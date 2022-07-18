Как снизить ставку по действующей ипотеке СберБанка, полученной с 1 марта по 30 мая 2022 года
❗️Приём заявок на снижение завершён
С 18 июля по 15 октября 2022 года клиенты могут снизить процентную ставку по действующей ипотеке, полученной в СберБанке весной 2022 года под 13,9% и выше. Заявка на разовое снижение ставки доступна в личном кабинете Домклик.
По каким кредитам можно снизить ставку
Для снижения ставки действующий ипотечный кредит должен соответствовать всем указанным требованиям:
- кредитный договор заключен с 1 марта по 30 мая 2022 включительно
- ставка по кредиту от 13.9% и выше
- в текущий момент кредит не находится в стадии реструктуризации
- отсутствие текущей просроченной задолженности, а также непогашенных неустоек на дату подачи заявки на снижение
- остаток задолженности по кредиту — не менее 300 000 рублей на 8 июля 2022 года
На сколько будет снижена ставка
На момент написания статьи ставку по действующей ипотеке можно снизить до 11,5%, если полис страхования жизни и здоровья был оформлен при получении ипотеки и действует сейчас, в противном случае — до 12,5%.
Обратите внимание, что предложением можно воспользоваться только один раз и, главное — успеть подать заявку на снижение ставки до 15 октября 2022 года.
Ставка фиксируется на дату подачи заёмщиком заявки на снижение через личный кабинет и действует до конца выплаты кредита, если иные изменения процентной ставки не предусмотрены условиями кредитного договора.
Как считается новая ставка
Новая ставка = Минимальная ставка по базовой программе Сбера «Рефинансирование ипотеки» (действующая на момент подачи заявки) + 1 или 2 п.п.
Надбавка в 1 или 2 процентных пункта зависит от условий по страхованию жизни, предусмотренных вашим кредитным договором:
+1 п.п. — если в вашем договоре есть условие «Защищенный кредит» и договор страхования жизни и здоровья оплачен
+2 п.п. — при отсутствии оплаченного договора страхования жизни и здоровья или условия «Защищённый кредит»
При изменении минимальной ставки по базовой программе «Рефинансирование ипотеки» условия снижения процента по действующему кредиту также поменяются:
- если ставка по базовой программе изменится до подачи заявки на снижение, то расчёт будет осуществляться по новым условиям
- если ставка по базовой программе изменится после подачи заявки на снижение, то расчёт будет осуществляться по ставке, действующей до изменения
На момент написания статьи минимальная ставка по базовой программе рефинансирования в СберБанке составляет 10,5%, соответственно, процент по ипотеке можно снизить до 11,5% или до 12,5%.
Пример. Мария подала заявку на снижение ставки в июле 2022 года и снизила процент по действующей ипотеке с 15,9 до 11,5%. Анна не успела подать заявку на снижение ставки в июле, а в августе условия программы изменились — ставка по рефинансированию увеличилась на 0,5% и составила 11%. Теперь Анна может уменьшить ставку по действующей ипотеке только до 12%.
Когда ставка будет снижена
Новые условия по ипотечному кредиту начнут действовать со второго планового платежа после подачи заявки на снижение. Обновлённый график платежей вы сможете увидеть в личном кабинете в СберБанк Онлайн.
Новая ставка отобразится в личном кабинете Домклик и в СберБанк Онлайн после оплаты очередного взноса.
Пример. Виктор подал заявку 23 июля. Платеж по кредиту — 15 числа. Банк снижает ставку с даты, следующей за датой ближайшего платежа. 15 августа Виктор должен будет внести платеж по старой ставке, а 15 сентября — по новой ставке.
Как подать заявку на снижение
Подать заявку может только титульный заемщик в личном кабинете Домклик. Прием заявок в отделении банка недоступен.
Обратите внимание, что новая услуга «Снижение ставки» будет доступна только для тех заемщиков, кредиты которых соответствуют требованиям программы. В остальных случаях услуга не будет отражаться в личном кабинете Домклик.
Порядок действий
1. Зайти в личный кабинет на сайте Домклик, в разделе «Ипотека» выбрать вкладку«Обслуживание ипотеки»
2. Авторизоваться через Сбер ID (обязательное условие для идентификации клиента)
3. В разделе «Услуги» выбрать «Снижение ставки»
4. Ознакомиться и подтвердить свое согласие на снижение ставки. Если кредитов несколько, то нужно подать заявку на снижение ставки по каждому.
Что дальше
Банк примет решение в течение 7 рабочих дней, после этого вам поступит СМС с результатом рассмотрения. Информация о снижении ставки также появится в личном кабинете.
Ответы на вопросы
Когда можно подать заявку на снижение?
Клиент может подать заявку на снижение ставки не позднее 15 октября 2022 года.
Можно ли подать заявку на снижение через отделение?
Нет, заявка на снижение доступна только в личном кабинете
Может ли заявку на снижение подать созаемщик или поручитель по кредиту?
Нет, заявку на снижение может подать только заемщик.
Почему мне недоступно снижение ставки по моей ипотеке?
Возможно ваш кредит не соответствует критериям снижения (сроки оформления, ставка выдачи, наличие просроченной задолженности, остаток долга менее 300 000 рублей).
Как я узнаю результаты рассмотрения заявки на снижение?
Банк направит СМС в течение 7 рабочих дней с даты подачи заявки на снижение.
Если минимальная ставка по базовой программе «Рефинансирование ипотеки» уменьшится после подачи заявки на снижение, можно ли пересмотреть ставку ещё раз?
Ставка фиксируется на дату подачи заёмщиком заявки на снижение через личный кабинет на Домклик. Подать заявку на снижение ставки можно один раз.
Пример. Мария подала заявку 18 июля 2022 года и снизила процент по действующей ипотеке с 15,9 до 11,5%, а в августе условия программы изменились — ставка по рефинансированию уменьшилась. Мария не сможет ещё раз снизить процентную ставку по действующей ипотеке, так как она уже воспользовалась программой снижения ставки в июле.
Если кредит выдан с субсидированием процентной ставки, будет ли снижена ставка?
Да, ставка снизится по той части субсидирования, где она выше 13,9%. #ИпотекаВернулась