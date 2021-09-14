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Ипотека
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Как получить скидку 0,3% на покупку недвижимости в ипотеку СберБанка

Дата публикации: 14 сен 2021
Как получить скидку 0,3% на покупку недвижимости в ипотеку СберБанка
Содержание

Помимо специальных условий, выгодных акций и льгот, помогающих снизить ставку по ипотеке Сбера, клиенты Домклик могут получить эксклюзивную скидку 0,3% на покупку недвижимости.

Рассказываем, как это сделать.

Кто может получить скидку 0,3%

Скидку 0,3% могут получить покупатели с одобренной ипотекой СберБанка, выбравшие недвижимость для покупки на Домклик.

Рассчитать и подать заявку на ипотеку

На покупку какой недвижимости можно получить скидку 0,3%

Получить скидку 0,3% можно на покупку жилой и нежилой недвижимости на вторичном рынке. Это может быть:

  • Квартира
  • Дом
  • Часть дома
  • Таунхаус
  • Комната
  • Апартаменты
  • Земельный участок без построек

Объявление должно быть отмечено специальным значком «Скидка на ипотеку 0,3%».

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Как получить скидку 0,3%

✅ Выберите тип недвижимости, которую вы хотите купить: квартиру, дом, часть дома, таунхаус, комнату или земельный участок.

Как получить скидку 0,3% на покупку недвижимости в ипотеку СберБанка №2

✅ В «Фильтрах» выберите «Скидка на ставку». Вы увидите все предложения, на покупку которых можно получить скидку.

✅ Выбрав понравившийся вам вариант, добавьте его в «Избранное» (нажмите на значок «сердечко»), свяжитесь с продавцом недвижимости и договоритесь о просмотре.

✅ Если вы приняли решение о покупке, согласовали условия с продавцом, выберите нужное объявление в «Избранном» и нажмите кнопку «Купить в ипотеку».

✅ Дождитесь подтверждения от продавца о готовности к сделке.

✅ После того, как будут предоставлены все необходимые документы, банк начнет проверку недвижимости.

✅ Если банк примет положительное решение по выбранной недвижимости, ваша ставка с учетом скидки 0,3 п.п. будет подтверждена.

Выбрать недвижимость на Домклик

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Ольга Маслевская
Ольга Маслевская
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