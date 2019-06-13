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Страхование в мобильном приложении ДомКлик
Дата публикации: 13 июн 2019
В мобильном приложении ДомКлик теперь есть раздел «Страхование».
Если у вас уже есть ипотека или вы только занимаетесь ее оформлением, в разделе «Еще» — «Страхование» мобильного приложения ДомКлик вы можете оформить или продлить полис страхования жизни или объекта недвижимости. Также вы можете передать свой страховой полис в банк, если ранее оформили его через другой сервис. Все проходит быстро, удобно и без визита в банк.
Важно! Не забудьте обновить приложение, чтобы увидеть данный раздел.
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Юля Тихонова
Автор статьи
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