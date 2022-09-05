Как получить скидку 0,6% на покупку недвижимости в ипотеку
На Домклик можно купить недвижимость в ипотеку Сбера со скидкой 0,6% годовых на ставку на весь период кредитования. Получить скидку 0,6% могут клиенты с одобренной ипотекой Сбера при выборе и покупке недвижимости на сайте Домклик.
Какое жильё можно купить со скидкой 0,6%
Скидка распространяется как на вторичное жилье — квартиры, дома, части домов, таунхаусы, комнаты и апартаменты, так и на новостройки — квартиры и апартаменты — и предоставляется в зависимости от стоимости недвижимости. Для каждого региона установлены свои пороговые значения.
Если стоимость жилья подходит под условия предоставления скидки, объявление получает значок «Скидка на ипотеку 0,6%».
При покупке жилья дожны выполняться следующие условия:
- если покупаете квартиру, она не должна продаваться по частям — скидка предоставляется при покупке квартиры целиком
- если покупаете дом, на участке не должно быть других построек
- первоначальный взнос по ипотеке — не менее 20% от стоимости объекта недвижимости
- сумма выдаваемого кредита должна быть не ниже порогового значения, которое зависит от региона нахождения объекта недвижимости. Узнать актуальные условия по сумме кредита можно у менеджеров банка, заказав звонок по своей заявке на ипотеку в личном кабинете Домклик или позвонив на номер 900.
Как получить скидку 0,6% на ипотеку
Найти недвижимость со скидкой на ставку 0,6% можно онлайн на Домклик, применив в поиске фильтр «Скидка на ставку». Обратите внимание, что при использовании фильтра будут показаны объявления со скидкой 0,6 и 0,3%.
Если вы подобрали подходящий вариант, приняли решение о покупке и согласовали условия с продавцом, вернитесь к объявлению и нажмите кнопку «Купить в ипотеку».
Далее потребуется предоставить в банк документы по объекту и дождаться рассмотрения заявки.
Если банк примет положительное решение по выбранной недвижимости, ваша ставка с учетом скидки 0,6% будет подтверждена.
Данная скидка суммируется с другими скидками: скидкой 1% при страховании жизни и здоровья заемщика, скидкой 1% для зарплатных клиентов Сбера, скидкой 0,3% при электронной регистрации сделки от Домклик.