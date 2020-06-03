Как купить квартиру онлайн в ипотеку со скидкой
Рассказываем, как купить квартиру на вторичном рынке онлайн с использованием современных и безопасных сервисов Домклик от Сбера: Электронная регистрация и Безопасные расчеты. Без длинных анкет, очередей, опасности заразиться вирусами и лишних движений.
1. Подайте заявку на ипотеку
Первый шаг к покупке квартиры в ипотеку на вторичном рынке — подача заявки в банк.
Сделать это можно онлайн на Домклик, это абсолютно бесплатно. В личном кабинете заполните анкету, следуя подсказкам программы.
2. Получите решение банка
Рассмотрение заявки занимает до 5 дней, большинство клиентов получают решение в день обращения.
Приезжать в офис не надо, вы получите уведомление о решении банка онлайн в личном кабинете Домклик.
3. Выберите квартиру
Далее — выбираем квартиру. Все просто. Никаких объявлений размещать не надо. Найти квартиру мечты можно на Домклик.
Тут собраны миллионы вариантов, сделки доступны на территории всей России — можно жить в Хабаровске и купить квартиру в Сочи.
Ехать в Сочи для подписания документов не обязательно, большинство вещей оформляется онлайн, а подписание документов происходит в мобильном приложении Домклик из любого удобного для вас места, где есть интернет.
4. Выберите условия кредитования
Квартиру нашли. Далее — выбираем условия приобретения готового жилья.
Выбрать условия и получить предварительный расчет ежемесячных платежей поможет Ипотечный калькулятор. Там же собраны все скидки, которыми можно и нужно пользоваться.
5. Получите скидку
Может показаться, что скидка в 1% или 2% ничего не решает, но когда речь идет о сумме в несколько миллионов, а кредит берется на 10, 20 или 30 лет — любые, даже самые небольшие скидки позволят сэкономить сотни тысяч рублей.
✓ Скидка 0,3% на ставку по ипотеке при Электронной регистрации. Скидка распространяется на жилье на вторичном рынке (готовые квартиры).
✓ Скидка 0,3% на ставку по ипотеке при покупке квартиры на Домклик. Ищите квартиры в разделе Найти жилье, отмеченные значком «0,3%». Скидка распространяется на квартиры на вторичном рынке.
✓ Скидка 1% на ставку по ипотеке всем зарплатным клиентам Сбера.
✓ Скидка 1% на ставку по ипотеке при Страховании жизни и здоровья. Кроме снижения ставки, полис выполняет и другую задачу — при наступлении несчастного случая страховая компания погасит ваш кредит.
6. Получите от банка одобрение недвижимости
Выбрали объект — загрузите в личный кабинет Домклик документы и дождитесь одобрения. Одобрение проходит в максимально короткие сроки.
7. Подпишите документы
Следующий пункт — подписание документов и заключение сделки.
Все документы участники сделки подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями, которые можно оформить в любом удобном офисе банка — это единственная не онлайн-процедура, которая требует вашего личного присутствия.
В момент проведения сделки продавец и покупатель могут находиться в разных городах России. Само подписание документов происходит у клиентов в телефоне в мобильном приложении Домклик.
Кредитные и личные средства покупателя размещаются на номинальном счете в Центре недвижимости Сбербанка и находятся там до окончания регистрационных действий.
8. Регистрация сделки
В ходе проведения сделки с услугой Электронная регистрация (напомним, эта услуга также позволит вам снизить ставку по ипотеке на 0,3%) отправка и процесс регистрации документов в Росреестре проходит в автоматическом режиме.
После того, как документы будут зарегистрированы в Росреестре, участникам сделки поступят СМС и уведомления на почту о проведенной регистрации, кредитные и собственные средства, ранее размещенные на номинальном счете, будут переведены на счет продавца.
Ура, квартиру купили! Осталось переехать
Переезд — хуже пожара? Чтобы переезд не превратился в катастрофу, подготовьтесь к нему заранее.
О том, как сделать это правильно, читайте в статье «Как переехать в новую квартиру без проблем».