Как мы провели газ в частный дом: личный опыт
Подключение газа к индивидуальному жилому дому — довольно хлопотный и долгий процесс. Не говоря о том, что это удовольствие далеко не из дешевых.
Процедура газификации и ее итоговая стоимость зависят от многих факторов, включая законы и требования, действующие в конкретном регионе, а также расстояние до ближайшей газовой магистрали.
Решили выяснить на личном примере, что нужно сделать для газификации частного дома, сколько времени и денег для этого потребуется.
в 2023 году подключила газ к частному дому и рассказала нам, как это было
Предыстория
В 2022 году мы построили дом площадью 150 кв. м в СНТ, которое находится в черте города. До этого на участке был маленький дачный домик и запущенный сад (всё осталось от предыдущих хозяев). Из коммуникаций к участку были подведены водобснажение и электричество.
Вопросами газификации мы начали заниматься только в начале 2023 года (была цель заехать в дом до конца года). Мы узнали, что напротив нашего участка проходит газопровод. Эта труба оказалась частной — ее еще несколько лет назад провели за счет средств владельцев соседних участков.
С чего мы начали
Мы поехали в местную газораспределительную организацию (ГРО), чтобы узнать о возможности участия в программе догазификации.
Программа социальной газификации (догазификации) действует в России с 2021 года и позволяет гражданам бесплатно доводить газ до границ своих земельных участков.
Нам ответили, что данная программа предполагает подведение газовой трубы к границам СНТ, а далее владельцы участков должны прокладывать газопровод за свой счёт (прим. ред. — в 2024 году это условие было отменено, и теперь протянуть газовую трубу до участка в СНТ можно бесплатно).
В нашем случае мимо участка — через дорогу, вдоль улицы — уже проходила частная труба. Поэтому все новые владельцы дач должны были договариваться с владельцем газопровода о врезке. Эта участь постигла и нас. За согласие на врезку в трубу мы заплатили 130 тысяч рублей, а взамен получили от собственника разрешение, оформленное в письменном виде (простая форма).
Этап 1. Подача заявки на технологическое присоединение
При первом визите в ГРО нам также предоставили список документов, необходимых для оформления заявки на подведение газа к дому:
- Копии паспортов собственников (у нас с мужем дом в совместной собственности)
- Выписка из ЕГРН на дом и на участок
- Согласие от собственника частного газопровода на врезку
- Ситуационный план
- Топосъемка
- Технический план дома с экспликацией
Хочу обратить внимание, что для подачи заявки на газификацию дом и участок, на котором он находится, должны быть зарегистрированы в Росреестре. Этот факт, собственно, и подтверждает выписка из ЕГРН.
Ситуационный план — это схема участка с домом и прилегающей территорией. Для этого достаточно было распечатать скриншот с публичной кадастровой карты.
Технический план дома с экспликацией у нас уже был — без него нельзя было бы поставить дом на учет.
Топосъемку заказали у того же кадастрового инженера, который ранее готовил для нас техплан. Весь процесс — от заказа услуги до получения документа — занял не более трёх дней. Съемка обошлась нам в 5 500 рублей.
Итак, все документы из списка были у нас на руках. В ГРО нам также предоставили бланки заявлений, где, кроме паспортных данных и сведений о доме, также нужно было указать информацию о газовых приборах (котел и плита).
Кроме того, в заявке надо отразить примерный часовой расход газа. Максимально допустимое значение — 5 куб. метров в час (если нужно больше, то потребуется заказывать платный расчет, при этом газопровод должен быть рассчитан на более высокую мощность).
На тот момент оборудование мы еще не приобрели, поэтому указали информацию довольно условно. Нам объяснили, что необязательно покупать точно такую же модель котла или плиты, которые указаны в заявлении. Важно, чтобы они соответствовали базовым требованиям (мощность котла — не более 24 кВт, не более 4 конфорок на плите). В характеристиках оборудования указан максимальный часовой расход газа — у нас совокупно получилось 3,84 куб. метров.
Мы подавали все документы в бумажном виде при личном визите в ГРО, потому что нам так было удобнее. При этом на сайте таких компаний обычно всегда есть возможность подать заявку онлайн.
Этап 2. Заключение договора
Когда мы сдали первичный пакет документов, нам обозначили сроки ожидания — около 4–5 месяцев.
Так и вышло — заявку мы оформили в январе, и только в мае подписали договор о подключении и получили технические условия. В документах также была указана стоимость работ:
- 44 161,63 руб. — плата за присоединение к газовым сетям до границ участка
- 33 798,48 руб. — плата за работы внутри участка
Итоговая стоимость услуг ГРО по договору составила почти 78 тысяч рублей. В эту сумму не входили расходы на проектирование (проекты мы заказывали отдельно) и материалы.
В договоре было указано, что оплату можно вносить частями, но мы в итоге оплатили работы одной суммой уже после их завершения.
Этап 3. Получение проекта системы газоснабжения
В июне с нами связался проектировщик, и сообщил, что готов приступить к работе над проектом газификации нашего дома.
Мы поняли, что подготовкой проектов занимается сторонняя организация. Они получают данные от ГРО и сами связываются с заказчиками.
В нашем случае требовалось два проекта — от трубы до границ участка и от границ участка к дому. Проектировщик сообщил, что на нашей улице возможна только надземная прокладка трубы — уже не помню, с чем это было связано, но выбора нам не предоставили.
За эту услугу мы заплатили 15 000 рублей. Проекты были готовы 19 июня.
Далее проект нужно было согласовать с ГРО. Процесс занял около недели. Эта услуга тоже оказалась платной — согласование обошлось нам в 816 рублей.
Этап 4. Монтаж газопровода
После согласования проекта нас записали в очередь на проведение работ по прокладке газопровода.
Через 3 месяца, в конце сентября, с нами связались работники ГРО, чтобы договориться о проведении работ. К этому времени в котельной уже был установлен газовый котел и сделана вентиляция.
Цена котла составила 55 000 рублей, стоимость его установки — 10 000 рублей.
Какие работы нужно было провести:
- Подключиться к частному газопроводу
- Смонтировать арку через проезжую часть
- Протянуть по меже газовую трубу
- Установить счётчик (вариант установки — на фасаде дома)
- Завести трубы в дом к точкам подключения котла и газовой плиты (в соответствии с проектом)
- Материалы (счетчик, трубы, краны) нужно было приобрести за свой счёт. Сумма расходов составила 23 000 рублей.
Этап 5. Оформление договора на поставку газа
Мы думали, что все самое сложное позади, но, как оказалось, до финала было еще далеко. Дело близилось к зиме, в доме полным ходом шел ремонт (приходилось отапливать помещения электроприборами), а самое главное — были опасения, что вода в отопительной системе может замерзнуть.
Итак, после завершения работ нам выдали подтверждающие документы (акты о подключении и готовности сетей к присоединению, договор о техобслуживании) и отправили в Межрегионгаз для заключения договора на поставку газа.
Как оказалось, газораспределительная организация и Межрегионгаз — это два разных ведомства. Первое — владеет газораспределительной сетью и оказывает услуги по транспортировке газа, технологическому присоединению к сетям и техническому обслуживанию газового оборудования. Второе — осуществляет подачу газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан.
Для оформления договора на поставку нужно было собрать следующие документы:
- паспорта собственников
- договор о техобслуживании внутридомового газового оборудования
- выписки из ЕГРН на землю и на дом
- паспорт счетчика
- паспорта газового оборудования
- техусловия
- проект газопровода
- акты о подключении и готовности сетей к присоединению
Рассмотрение документов заняло еще 3 недели.
После получения договора специалист Межрегионгаза опломбировал счетчик, а в ГРО нам выдали абонентскую книжку.
Но на этом все не закончилось. Для пуска газа нужно было предоставить так называемый «пожарный» акт (форма 20), подтверждающий прохождение проверки систем дымоудаления и вентилирования. Выдается сторонней специализированной организацией и предполагает выезд инспектора на место.
Вероятно, этим вопросом стоило заняться раньше, но в ГРО нас не предупредили об важности этого документа. При проверке инспектор выявил нарушения в системе вентиляции на кухне. И только после исправления недочетов (нужно было заменить трубы на пластиковые) мы получили «пожарный» акт. Стоимость подготовки такого документа составила 2 000 рублей.
Что в итоге
После передачи акта в ГРО нам, наконец, провели инструктаж по технике безопасности и назначали дату первого пуска газа. Тепло появилось в нашем доме 10 декабря, а всю процедуру, напомню, мы запустили в январе. То есть весь процесс занял около года.
В эту стоимость включена плата за врезку в частную трубу, цена монтажных работ и материалов, проектирование, стоимость газового котла и его установка, а также некоторые сопутствующие расходы (топосъемка, форма 20).
После переезда в дом, в феврале–марте мы платили за отопление 2 000 рублей в месяц, в апреле–мае — 600 рублей. При этом счета за теплоснабжение в трехкомнатной квартире меньшей площади с централизованным отоплением в нашем городе зимой достигают 8 тысяч рублей в месяц.
Мы не жалеем о принятом решении, и рады, что все же решились на такой шаг. При этом после строительства дома была мысль пойти по более легкому пути и установить электрический котел вместо газового. Но в этом случае и ежемесячные расходы были бы сильно выше плюс мы посчитали, что продать такое жилье в случае необходимости будет сложнее.
Электрические конвекторы отечественного производителя, дом 2 этажа (рубленое бревно общая 105 кв.м.)
ЦФО, 8 тыс. в самый холодный месяц за всё электричество (отопление, бойлер, индукция, духовка, свет, эл. приборы). В самый жаркий летний месяц - около 1 тыс. (если регулярно включать кондиционер).
Если примерно раскидать затраты на эл-во на год, то ежемесячная "квартплата" выходит порядка 3 тыс., что сопоставимо с однушкой-хрущёвкой в городе, где площадь будет в три раза меньше.
В данный момент на руках проект на газ, но терзает смутное сомнение - при подключении газа и полной разводке (отопление + гор. вода) по всему дому - через сколько десятков лет данные расходы "отобьются"...
Пожарники на 2 тысячи обули. Котел двух контурный, акт не нужен.
Всё изложенное и расходы проведения газа очень похоже на реальность, прошел все эти этапы лет 7 назад в Татарстане. смущает соотношение цифр расхода отопления квартиры и
дома
Ильшат Х.здравствуйте! Спасибо, что поделились своим мнением.