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Страхование в мобильном приложении ДомКлик

Дата публикации: 13 июн 2019
Страхование в мобильном приложении ДомКлик

В мобильном приложении ДомКлик теперь есть раздел «Страхование».

Если у вас уже есть ипотека или вы только занимаетесь ее оформлением, в разделе «Еще» — «Страхование» мобильного приложения ДомКлик вы можете оформить или продлить полис страхования жизни или объекта недвижимости. Также вы можете передать свой страховой полис в банк, если ранее оформили его через другой сервис. Все проходит быстро, удобно и без визита в банк.

Важно! Не забудьте обновить приложение, чтобы увидеть данный раздел.

Мобильное приложение ДомКлик в AppStore

Мобильное приложение ДомКлик в GooglePlay

Юля Тихонова
Юля Тихонова
Автор статьи
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