплаты за использование пакета услуг автоматически продлеваются сервисы и преимущества, входящие в его состав: страховка, подписка СберПрайм, скидка на ставку.
Как оплатить услугу
- Если вы первоначально оплачивали пакет услуг по квитанции, то за 15 дней до плановой даты окончания срока пакета, а затем за один день до плановой даты окончания срока пакета вам поступит СМС со ссылкой на оплату и суммой будущего платежа. После оплаты в течение 10 дней пакет услуг отобразится в личном кабинете. Рекомендуем проверить, не меняли ли вы номер телефона и не заблокированы ли уведомления от номера 900, в противном случае – СМС со ссылкой на оплату вам не поступит.
- Если пакет услуг подключал менеджер, а вы подтверждали подключение кодом, то в дату платежа деньги автоматически спишутся с привязанной карты Сбера. Пакет услуг отображается в личном кабинете сопровождения ипотеки Домклик.
Домклик Плюс оформляется на весь срок ипотечного кредита с автоматической пролонгацией на очередной год и с условием досрочного расторжения (прекращения) при погашении ипотеки Сбербанка. Стоимость рассчитывается из остатка суммы задолженности по кредиту на дату продления.
Оплата не прошла. Что дальше?
Вы получите СМС со ссылкой на оплату повторно. Без продления пакета услуг ставка будет повышена на 1%.
Если у вас возникли проблемы при оплате, вы можете позвонить по номеру службы поддержки Домклик — 8-800-770-9999.
Ответы на популярные вопросы
Изменится ли ставка, если оплатить Домклик Плюс снова? (при условии, что вы ранее не подписали заявление на расторжение)
Да, ставка будет снижена на 1% при возобновлении ранее подключённого пакета услуг.
Как проверить статус подписки Домклик Плюс?
В личном кабинете сопровождения ипотеки Домклик.
Что делать, если мне не пришла СМС со ссылкой на оплату?
Оставьте обращение в техническую поддержку: тема обращения —Услуги — Пакет услуг Домклик Плюс (СберПрайм в рамках пакета) — Продление пакета услуг (пролонгация).
Можно ли подключить пакет повторно, если ранее он был отключён по инициативе клиента?
Нет, в данном случае возобновление услуги невозможно.