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Ипотека
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Как купить квартиру онлайн в ипотеку со скидкой

Дата публикации: 03 июн 2020
Как купить квартиру онлайн в ипотеку со скидкой
Содержание

Рассказываем, как купить квартиру на вторичном рынке онлайн с использованием современных и безопасных сервисов Домклик от Сбера: Электронная регистрация и Безопасные расчеты. Без длинных анкет, очередей, опасности заразиться вирусами и лишних движений.

1. Подайте заявку на ипотеку

Первый шаг к покупке квартиры в ипотеку на вторичном рынке — подача заявки в банк.

Сделать это можно онлайн на Домклик, это абсолютно бесплатно. В личном кабинете заполните анкету, следуя подсказкам программы.

2. Получите решение банка

Рассмотрение заявки занимает до 5 дней, большинство клиентов получают решение в день обращения.

Приезжать в офис не надо, вы получите уведомление о решении банка онлайн в личном кабинете Домклик.

3. Выберите квартиру

Далее — выбираем квартиру. Все просто. Никаких объявлений размещать не надо. Найти квартиру мечты можно на Домклик.

Тут собраны миллионы вариантов, сделки доступны на территории всей России — можно жить в Хабаровске и купить квартиру в Сочи.

Ехать в Сочи для подписания документов не обязательно, большинство вещей оформляется онлайн, а подписание документов происходит в мобильном приложении Домклик из любого удобного для вас места, где есть интернет.

4. Выберите условия кредитования

Квартиру нашли. Далее — выбираем условия приобретения готового жилья.

Выбрать условия и получить предварительный расчет ежемесячных платежей поможет Ипотечный калькулятор. Там же собраны все скидки, которыми можно и нужно пользоваться.

5. Получите скидку

Может показаться, что скидка в 1% или 2% ничего не решает, но когда речь идет о сумме в несколько миллионов, а кредит берется на 10, 20 или 30 лет — любые, даже самые небольшие скидки позволят сэкономить сотни тысяч рублей.

Скидка 0,3% на ставку по ипотеке при Электронной регистрации. Скидка распространяется на жилье на вторичном рынке (готовые квартиры).

Скидка 0,3% на ставку по ипотеке при покупке квартиры на Домклик. Ищите квартиры в разделе Найти жилье, отмеченные значком «0,3%». Скидка распространяется на квартиры на вторичном рынке.

Скидка 1% на ставку по ипотеке всем зарплатным клиентам Сбера.

Скидка 1% на ставку по ипотеке при Страховании жизни и здоровья. Кроме снижения ставки, полис выполняет и другую задачу — при наступлении несчастного случая страховая компания погасит ваш кредит.

6. Получите от банка одобрение недвижимости 

Выбрали объект — загрузите в личный кабинет Домклик документы и дождитесь одобрения. Одобрение проходит в максимально короткие сроки.

7. Подпишите документы

Следующий пункт — подписание документов и заключение сделки.

Все документы участники сделки подписывают усиленными квалифицированными электронными подписями, которые можно оформить в любом удобном офисе банка — это единственная не онлайн-процедура, которая требует вашего личного присутствия.

В момент проведения сделки продавец и покупатель могут находиться в разных городах России. Само подписание документов происходит у клиентов в телефоне в мобильном приложении Домклик.

Кредитные и личные средства покупателя размещаются на номинальном счете в Центре недвижимости Сбербанка и находятся там до окончания регистрационных действий.

8. Регистрация сделки

В ходе проведения сделки с услугой Электронная регистрация (напомним, эта услуга также позволит вам снизить ставку по ипотеке на 0,3%) отправка и процесс регистрации документов в Росреестре проходит в автоматическом режиме.

После того, как документы будут зарегистрированы в Росреестре, участникам сделки поступят СМС и уведомления на почту о проведенной регистрации, кредитные и собственные средства, ранее размещенные на номинальном счете, будут переведены на счет продавца.

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Ольга Маслевская
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