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Что выгоднее: купить готовый дом или построить самому?

Дата публикации: 12 авг 2021
Что выгоднее: купить готовый дом или построить самому?

«Монолит», г. Нижний Новгород

Что выгоднее: купить готовый дом или построить самому? №1
Отвечает Алексей Козлов,
Управляющий директор агентства недвижимости

Итак, есть два способа переехать в собственный дом. Купить новый дом, построенный специально на продажу, или дом, в котором кто-то жил. А можно приобрести земельный участок и построить дом мечты.

Купить дом можно у компании-застройщика или у частного лица. Покупка у частника по сравнению с приобретением дома, в котором никто не жил, имеет несколько преимуществ: известна плата за коммунальные услуги, проверены фундамент и изоляция, обустроен участок.

Однако, даже тот факт, что дом когда-то строился для себя не гарантирует полного отсутствия нарушения технологии производства работ. Часто, в домах, построенных более 10 лет назад, требуется полный или частичный ремонт всех инженерных систем, замена котлов и насосов. Также за внутренней отделкой могут быть скрыты нарушения и дефекты.

К домам, которые построены специально для продажи, следует отнестись внимательнее, т.к. в большинстве случаев они продаются без внутренней отделки и с минимальной инженерной подготовкой. Стремление девелоперов к снижению себестоимости может привести к подбору некачественных материалов для строительства и нарушению технологий.

Поэтому проверяйте внимательно дом перед покупкой, независимо от того, у кого вы его покупаете: у застройщика или у частного лица.

Также где-то после 6 лет эксплуатации цена на дом снижается. Поэтому есть возможность выбрать подходящий вариант по доступной цене без значительной потери качества постройки.

Построить дом с нуля — самый сложный и самый простой вариант одновременно. Простой, потому что не придется искать баланс между ценой и качеством. Проект дома можно заказать индивидуально или взять готовый. Сложный — без знания технологий строительства построить дом мечты не получится. Строительство можно взять на себя, найдя рабочих, купив материалы и проверяя качество. Или поручить фирме-подрядчику.

Вы сможете создать планировку, учитывающую пожелания каждого члена семьи. Также вы будете уверены в качестве материалов и выполнении строительных работ. Но помните, что во время затянувшегося строительства увеличивается стоимость строительных материалов.

Также помните, что быстро заселиться у вас не получится. Срок проектирования дома от 3 до 6 месяцев. Срок строительства — от года. Каркасные дома строятся от 2 до 5 месяцев.

Так что выгоднее? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Всё зависит от ваших предпочтений. Стоимость покупки готового дома может быть выше на 20-30% строительства. Но в зависимости от подходов к строительству и первостепенных требований заказчика стоимость строящегося дома может быть на порядок выше стоимости готового дома. Средняя стоимость готового дома и строительства — одинаковая. Поэтому путь приобретения недвижимости вы можете выбрать только сами, определившись с какими сложностями на этом пути вы готовы смириться.

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