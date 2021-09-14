Как получить скидку 0,3% на покупку недвижимости в ипотеку СберБанка
Помимо специальных условий, выгодных акций и льгот, помогающих снизить ставку по ипотеке Сбера, клиенты Домклик могут получить эксклюзивную скидку 0,3% на покупку недвижимости.
Рассказываем, как это сделать.
Кто может получить скидку 0,3%
Скидку 0,3% могут получить покупатели с одобренной ипотекой СберБанка, выбравшие недвижимость для покупки на Домклик.
Рассчитать и подать заявку на ипотеку
На покупку какой недвижимости можно получить скидку 0,3%
Получить скидку 0,3% можно на покупку жилой и нежилой недвижимости на вторичном рынке. Это может быть:
- Квартира
- Дом
- Часть дома
- Таунхаус
- Комната
- Апартаменты
- Земельный участок без построек
Объявление должно быть отмечено специальным значком «Скидка на ипотеку 0,3%».
Как получить скидку 0,3%
✅ Выберите тип недвижимости, которую вы хотите купить: квартиру, дом, часть дома, таунхаус, комнату или земельный участок.
✅ В «Фильтрах» выберите «Скидка на ставку». Вы увидите все предложения, на покупку которых можно получить скидку.
✅ Выбрав понравившийся вам вариант, добавьте его в «Избранное» (нажмите на значок «сердечко»), свяжитесь с продавцом недвижимости и договоритесь о просмотре.
✅ Если вы приняли решение о покупке, согласовали условия с продавцом, выберите нужное объявление в «Избранном» и нажмите кнопку «Купить в ипотеку».
✅ Дождитесь подтверждения от продавца о готовности к сделке.
✅ После того, как будут предоставлены все необходимые документы, банк начнет проверку недвижимости.
✅ Если банк примет положительное решение по выбранной недвижимости, ваша ставка с учетом скидки 0,3 п.п. будет подтверждена.